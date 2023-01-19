Машина с «мозгами»: что известно о танках Leclerc, которые Париж может поставить Киеву

Франция обсуждает передачу ВСУ своих основных боевых танков Leclerc. Решение еще не принято, сообщает издание Politico, но Париж не намерен советоваться ни с США, ни с Германией. «Газета.Ru» разбиралась, в чем преимущества французских танков и каковы отличия от отечественных Т-90.

Правительство Франции прорабатывает вариант с возможной отправкой Украине основных боевых танков AMX-56 Leclerc («Леклерк»). Окончательного решения по этому поводу в Париже еще не принято.

ОБТ AMX-56 Leclerc создан концерном GIAT Industries (ныне Nexter) в 1980-е годы для замены устаревшего танка AMX-30. Серийное производство начато в 1992 году. Всего было построено 794 машины. По состоянию на 2021 год на вооружении бронетанковых войск Франции состоит 222 ОБТ AMX-56 Leclerc. Танки постоянно модернизируют, они отличаются очень современной системой управления огнем.

Вооружение AMX-56 – 120 мм гладкоствольное орудие CN-120-26. Длина пушки 52 калибра – 624 сантиметра. Орудие снабжено автоматом заряжания и стабилизировано в двух плоскостях. Башня танка имеет модернизационный запас под установку перспективных 140-мм орудий. Боекомплект пушки танка AMX-56 составляет 40 снарядов унитарного типа. 22 из них находятся в автомате заряжания, остальные - в боеукладке барабанного типа.

Главная особенность танка ОБТ AMX-56 Leclerc — принципиально новый уровень информационной интеграции и компьютеризации. Все электронные системы танка образуют единую танковую информационно-управляющую систему (ТИУС). Информация с нее выводится на многофункциональные мониторы. Электроника контролирует работу трансмиссии, двигателя, вооружения и других узлов, фиксируя все неполадки и выдавая информацию о них экипажу.

До появления южнокорейского К2 «Черная пантера» и японского Тип 10 французский AMX-56 считался самым дорогостоящим основным боевым танком. Примерная стоимость каждого Leclerc существенно выше €6 млн. Для сравнения, танк К2 стоит $8,5, Т-90МС примерно $4,5 млн, М1А2 SEP Abrams — более $6 млн, Leopard 2А6 — $4 - 5 млн.

Единого мнения по поставкам основных боевых танков западного производства вооруженным силам Украины у США и их союзников по Североатлантическому альянсу пока нет.

На этой неделе канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что ведет консультации с союзниками о возможной передаче танков Leopard 2 Украине, и любые объявления в этой сфере должны быть согласованы с партнерами. В свою очередь вице-канцлер Роберт Хабек отмечал, что Берлину будет проще принять решение о поставках танков, если сначала свои танки передадут США. Однако администрация Джо Байдена считает, что сейчас еще не время поставлять ВСУ американские танки М1 Abrams. Эти боевые машины не войдут в очередной пакет военной помощи Украине, о котором планируется объявить в пятницу, 20 января. Наконец, Польша и Финляндия выражали желание поставлять Украине танки Leopard 2, но для этого им нужно получить разрешение Берлина из-за принятых ФРГ ограничений на экспорт вооружений. Таким образом, круг замкнулся.

Однозначно позиция по передаче вооруженным силам Украины основных боевых танков сформирована только в Лондоне. 14 января офис премьер-министра Великобритании Риши Сунака подтвердил информацию о том, что Британия вскоре передаст Украине 14 танков Challenger 2. В Лондоне считают, что такой шаг подтолкнет других союзников по НАТО и они последуют их примеру.

Нельзя исключать, что по этому пути ближайшее время последует и Франция. В этом плане Париж вряд ли будет принимать во внимание позицию Вашингтона и Берлина. У Елисейского дворца по многим вопросам мировой политики всегда было свое особое мнение. Согласовывать свое возможное решение по танкам AMX-56 Leclerc и тем более оглядываться на Олафа Шольца (и даже на Джо Байдена) президент Эммануэль Макрон не будет. Просто таковы особенности внешней политики Франции на протяжении многих десятилетий.

В связи с возможной передачей ВСУ основных боевых танков западного производства в российском экспертном сообществе разгорелась дискуссия — каковы отличия этих боевых машин от отечественных Т-90. Сравнивалась броня, пушки, точность стрельбы, динамическая и прочие виды защиты, маневренность, системы управления огнем, боеприпасы и многое другое.

По большому счету, вся эта дискуссия какого-либо практического смысла абсолютно не имеет. Все достоинства и недостатки того или иного образца вооружения и военной техники проверяются только в одном месте – на полях сражений. И для того, чтобы подготовить какой-либо убедительный сравнительный анализ по современным основным боевым танкам необходимо только одно — достоверная статистика боевого применения, и ничего более.