Дроны, которые Украина применяет для ударов по Крыму с лета этого года, — американского производства. К таким выводам пришли специалисты «компетентных органов». По этим данным, БПЛА производятся в штате Аризона компанией SpektreWorks.

Беспилотные летательные аппараты, которые Украина использовала для атак на Крым и некоторые другие российские регионы, были произведены в США. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на материал компетентных органов, оказавшийся в распоряжении агентства.

Специалисты проанализировали компоненты перехваченных беспилотников и пришли к выводу, что дроны американского происхождения применялись Киевом также для ударов по объектам инфраструктуры в Севастополе, Курской, Белгородской и Воронежской областях.

«Установлено, что авионика и станции управления беспилотников изготовлены американской фирмой SpektreWorks, которая произвела их первоначальную настройку и проверку в аэропорту города Скоттсдейл, штат Аризона», — говорится в материале.

После этого дроны транспортировали на юго-восток Польши, где в районе аэропорта Жешув — его НАТО используют как один из главных хабов для снабжения ВСУ — была проведена финальная сборка и полетные испытания.

Непосредственно установка полетного задания, вооружения и запуск БПЛА осуществлялись уже на территории Украины недалеко от Кривого Рога и Одессы.

Авторы материала отмечают, что данные факты подтверждают непосредственную вовлеченность США и Польши в теракты в отношении российских территорий. В докладе говорится, что Вашингтон и Варшава «в качестве де-факто сторон конфликта проводят массированную военно-логистическую поддержку» киевского режима.

РИА Новости не уточняют, для каких именно атак на Крым и другие регионы были использованы беспилотники американского производства. ВСУ с середины лета активизировали попытки ударов по полуострову — основной целью чаще всего выступает Севастополь как база Черноморского флота РФ. Кроме того, атаки предпринимались и на объекты гражданской инфраструктуры, энергетики, военные аэродромы. Большинство беспилотников сбивались системами ПВО.

Как следует из данных с сайта компании SpektreWorks, она базируется в аризонском Скоттсдейле и предоставляет инженерные услуги по разработке беспилотных систем. Фирма занимается как проектированием, так и постройкой БПЛА под нужды клиентов.

Один из главных инженеров SpektreWorks Брэд Голдинг ранее сотрудничал с Минобороны США. Другой инженер Джереми Вагонер — отставной морпех, участвовавший в войне в Ираке и награжденный за это американским президентом. В прошлом он работал в Stara Technologies — компании, которая разрабатывала логистические решения для Пентагона.

Кроме летающих беспилотников, ВСУ в конце октября предприняли атаку на Севастополь с использованием морских дронов-камикадзе. Рано утром 29 октября, как сообщал губернатор Михаил Развожаев, севастопольскую бухту атаковали девять БПЛА и семь морских беспилотников.

В Минобороны заявили, что в результате атаки незначительные повреждения получил морской тральщик «Иван Голубец», который был задействован в обеспечении безопасности судов, участвовавших в зерновой сделке.

Позже в военном ведомстве рассказали, что киевский режим осуществил атаку на Севастополь под непосредственным руководством британских специалистов. В министерстве считают, что дроны-камикадзе были запущены в районе Одессы и сначала шли по зерновому коридору, а затем свернули к Крыму. Эксперты полагают, что беспилотники могли запустить с борта одного из гражданских судов, «зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельхозпродукции».