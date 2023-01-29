«Сложно, но контролируемо». В Минобороны Украины рассказали об обстановке в Донбассе

Обстановка на востоке Украины складывается для ВСУ сложно, однако находится под контролем, заявил глава Минобороны республики Алексей Резников в интервью CBC. По его словам, войска рассчитывают получить танки от западных союзников к марту, а также очень рассчитывают на поставку истребительной авиации от США и других стран Запада. По его словам, новые виды вооружений позволят ВСУ начать контрнаступление, и роль танков в этом — «не конец истории, а ее начало».

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, ситуация на востоке Украины складывается трудно, однако остается контролируемой.

«Сложно, но контролируемо», — ответил он в разговоре с CBC, сославшись на украинских генералов.

Он отметил, что на получение танков, которые на прошлой неделе согласились передать западные страны, уйдет некоторое время. Также необходимо обучить экипажи и обслуживающий персонал. Резников выразил надежду, что все эти процессы будут завершены к марту.

25 января ФРГ объявили о передаче Украине танков Leopard II, также Берлин разрешил другим странам передать свои Leopard. 26 января США объявили о передаче Украине 31 танка M1 Abrams A2.

Невозможное возможно

Также Резников рассчитывает, что переговоры с европейскими и североамериканскими союзниками приведут и к поставке Украине самолетов. Глава Минобороны Украины отметил, что на данном этапе союзники не горят желанием передавать Киеву истребители, однако министр отметил, что ранее они также отказывались поставлять танки, артиллерию, системы ПВО и тяжелую бронетехнику, но в итоге согласились.

«Для меня все, что невозможно сегодня, будет возможно завтра»,

— заявил Резников. Он также считает, что передача танков Украине — «не конец истории, а ее начало».

По его словам, передача новых вооружений позволит Киеву начать контрнаступательные операции.

Критика Минобороны

В материале CBC также упоминается увольнение замминистра обороны Украины Вячеслава Шаповалова, которого связывали с хищениями при закупках для нужд Минобороны – сообщалось, что пайки для ВСУ закупались по завышенным ценам. Часть критики в связи с инцидентом перекинулась и на Резникова, однако он заявил, что не знал о данных контрактах.

Резников также отметил, что ситуация никак не повлияла на самих военнослужащих. Однако он признал, что Украине необходимо найти информационный баланс в условиях военного времени и перейти к более прозрачной, «европейской» системе закупок и антикоррупционной политики.

Украинские СМИ обвиняли Министерство обороны в мошенничестве при заключении контрактов на услуги организации питания для военнослужащих в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма контрактов составила свыше 13 млрд (более $350 млн). По утверждениям украинской прессы, МО закупало продукты вдвое и втрое дороже их розничной цены в магазинах Киева. В ответ на обвинения в Минобороны заявили, что данная информация распространяется с целью манипуляций и вводит в заблуждение. Резников объяснил завышенные цены на закупку технической ошибкой.

Когда будут танки

27 января координатор страткоммуникаций Совбеза Белого дома Джон Кирби заявил, что американские Abrams окажутся на Украине не скоро – весной или летом. Также он не смог подтвердить, что Abrams окажутся на Украине до конца 2023 года. 26 января замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США не успеют поставить Abrams Киеву раньше весны.

Издание Politico писало, что Украина получит американские M1A2 Abrams без секретной брони с обедненным ураном. Сложности с поставками, отмечается в статье, связаны также с обязательством производителя перед другими заказчиками – у General Dynamics есть действующие контракты на поставку танков с Тайванем и Польшей.

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Глава Бундесвера Борис Писториус, говоря о поставках немецких Leopard, заявил, что танки должны оказаться на Украине, предположительно, до конца марта. Ранее в Польше утверждали, что готовы передать Украине свои Leopard в течение нескольких недель. Сроки поставок от других стран неизвестны.

Будут ли истребители

29 января Politico со ссылкой на источники сообщило, что Пентагон все ближе к согласию на передачу Украине F-16. Там утверждается, что военные чиновники руководства Минобороны США должны одобрить такие поставки, чтобы Киев мог защититься от российских ракет и беспилотников.

26 января Politico писала, что украинская сторона активно обсуждает с США вопрос поставки истребителей F-16. Отмечалось, что европейские и американские военные сомневаются в поставках, однако это «вопрос времени».

«Там есть красная линия. Но прошлым летом у нас была красная линия в отношении HIMARS, и она сдвинулась. [Красные линии] сдвигаются»,

— заявил газете неназванный европейский дипломат.

Вопрос передачи Украине западных истребителей поднимался с самого начала СВО, однако активизировался 20 января, когда глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что Амстердам «непредвзято» рассмотрит возможность поставки Украине истребителей F-16, если поступит соответствующий запрос из Киева. Дипломат отметил, что на поставку вооружений «нет никаких табу». Тогда же президент Украины Владимир Зеленский поднял этот вопрос в видеообращении для участников саммита на германской военной базе «Рамштайн».

Несмотря на утверждения официальных лиц США и Европы о спорных возможностях передачи боевых самолетов, в июле палата представителей конгресса США одобрила законопроект о выделении $100 млн на обучение летчиков ВСУ управлению истребителями F-15 и F-16. По словам представителя командования ВВС Украины Юрия Игната, обучение должно начаться в 2023 году.

25 января Игнат сообщил, что украинские летчики уже прибыли в США, а также, что выбран конкретный тип самолета, который будет поставлен Киеву. Информационно-аналитический портал The War Zone со ссылкой на военный источник в Киеве уточнил, что выбор ВСУ пал на F-16.

В июле журнал Air Force Magazine писал, что ВВС США намерены вывести из эксплуатации 48 истребителей F-16 для передачи Киеву. Также Игнат в интервью Air Force Magazine сообщил, что украинские летчики летают в составе двух эскадрилий по 12 истребителей. По его словам, 24 самолета плюс резервы могли бы переломить ход войны.