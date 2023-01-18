«Конкурсы» и «Малютки». Военные эксперты назвали эффективное оружие против новых танков Украины

Польша поставит Украине 14 немецких танков Leopard 2A4. Эти танки могут отправить также Германия, Финляндия, Испания и другие страны НАТО — Leopard 2 в различных модификациях стоит на вооружении более чем 20 государств. Однако российские войска могут вполне успешно с ними бороться с помощью противотанковых установок «Малютка» и «Конкурс», заявили военные эксперты. По их словам, эти ПТРК настолько хорошо показали себя в Сирии против турецких Leopard 2, что Анкара практически перестала применять танки в наземных операциях.

Серьезную угрозу для немецких танков Leopard 2A4, которые европейские страны намерены поставить Украине, могут представлять советские противотанковые ракетные комплексы «Малютка». Об этом «Московскому Комсомольцу» рассказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Леопарды 2А4» очень хорошо жгли курды в Сирии при помощи старых советских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) под названием «Малютка». Делалось это так успешно, что второй армейский корпус турецкой армии отказался от сухопутной наступательной операции, в которой участвовали танки, и наносил удары по курдам дистанционно при помощи артиллерийских и ракетных комплексов», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что Leopard 2A4 — танк 1980-х годов, аналогом которому выступали советские танки Т-72 в версии Б2. Ленков также напомнил, что обучение украинских экипажей основам управления и ведения огня из немецких танков займет два-три месяца. Но для эффективного боевого применения нужны более опытные экипажи.

«Для того чтобы эти танки могли вести высокоточную работу, скорее всего они будут поставляться с иностранными инструкторами. Подозреваю, что в первых «Леопардах» будут сидеть поляки», — сообщил Леонков. Он также добавил, что польские экипажи сидели и в поставляемых Киеву самоходных артиллерийских установках «Краб», и в танках Т-72М1 и Т-72 Twardy.

О сирийском опыте борьбы с танками Leopard 2A4 на прошлой неделе говорил и эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин. Он говорил, что в Сирии и Африке их успешно поражали советскими ПТРК «Конкурс», которые широко распространены и в современной российской армии.

По словам Кашина, Leopard 2A4 — не являются неким «чудо-оружием», хотя и существенно превосходят по характеристикам танки, которые ВСУ использовали раньше. «Новейшие наши модели могут с «Леопардами» бороться, а вот для устаревших образцов немецкие машины станут серьезной угрозой», — объяснил эксперт.

Противотанковый комплекс «Малютка» представляет собой управляемый реактивный снаряд. Он был принят на вооружение в 1963 году и производился на Заводе им. Дегтярева в Коврове, а также в Китае и Югославии. ПТРК может быть установлен на разные шасси, но как правило, его используют на базе БРДМ разных типов. В общей сложности было произведено более 300 тыс. комплексов «Малютка», они до сих пор стоят на вооружении трех десятков стран.

ПТРК «Конкурс» — более современное оружие, принятое на вооружение в 1974 году. Эта пусковая установка и монтируется на легкую бронетехнику, и может применяться в качестве ручного комплекса. Он тоже стоит на вооружении почти 30 стран. Точное количество «Конкурсов» на вооружении российской армии неизвестно. По состоянию на 2010 год береговые войска ВМФ РФ имели на вооружении 72 комплекса «Конкурс» и «Малютка».

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Киеву роту (14 единиц) основных боевых танков Leopard и призвал другие страны последовать этому примеру. После этого западные СМИ сообщали, что к коалиции по поставке этих танков Украине могут присоединиться Германия, Финляндия, Испания.