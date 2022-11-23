Киев без воды, Львов без света. Украинцы остались без электричества после новых ударов

Днем 23 ноября по всей Украине снова была объявлена воздушная тревога. Ракетные удары пришлись по Киевской, Одесской, Винницкой, Херсонской, Львовской областям. Во всех регионах аварийные отключения света и воды, останавливалось метро. В аварийный режим ушли три украинских АЭС. Из-за этого перебои с электроснабжением возникли в Молдавии и Приднестровье.

Воздушная тревога по всей стране

Около 14 часов по московскому времени во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Но еще до этого власти и СМИ начали сообщать о ракетных ударах по разным городам.

Первыми о взрывах сообщили власти в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областей. В Одессе был зафиксирован удар по объекту инфраструктуры. В Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях сработали системы ПВО.

Губернатор Николаевской области Виталий Ким сообщил о пяти ракетных пусках из воздушного пространства над Мариуполем. Позже он заявил, что ракеты летят с южного и восточного направлений. В регионе ракетные прилеты наблюдали в районе города Очаков.

После начала обстрела губернатор Киевской области также предупредил о высокой вероятности ракетного удара и рекомендовал жителям оставаться в укрытиях. Жители регионов писали в соцсетях, что наблюдают пролеты ракет в направлении западных областей Украины. После этого мэр Львова призвал граждан не покидать укрытий.

Киев без света

Около 15 часов Telegram-каналы начали сообщать, что в столичном регионе Украины начали работать системы ПВО.

Практически сразу о взрывах в Киеве сообщили СМИ. В частности, об этом сообщали жители районов Лесного массива, Лукьяновки-Дорогожичей. После этого в некоторых районах города на левом берегу Днепра пропали электричество и водоснабжение. В сети начали появляться фотографии и видеозаписи больших клубов дыма, поднимающихся из разных районов столицы.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в городе атаке подвергся объект инфраструктуры. «Укрэнерго» предупредило об аварийных отключениях света, при этом их график не будет объявлен до того момента, пока ситуация с электроснабжением не стабилизируется. Кличко отметил, что взрывы произошли практически по всему Киеву, медицинские и другие экстренные службы выехали к местам происшествий.

После начала перебоев с водой и светом Telegram-каналы начали писать, что в некоторых районах начали отключаться мобильная связь и интернет. В результате прилетов как минимум три человека погибли и еще девять пострадали, сообщают СМИ.

Кличко спустя несколько минут написал, что водоснабжение прекращено во всем городе. «Специалисты «Киевводоканала» работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить водоснабжение. Просим, на всякий случай, запастись водой», — заявил мэр города.

Глава областной администрации Кулеба сообщил, что под Киевом от ударов пострадали инфраструктурные объекты и жилые дома. Глава региональной нацполиции Андрей Небитов сообщил о пожаре в многоэтажном доме в Вышгороде.

На фоне перебоев с электроснабжением в Киеве остановилось метро. Многие граждане спустились в подземку, укрывшись на станциях. Стоит отметить, что сейчас практически по всей Украине околонулевая температура воздуха, во многих регионах идет мокрый снег и ледяной дождь.

Какие регионы еще остались без электричества

Мэр Львова Андрей Садовой в Telegram написал, что весь город остался без света. «Весь город без света. Ожидаем дополнительную информацию от энергетиков. Могут быть перебои с водоснабжением. Оставайтесь в укрытиях», — рассказал Садовой.

Губернатор Одесской области Максим Марченко сообщил, что по всему региону и в соседних областях временно отсутствует свет. На Южно-Украинской АЭС в Николаевской области и Хмельницкой АЭС аварийно остановили энергоблоки. Об аварийном режиме работы сообщили на Ровенской атомной станции.

Позже представитель «Энергоатома» Леонид Олейник рассказал, что Южно-Украинская АЭС не повреждена, а отключение энергоблоков связано с разрушением линий электропередач. «Некуда выдавать электроэнергию», — объяснил Олейник.

В Харькове остановилось метро и электротранспорт, на маршруты выводят дополнительные автобусы, сообщил секретарь городского совета Юрий Сидоренко.

Перебои случились в движении поездов. «Украинская железная дорога» сообщила, что в результате ракетных ударов обесточены участки в столице, Днепре, Николаеве, Львовской, Винницкой, Сумской и Харьковской области. «Отправка ближайших поездов возможна с задержкой, задействованы резервные тепловозы. Движение кольцевой электрички в столице временно приостановлено», — заявляет компания.

После этого «Укрэнерго» написала в Telegram об аварийных отключениях света во всех регионах Украины. «Ремонтные бригады вместе с подразделениями ГСЧС начнут ликвидацию повреждений сразу после окончания воздушной тревоги. Но из-за мороза и ледяного дождя в некоторых регионах аварийно-восстановительные работы на объектах, поврежденных ракетами, могут продолжаться дольше», — говорится в сообщении.

Затем в компании уточнили, что аварийные отключения могут продолжаться в течение ближайших суток.

Около 16 часов мск воздушную тревогу начали снимать.