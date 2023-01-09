Разработчик «Калибров» и автор 20 изобретений. Скончался знаменитый ракетостроитель Павел Камнев

Пресс-служба концерна «Алмаз-Антей» сообщила о смерти научного руководителя концерна, знаменитого конструктора Павла Камнева. Ему было 85 лет. Большую часть жизни он проработал в ОКБ «Новатор», где разработал семейство крылатых ракет «Калибр». Конструктору принадлежит более 20 изобретений, 300 технических работ, в его копилке — десятки наград.

На 86-м году жизни умер научный руководитель концерна «Алмаз-Антей», разработчик ракет «Калибр» Павел Камнев. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу концерна.

«Ушел из жизни научный руководитель Концерна ВКО «Алмаз-Антей», Герой Труда Российской Федерации Павел Камнев», — говорится в сообщении. Причины смерти не уточняются.

В «Алмаз-Антее» отметили, что Камнев был одним из столпов отечественного оборонно-промышленного комплекса.

«Принимал активное участие в разработке многих ракетных комплексов, осуществлял научно-техническое руководство важнейшими работами по созданию и модернизации десятков образцов ракетного вооружения различных классов для Сухопутных войск, Военно-морского Флота, Военно-воздушных сил, для систем противоракетной и противовоздушной обороны страны, экспортных образцов вооружений», — говорится в сообщении пресс-службы.

Камнев стал научным руководителем «Алмаз-Антея» в апреле 2017 года. Должность была вакантной больше года после смерти в марте 2016 года предыдущего научного руководителя концерна академика Анатолия Савина.

До своего последнего назначения Павел Камнев возглавлял опытное конструкторское бюро «Новатор» — он был директором и генеральным конструктором бюро, входящего в структуру «Алмаз-Антея». Именно работая в «Новаторе», Камнев участвовал в создании крылатых ракет большой дальности «Калибр».

Знаменитый советский и российский конструктор в области ракетостроения, доктор технических наук, член-корреспондент РАРАН, Герой Труда Российской Федерации родился в 1937 году в Махачкале, где с отличием окончил среднюю школу. После нее он поступил в Московский авиационный институт, который также окончил с красным дипломом в 1961 году.

По распределению Камнев попал инженером-расчетчиком на Машиностроительный завод имени М. И. Калинина в Свердловске. В 1964 году перешел в местное машиностроительное конструкторское бюро «Новатор», с которым и связана большая часть его карьеры.

В «Новаторе» Камнев в разные годы работал инженером, руководителем группы, начальником конструкторского бюро, заместителем начальника конструкторского отдела, заместителем главного конструктора. В 1991 году его назначили первым заместителем главного конструктора, а в 1996 году — генеральным директором — генеральным конструктором предприятия, которое на тот момент самостоятельным ОКБ.

В «Новаторе» Павел Камнев стал автором более 20 изобретений, реализованных в работе бюро. Кроме того, он соавтор более 300 научно-технических отчетов, куда входят эскизные проекты, отчеты по научно-исследовательским работам, акты государственных испытаний.

В послужном списке конструктора несколько десятков наград, среди которых ордены «Знак Почета» (награжден в 1981 г.) и «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2007 г.), Герой Труда РФ (2016). Он также является двукратным лауреатом Государственной премии РФ (1997 и 2006 гг.).

Почти всю жизнь Павел Камнев прожил в Екатеринбурге.