«Поможет вернуть Крым». Зачем США передают Украине танки Abrams

Батальон танков M1 Abrams передадут США Украине, заявил американский президент Джо Байден. По его словам, другие страны будут также помогать Киеву военными материалами. Он отметил, что «с приближением весны» ВС Украины готовятся провести контрнаступления. Представитель Белого дома в свою очередь заявил, что бронетехника поможет ВСУ «вернуть Крым». Танки Abrams выпускаются с 1980 года.

США передадут Украине 31 основной боевой танк американской армии – M1 Abrams. Об этом в ходе телевизионного обращения заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Он добавил, что военная помощь Вашингтона будет направлена Киеву вместе с поставками из других стран-союзниц Штатов по НАТО. Кроме того, Байден анонсировал новое контрнаступление ВСУ.

«С приближением весны украинские силы работают над защитой удерживаемой ими территории и готовятся к дополнительным контрнаступлениям», — сказал президент США.

По его словам, американская военная помощь не угрожает непосредственно России. Кроме того, по словам Байдена, Штаты намерены защищать Устав ООН. Решение о поставках «Абрамсов» Украине стало «очередным доказательством единства Запада».

Поставки танков в количестве одного батальона позволят украинским войскам «улучшить маневренность на открытой местности, а также обеспечить крепкую возможность сдерживать и защищаться от российской агрессии в долгосрочной перспективе», подчеркнул Байден.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

О планах Вашингтона отдать Киеву 31 танк ранее сообщило агентство Bloomberg. Общая стоимость партии боевых машин оценивается в $400 млн. Источник телеканала ABC сообщил в свою очередь, что техника не будет доступна Украине «как минимум один год» — поскольку Белому дому и Пентагону предстоит заключить контракты с производителями танков.

Представитель администрации США в свою очередь на брифинге сообщила, что поставки M1 Abrams на Украину займут месяцы.

«Что касается того, как долго это займет, у меня нет точной даты для вас, но... речь идет о месяцах, не о неделях», — сказала чиновница.

Она также сообщила, что начата программа обучения украинских военных работе с M1 Abrams. Солдат ВСУ научат также проводить техобслуживание американских танков.

По ее словам, США хотят «убедиться, что у украинцев есть возможность для возврата суверенной территории Украины — Крыма». При этом «США не указывают Украине ее цели».

Ранее Джо Байден провел телефонные переговоры с лидерами западноевропейских держав: президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и главами правительств Великобритании и Италии Риши Сунаком и Джорджей Мелони. Политики обсуждали вопросы военной помощи Украине.

Кроме того, Байден обсуждал дополнительную помощь Киеву с конгрессменами и сенаторами от Демократической партии.

«Эта идея имеет поддержку со стороны обеих партий», — отметил также Байден. Большинство в палате представителей Конгресса сейчас составляет Республиканская партия.

«Участники встречи также подчеркнули важность продвижения интересов нашей национальной безопасности, например, продолжение оказания помощи Украине», — говорится в меморандуме по итогам встречи.

Общие боевые танки M1 Abrams находятся на вооружении армии США с 1980 года. Конструктивно они очень напоминают немецкие танки Leopard II, впервые выпущенные в 1979 году. Американские военные использовали их в ходе вторжений в Ирак и Афганистан, потеряв в сумме десятки боевых машин.