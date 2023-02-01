С-300 против «Фатеха»: может ли Украина сбивать иранские ракеты

В конце января представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что у ВСУ нет средств для противодействия иранским баллистическим ракетам. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок — о том, насколько мнение украинского военного соответствует действительности.

Юрий Игнат считает, что у ВСУ нет средств, чтобы эффективно бороться с иранскими баллистическими ракетами типа Fateh и Zolfaghar.

Поскольку представитель Воздушных сил Украины не указал, что он конкретно подразумевает под термином «баллистические ракеты», то для начала уточним, что баллистические ракеты делятся на ракеты малой дальности (дальность стрельбы – от 500 до 1000 км), баллистические ракеты средней дальности (дальность стрельбы — от 1000 км до 5500 км) и межконтинентальные баллистические ракеты (дальность стрельбы — свыше 5500 км).

Ракеты малой дальности чаще называют тактическими (ТБР) или оперативно-тактическими баллистическими ракетами (ОТБР). Теперь уточним, что собой представляют ракеты Fateh и Zolfaghar.

Fateh-110 («Победитель») — мобильная одноступенчатая твердотопливная ракета с дальностью стрельбы в 300 км, боевой частью в 650 кг и КВО 3 м. Zolfaghar (названа в честь меча Али ибн Абу Талиба «Зульфикара») представляет собой творческое развитие ракеты Fateh-110. Дальность стрельбы – уже до 700 км. Вес боевой части – 480 кг. КВО – до 10 м. То есть обе ракеты можно отнести к классу ОТБР.

Отразить удар подобных средств воздушного нападения могут зенитные ракетные системы и комплексы, обладающие потенциалом нестратегической противоракетной обороны. Именно нестратегической, поскольку противоракетными комплексами с возможностями стратегической ПРО, то есть способными бороться с боевыми блоками межконтинентальных баллистических ракет, обладают в настоящее время только две страны – Россия (А-135) и США (GBMD, береговой и морской Aegis).

У Украины в ближайшие десятилетия подобной системы даже при самой большой фантазии быть не может.

Далеко не каждый ЗРК/ЗРС обладает потенциалом нестратегической противоракетной обороны. К примеру, подобными возможностями обладает ЗРС С-300П, которая состоит на оснащении зенитных ракетных войск Воздушных сил Украины. Так что заявление представителя Воздушных сил Украины Юрия Игната о том, что у ВСУ совсем нет средств для противодействия иранским баллистическим ракетам, представляет собой некоторое преувеличение. Правда, на этом пункте список и завершается. И надо заметить, что в боевом составе ЗРВ Воздушных сил Украины боеготовых ЗРС С-300П остались единицы, а запас зенитных управляемых ракет уже стремится к нулю.

С ТБР могут бороться, к примеру, и ЗРК «Бук» (М1-2, М2), но подобных модификаций этого ЗРК до 1991 года ВСУ получить не успели, поскольку их серийное производство в России развернулось уже во второй половине 1990-х годов.

Потенциалом нестратегической противоракетной обороны обладают ЗРС Patriot и ЗРК SAMP/T, поставки которых ожидаются на Украину. Однако пока ВСУ не получили ни одной зенитной ракетной батареи Patriot. А для прикрытия от ударов оперативно-тактических баллистических ракет только одного Киева с учетом площади объекта прикрытия требуется не менее 20-24 батарей ЗРС Patriot. Так что в ближайшее время какого-либо революционного переворота в возможностях зенитного ракетного прикрытия административно-политических центров Украины и объектов инфраструктуры от ОТБР не произойдет. По этим причинам элемент истины в словах Юрия Игната присутствует.

Кроме того, для эффективной боевой работы зенитных ракетных подразделений по баллистическим целям требуется совершенно иная система разведки. Данные о пуске ОТБР желательно получать от космических аппаратов. Только это позволит своевременно приводить в готовность к стрельбе зенитные ракетные войска. Сама по себе Украина этого сделать не сможет и без помощи США подобная проблема нерешаема в принципе.

Есть и другое обстоятельство, не менее важное. Можно не сомневаться, что если бы в распоряжении Вооруженных сил РФ оказались тысячи тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, то на ходе специальной военной операции это сказалось бы самым радикальным образом.

Однако слухи о поставках России иранских баллистических ракет Fateh и Zolfaghar так и остались не подтвержденными. Москва и Тегеран уже не раз опровергали факты передачи подобных изделий. Таким образом, Украина не может прикрыть себя от ударов тысячи ОТБР, но и подобным количеством изделий, способных изменить ход вооруженной борьбы, Россия в настоящее время, похоже, не располагает.

По словам представителя Воздушных сил Украины Юрия Игната, чтобы противостоять баллистическим угрозам, Украине нужны современные системы противовоздушной обороны. К таковым по его мнению относятся ЗРС Patriot PAC-3 производства компании Raytheon (США) и ЗРК SAMP/T (Sol-Air Moyenne Portée/Terrestre), представляющий совместную разработку Италии, Франции и Великобритании.

Собственно говоря, для этого все и заявлялось с украинской стороны – о необходимости интенсификации поставок зенитного ракетного вооружения Киеву.