Боевые действия на медленном огне. Почему Запад не поставляет Украине танки и самолеты

Казалось бы, если все заявки официального Киева на поставки со стороны Соединенных Штатов и других государств – участников НАТО вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) были удовлетворены в полном объеме, то вооруженная борьба в ходе специальной военной операции гипотетически могла бы принять совершенно другой оборот — и нельзя исключать, что боевые действия завершились бы в весьма короткий срок успехом Украины.
Достаточно привести только один пример: в сухопутных войсках и морской пехоте вооруженных сил США насчитывается около 450 боевых машин РСЗО HIMARS. На данный момент времени Пентагон передал Украине в общей сложности 38 таких машин. Но даже 16 первоначально поставленных ВСУ установок HIMARS принесли немало неприятностей вооруженным силам РФ. Если бы США резко нарастили поставки РСЗО HIMARS и ракет к ним, это могло бы привести если не к коренному перелому в ходе боевых действиях, то к существенному изменению обстановки на линии боевого соприкосновения — в пользу Киева.
Однако несмотря на все просьбы Украины предоставить как можно больше оружия, хорошего и разного, передача ВВСТ вооруженным силам Украины осуществляются очень дозированно. Ряд образцов вооружения и военной техники, неоднократно запрашиваемых официальным Киевом, не поставляется вооруженным силам Украины вовсе. К таковым в первую очередь относятся основные боевые танки, современные боевые машины пехоты, многофункциональные истребители.
Возникает вопрос — почему Запад не поставит вооруженным силам Украины, например, 500 танков M1 Abrams (некоторые — в версии M1A2SEP v.3) и Leopard 2A5 (а почему бы и не в варианте Leopard 2A7+), несколько сотен боевых машин пехоты Marder и M2 Bradley, или 100 истребителей F-15E Strike Eagle и F-16 Fighting Falcon. Ведь опасения того, что такая передача техники приведет к третьей мировой войне и обмену ракетно-ядерными ударами, достаточно беспочвенны. К тому же, мнения и оценки на Западе по поводу второй армии мира после марта-апреля 2022 года были существенно откорректированы.
Крайне неубедительными выглядят и объяснения, что перед поставками основных боевых танков западного производства Украине требуется заблаговременное и длительное развертывание системы технического обеспечения и обслуживания, а также много времени будет потрачено на переучивание украинских танкистов.
На самом деле все это можно сделать буквально за несколько недель, а переучить танкистов, освоивших Т-64/84, на M1 Abrams и Leopard 2A5 можно за считанные дни.
Примерно то же касается поставок боевой авиации. Ситуация в этой сфере, разумеется, существенно сложнее, но и трудности с освоением западной авиатехники многими специалистами явно и намеренно преувеличиваются. Это африканцев с нуля было бы трудно подготовить в качестве пилотов многофункциональных истребителей, а на Украине и квалифицированного летного состава более чем достаточно, да и недостатка в инженерно-технических кадрах нет. А уж освоить, к примеру, дозвуковой штурмовик Fairchild Republic А-10 Thunderbolt II (который в США уже несколько раз собирались выводить из боевого состава и списывать) украинцы могли бы в полном объеме за пару месяцев.
Еще более фантастичными выглядят объяснения того, что поставки ВВСТ Украине существенно ослабят обороноспособность стран Запада.
Ясного ответа на вопрос, кто в это время будет нападать на НАТО, нет. Разве что марсиане высадятся на Землю и станут переправляться через Атлантику и Ла-Манш на своих боевых треножниках.
Таким образом, поставки вооружения, военной и специальной техники Украине в настоящее время осуществляются в таком объеме и в такие сроки, которые предоставляют Киеву возможность как минимум не проиграть в этом конфликте.
Но вот одержать убедительную военную победу, да тем более в короткие сроки – навряд ли.
В этой связи надо упомянуть и еще об одном обстоятельстве. Украина в ходе осуществления специальной военной операции России — более чем благоприятная территория для апробации самых современных образцов ВВСТ стран Запада. Не воспользоваться этим своеобразным полигоном для США и остальных государств-участников НАТО было бы категорически неверным решением. Для любого оружия самый главный экзамен – боевое применение и эксплуатация в боевых условиях (в первую очередь это касается ремонта и возвращения вооружения в строй).
Проверить хвалебные заявления предприятий-разработчиков о своих машинах в условиях мирного времени получить весьма затруднительно. Только немалое количество техники, задействованной в боях, и продолжительный срок ее эксплуатации в боевых условиях позволяют получить более или менее достоверную статистику.
По результатам боевых действий можно уточнить тактико-технические характеристики оружия, получить опыт эксплуатации, внести при необходимости конструктивные изменения и уточнить концептуальные взгляды в вопросах боевого применения.
Но даже и эта возможность государствами – участниками НАТО в полном объеме не используется. Остается только уточнить, по каким причинам все это происходит.
Как представляется, Запад в российско-украинском конфликте исходит из следующих соображений и постулатов: не допустить поражения Украины (но одновременно и не допустить скорого военного успеха Киева), любыми возможными средствами предотвратить военную победу России, перевести вооруженное противостояние Москвы и Киева в управляемую фазу и растянуть ее по времени на возможно более продолжительный срок.
Результат же видится таким — максимально ослабить Россию, поставить окончательный крест на политических амбициях Кремля как мировой державы, более того, лишить Москву статуса даже региональной державы, по возможности плавно довести страну до смены политического режима и впоследствии лишить права обладания ядерным оружием. Совершенно очевидно, что подобные цели и задачи никогда не становятся достоянием широкой общественности и средств массовой информации.
Более чем вероятно, что именно под таким углом, градусом и сроками это геополитическое блюдо готовится Западом.
Хитрые повара подбрасывают в кипящий бульон вооруженного противостояния разного рода специи. Они то увеличивают остроту готовящегося кушанья, то умело уменьшают ее. То подбрасывают дрова в огонь, то умело купируют разгорающееся пламя.
Упорно складывается впечатление, что последовательность действий коллективного Запада именно такова – в обозримой перспективе (сроки, скорее всего, уже определены) доведение блюда до окончательной готовности, но исключительно – и это главное — на медленном огне.
Надо заметить, что управление подобными процессами очень сложно — могут возникнуть непрогнозируемые ранее ситуации и появиться целая эскадра черных лебедей, да и события в конечном счете легко могут выйти из-под контроля и далее развиваться по совершенно непредсказуемому сценарию.
Тем не менее, по расчетам западных аналитиков, быстрая военная победа Украины может привести отнюдь не к запланированному краху политического режима в России, а прямо к противоположному результату — сплочению широких народных масс вокруг военно-политического руководства.
А вот умелое затягивание вооруженного конфликта (наряду с усиливающимся санкционным давлением) неизбежно приведет к увеличению тягот и лишений граждан России.
Подобное дирижирование конфликтом вполне может привести к взрывному росту недовольства и непредсказуемым последствиям для правящих элит. То есть гипотетическая смена власти может произойти (опять-таки, по расчетам западных специалистов) и без всякого внешнего вмешательства и влияния.
Другого варианта замыслов и действий коллективного Запада, исходя из реальной оценки сложившейся военно-политической обстановки, пока не просматривается. Похоже, именно на этих тезисах и основывается мнение, которое высказал Марк Милли.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.