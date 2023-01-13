«Грядут серьезные наступления». На Западе оценили перестановки в ВС РФ

Новое наступление ВС РФ на Украине могут предвещать перестановки в военном командовании, пишут американские СМИ. По словам экспертов, назначение на должность командующего группировкой войск главы Генштаба Валерия Герасимова сигнализирует об изменениях темпа боевых действий. Осенью после назначения на эту должность генерала Сергея Суровикина эксперты также ждали перелома на фронте.

Назначение командующим объединенной группировкой войск на Украине начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова может означать новое российское наступление. Об этом со ссылкой на экспертов сообщает газета The Wall Street Journal.

«Это подтверждение, если необходимо, того, что грядут серьезные наступления», — заявил глава британской консалтинговой фирмы Mayak Intelligence Марк Галеотти.

По его словам, в случае успешных атак военные успехи России будут иметь решающий характер – поскольку «сигнализируют Западу о готовности Москвы к затяжной войне, что может заставить западных лидеров сократить военную поддержку Киева».

В Минобороны РФ объясняли перестановки в командовании «расширением масштаба решаемых в ходе проведения СВО задач», а также необходимостью повысить качество обеспечения войск и эффективность управления войсками.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что назначение Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск может быть связано с расширением масштаба задач спецоперации.

«Комментарий вчера был дан Министерством обороны — увязка с расширением масштаба стоящих задач. Мне к этому нечего добавить», — сказал представитель Кремля.

Пентагон при этом считает, что перестановки в командовании указывают на «системные проблемы» РФ на Украине. Об этом заявил представитель Минобороны США Патрик Райдер на брифинге, передает агентство Reuters.

«Вероятно, это действительно отражает некоторые системные проблемы, с которыми столкнулись российские военные», — сказал американский чиновник.

По его словам, Пентагон имеет в виду «логистику и управление войсками, обеспечение, боевой дух» и выполнение поставленных задач.

11 января эксперты американского Института изучения войны (ISW) выразили мнение, что назначение Герасимова и общая реструктуризация командования должны продемонстрировать на международном уровне и внутри самой России готовность Кремля к затяжному конфликту на Украине.

Аналитики ISW также полагают, что с назначением Герасимова возобновятся наступательные операции. Кроме того, это кадровое решение может быть демонстративным – чтобы подчеркнуть, что «Кремль отдает должное роли Министерства обороны».

Бывший командующим объединенной группировкой сил генерал армии Сергей Суровикин стал заместителем Герасимова.

В октябре, после назначения на должность командующего объединенной группировкой войск в СВО Сергея Суровикина, газета The New York Times со ссылкой на американских военных экспертов писала, что это кадровое решение «оказалось знаковым» и существенно повлияло на ход боевых действий.

Эксперты «оценили маневр с оставлением Херсона» и заявили, что Суровикин «показал способность проводить сложные военные операции». NYT также отметила, что с назначением Суровикина возросла интенсивность ракетных ударов РФ по украинской инфраструктуре и увеличению потерь ВСУ.

Издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что «предпринимаемые российскими войсками действия стали тактически слаженнее» после назначения Суровикина.

«Его военная тактика полностью нарушает [привычные] правила ведения войны. Как военный стратег он [в Сирии] отметился эффективностью, порою даже жестокой», — указывал высокопоставленный офицер британской разведки.