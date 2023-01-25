«Ирония судьбы» или «воин-счастливчик». Пригожин оценил возвращение убийцы из зоны СВО

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что осужденные за убийство наемники в зоне военной спецоперации стоят троих-четверых мобилизованных граждан. По его мнению, если преступники «по иронии судьбы» выживают в зоне боевых действий, то они – «воины-счастливчики». Так он ответил на информацию о том, в ЧВК «Вагнер» прошел службу и улетел отдыхать в Турцию мужчина, осужденный в 2021 году за убийство семьи из четырех человек.

«Вася-риелтор-убийца»

После появления в СМИ информации о возвращении из зоны военной спецоперации «черного риелтора» Александра Тютина, осужденного в 2021 году на 23 года тюрьмы за организацию убийства семьи из четырех человек, Евгений Пригожин, основатель ЧВК «Вагнер», с которым у преступника был контракт, решил «объяснить философию участия заключенных в войне на Украине».

«Некий заключенный убил, будучи риелтором, семью из четырех человек. Вы эту семью не знаете и не видели. Но вас возмущает сам факт. Этот заключенный пошел на войну и погиб. Или чудом остался жив. Он — убийца, и на войне стоит троих-четверых, а то и больше мальчиков-одуванчиков, у которых молоко на губах еще не обсохло. Среди этих мальчиков-одуванчиков – ваш сын, ваш отец и ваш муж», — приводит слова Пригожина пресс-служба его компании «Конкорд» во «ВКонтакте».

Бизнесмен также поинтересовался, что предпочитают граждане – чтобы «пошел воевать» риелтор-убийца или их близкие. По его мнению, именно тела мобилизованных, скорее всего, привезут из зоны СВО «в цинковых гробах».

«В том аду и в той мясорубке, в которой они погибли, выжить было невозможно. А если он выжил по иронии судьбы, то он уже не Вася-риелтор-убийца, а Петя-воин-счастливчик», — уверен предприниматель.

Пригожин также направил 24 января председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с просьбой внести в Уголовный кодекс России статьи о запрете дискредитации добровольцев, в том числе, бывших заключенных, которые отправились участвовать в военной спецоперации. Обращение бизнесмена опубликовала его пресс-служба в своем Telegram-канале.

«Прошу вас в срочном порядке проработать внесение в Уголовный кодекс РФ статьи 280.5 «О дискредитации участников боевых действий, добровольцев, в том числе бывших осужденных», в рамках которой запретить публичные действия, направленные на дискредитацию добровольцев, в том числе бывших заключенных», — говорится в обращении Пригожина.

Предприниматель также захотел запретить «публикации негативного характера» об экс-заключенных и обнародование информации об их прошлых «заслугах», которые привели их в тюрьму. Пригожин даже предложил сажать за раскрытие этих данных на пять лет.

Володин рассмотрел обращение Пригожина и поручил обсудить введение уголовной ответственности за дискредитацию всех участников спецоперации, сообщил ТАСС.

Убийства – тюрьма – фронт – Турция

Накануне портал 47news сообщил, что из зоны военной спецоперации вернулся Александр Тютин. По данным издания, в 2018 году мужчина был задержан за то, что попытался заказать убийство собственной племянницы, которая, по его мнению, претендовала на слишком большую часть наследства. Тютин нанял киллера, которым оказался сотрудник отдела ГУ МВД под прикрытием.

В ходе следствия выяснилось, что еще в 2005 году Тютин заказал убийство целой семьи в садоводстве «Серебряный ручей» под Сертолово Всеволожского района Ленинградской области. По его приказу из автомата Калашникова был расстрелян предприниматель Зейналов, его жена, 11-летний сын и 15-летняя дочь. А потом исполнитель добил их топором.

В конце 2020 года присяжные признали Тютина виновным в заказе преступления, а в 2021 году мужчина был осужден на 23 года тюремного заключения. Однако уже летом 2022 года, когда ему оставалось сидеть около 19 лет, осужденный заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и отправился на военную спецоперацию. Там он отслужил положенные полгода, вернулся в Санкт-Петербург, а вскоре 66-летний Тютин улетел отдыхать из аэропорта Пулково в Анталью, выяснили журналисты.

По информации пресс-службы Пригожина, Тютин якобы «проявил мужество» в зоне боевых действий, «прицельными выстрелами из гранатомета уничтожил наблюдательный пункт и пулеметный расчет».

«Заняв выгодную позицию сотрудник Тютин прикрывал наступление штурмовой группы. В ходе боя лично уничтожил семь солдат противника. В бою сотрудник Тютин получил тяжелую контузию, но от эвакуации отказался», — говорится в рапорте, который опубликовала пресс-служба бизнесмена.

Командир экс-заключенного даже полагает, что того следовало бы наградить медалью «За отвагу».