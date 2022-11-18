В Польше воссоздали путь украинской ракеты, упавшей в Пшеводубе и убившей двух фермеров

Польская Gazeta Wyborcza создала карту полета упавшей в Пшеводуве и убившей двух фермеров украинской ракеты от С-300. Российские издания нашли на ней нестыковки. Тем временем президент Польши Анджей Дуда заявил, что у системы ПВО страны не было возможности перехватить снаряд.

Польская газета Wyborcza опубликовала карту, которая, как утверждает издание, объясняет попадание украинской ракеты по селу Пшеводув на территории Люблинского воеводства на юго-востоке страны. В результате прилета снаряда от зенитно-ракетного комплекса С-300 погибли два человека.

Как следует из представленной карты-схемы, украинская ПВО пыталась сбить российскую ракету, которая летела с востока, чтобы поразить Добротворскую ТЭЦ. Из Львова на перехват российскому снаряду запустили ракету С-300, однако та промахнулась и в итоге упала на польской территории.

Российские »Лента.ру» и »Известия» указали на несостыковки в подобном объяснении. Главная из них в том, что Добротворская ТЭЦ находится на северо-востоке от Львова и места дислокации украинских ПВО. А ракета С-300 полетела на северо-запад в сторону границы с Польшей. То есть, если бы украинцы действительно хотели перехватить российскую ракету, то должны были стрелять в другую сторону. Или же ракета по каким-то причинам отклонилась от изначальной траектории и повернула в сторону Польши.

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Комментируя для газеты Wyborcza инцидент, военный эксперт Михал Пекарски отметил, что упавший на польской территории снаряд свидетельствует о недостаточно сильной системе ПВО страны. По его словам, Варшава пока только закупает современное оружие, но даже если бы оно было, то в этой ситуации было очень мало времени для реагирования.

Кроме того, в пятницу, 18 ноября, польский президент Анджей Дуда заявил, что у системы противовоздушной обороны страны не было возможности сбить украинскую ракету. «Удалось ли ее перехватить? Нет. Не удалось ее перехватить. Такова правда», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что ни одна страна в мире не обладает такой системой ПВО, которая может охватывать всю территорию государства. Тем более, когда речь идет о малонаселенных приграничных районах, где нет стратегически важных объектов.

Ракета упала на село Пшеводув вечером 15 ноября. Она попала по зерносушилке, где на тот момент на взвешивании находился трактор. В результате инцидента погибли два 60-летних местных фермера.

Изначально была информация, что ракеты были две, а не одна. Однако Дуда 17 ноября сообщил, что был в Пшеводуве на месте происшествия и что следов второго снаряда на польской территории пока не обнаружено.

В Киеве сразу после инцидента заявили, что в Польше упала ракета, запущенная российскими войсками. Об этом же писали и польские СМИ. В Москве отрицали свою причастность. В Минобороны РФ сообщили, что заявления о падении российских ракет являются «намеренной провокацией с целью эскалации». И Москва не наносила в тот день удары по объектам, расположенным вблизи польско-украинской границы.

Варшава оперативно провела консультации с партнерами по НАТО. После этого и с польской, и с американской стороны начали появляться сообщения, что ракета, упавшая в Пшеводуве, скорее всего, является украинской. А сам инцидент — трагическая случайность. Практически одновременно российские и западные военные эксперты идентифицировали по фото, что обломки упавшего в Польше снаряда являются элементами управляемой зенитной ракеты С-300, которые стоят на вооружении Украины.

Несмотря на заявления из Вашингтона, Варшавы и Анкары (турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган одним из первых выразил сомнения в версии о российской ракете), украинский президент Владимир Зеленский до утра 17 ноября продолжал настаивать на непричастности Киева к инциденту. Позже он поменял риторику, заявив, что у него нет точных данных.

«Я не знаю, что случилось в этот раз, мы не знаем на сто процентов. Я думаю, что мир тоже не знает на сто процентов. Пока расследование не завершено, мы не можем говорить, какого типа была ракета, обломки которой упали на территории Польши», — сказал глава государства.

Он также подтвердил что в период прилета ракеты в Пшеводув украинская ПВО работала в районе Львова. Зеленский отметил, что все обстоятельства случившегося будут понятны после расследования, до которого допустят украинских специалистов, уже выехавших в Польшу.

Однако его польский коллега Дуда позже заявил, что украинская сторона не сможет принять участие в расследовании инцидента, несмотря на соответствующие просьбы Киева. Тем не менее, украинские специалисты могут рассчитывать на ознакомление с материалами дела в рамках международного права.

«Чтобы можно было говорить об участии в следственных действиях, должны быть реализованы соответствующие правила международного права, международных договоров. Это всегда деятельность в рамках так называемой правовой помощи», — объяснял Дуда.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия в любом случае несет ответственность за инцидент в Польше. При этом он отметил, что Вашингтон не видит свидетельств, противоречащих выводам Варшавы о том, что упавшая в Польше ракета была украинской.