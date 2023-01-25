«Поможет вернуть Крым». Зачем США передают Украине танки Abrams

США передадут Украине 31 основной боевой танк американской армии – M1 Abrams. Об этом в ходе телевизионного обращения заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.
Он добавил, что военная помощь Вашингтона будет направлена Киеву вместе с поставками из других стран-союзниц Штатов по НАТО. Кроме того, Байден анонсировал новое контрнаступление ВСУ.
«С приближением весны украинские силы работают над защитой удерживаемой ими территории и готовятся к дополнительным контрнаступлениям», — сказал президент США.
По его словам, американская военная помощь не угрожает непосредственно России. Кроме того, по словам Байдена, Штаты намерены защищать Устав ООН. Решение о поставках «Абрамсов» Украине стало «очередным доказательством единства Запада».
Поставки танков в количестве одного батальона позволят украинским войскам «улучшить маневренность на открытой местности, а также обеспечить крепкую возможность сдерживать и защищаться от российской агрессии в долгосрочной перспективе», подчеркнул Байден.
О планах Вашингтона отдать Киеву 31 танк ранее сообщило агентство Bloomberg. Общая стоимость партии боевых машин оценивается в $400 млн. Источник телеканала ABC сообщил в свою очередь, что техника не будет доступна Украине «как минимум один год» — поскольку Белому дому и Пентагону предстоит заключить контракты с производителями танков.
Представитель администрации США в свою очередь на брифинге сообщила, что поставки M1 Abrams на Украину займут месяцы.
«Что касается того, как долго это займет, у меня нет точной даты для вас, но... речь идет о месяцах, не о неделях», — сказала чиновница.
Она также сообщила, что начата программа обучения украинских военных работе с M1 Abrams. Солдат ВСУ научат также проводить техобслуживание американских танков.
По ее словам, США хотят «убедиться, что у украинцев есть возможность для возврата суверенной территории Украины — Крыма». При этом «США не указывают Украине ее цели».
Ранее Джо Байден провел телефонные переговоры с лидерами западноевропейских держав: президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и главами правительств Великобритании и Италии Риши Сунаком и Джорджей Мелони. Политики обсуждали вопросы военной помощи Украине.
Кроме того, Байден обсуждал дополнительную помощь Киеву с конгрессменами и сенаторами от Демократической партии.
«Эта идея имеет поддержку со стороны обеих партий», — отметил также Байден. Большинство в палате представителей Конгресса сейчас составляет Республиканская партия.
«Участники встречи также подчеркнули важность продвижения интересов нашей национальной безопасности, например, продолжение оказания помощи Украине», — говорится в меморандуме по итогам встречи.
Общие боевые танки M1 Abrams находятся на вооружении армии США с 1980 года. Конструктивно они очень напоминают немецкие танки Leopard II, впервые выпущенные в 1979 году. Американские военные использовали их в ходе вторжений в Ирак и Афганистан, потеряв в сумме десятки боевых машин.