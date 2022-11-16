«Ушла на самоликвидацию». Откуда прилетела ракета, убившая двух человек в Польше

Украина сообщила союзникам из НАТО о задействовании системы ПВО 15 ноября недалеко от границы с Польшей, где в тот же день при падении ракеты погибли два человека, пишет CNN. Президент Польши допустил, что это была ракета украинской ПВО. Военный обозреватель «Газеты.Ru» рассказывает, откуда прилетел снаряд и почему его падение привело к человеческим жертвам.

Президент Польши Анжей Дуда заявил, что ничто не указывает на то, что падение ракеты в деревне Пшеводув было атакой на страну. Политик отметил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была выпущена российскими военными, и признал высокую вероятность того, что она принадлежала ПВО Украины. Сам инцидент он характеризовал как «несчастный случай».

«Скорее всего, это была ракета С-300 российского производства. На данный момент у нас нет доказательств того, что это была ракета, выпущенная российской стороной. Многое указывает на то, что это была ракета ПВО, которая, к сожалению, упала на территорию Польши», — сказал президент.

Как сообщил CNN со ссылкой на официального представителя США, украинские военные уведомили Госдеп и других западных союзников о том, что задействовали свою систему ПВО недалеко от границы с Польшей. Однако неясно, действительно ли ракета ПВО Украины упала в Пшеводуве, уточнил телеканал.

В районе Львова для прикрытия города развернут 540-й зенитный ракетный полк Воздушных сил Украины. Штаб и командный пункт полка находятся в городе Каменка-Бугская. Ранее в составе этого полка были две группы зенитных ракетных дивизионов – ЗРС С-200 (два дивизиона) и ЗРС С-300ПТ (три дивизиона).

Вскоре после развала СССР группу зенитных ракетных дивизионов С-200 расформировали, и в боевом составе полка осталась только группа С-300. Затем один из дивизионов этой группы украинцы разобрали на запасные части для поддержания в боеспособном состоянии оставшихся двух подразделений.

Таким образом, в составе 540-го зенитного ракетного полка после всех этих реформаций осталось только два дивизиона С-300. В январе 2022 года полк в этом составе был вновь поставлен на боевое дежурство по охране воздушного пространства Украины.

Высказывалась версия, что зенитные управляемые ракеты типа 5В55 для этого полка изготавливались на Московском радиотехническом заводе (МРТЗ) «Авангард» (или на «Северном заводе» Ленинграда). Действительно, эти предприятия изготовили значительное количество ракет для зенитной ракетной системы С-300.

Но вот именно 540-й полк получал свои зенитные управляемые ракеты типа 5В55 с завода в Вишневом близ Киева. Завод в Вишневом функционировал еще в 2000-х годах. Чтобы «Укрспецэкспорт» не поставлял эти ракеты за рубеж для российских ЗРС С-300ПМУ по демпинговым ценам, Россия в обновленной версии ЗРС С-300ПМУ2 устранила возможность боевого применения украинских ракет 5В55. Таким образом, отыскать какой-либо российский след в этой истории – занятие бесперспективное.

Вечером 15 ноября ситуация для 540-го полка могла складываться следующим образом. Полк предположительно вел боевые действия и осуществлял боевую стрельбу по воздушным целям. Вполне возможна ситуация, при которой один из дивизионов (или оба с сосредоточением огня) вели огонь по воздушным объектам на догонных курсах с азимутом 240-300 градусов (т. е. в западном направлении).

Не исключено, что по одному из каналов наведения произошел промах (такое далеко не редкость в сложном и скоротечном противовоздушном бое), и очередь из двух зенитных управляемых ракет типа 5В55Р оказалась в воздушном пространстве Польши (учитывая дислокацию 540-го полка близ государственной границы).

После промаха ракеты ушли на самоликвидацию, то есть по команде временного механизма изделия (или выключения режима полной мощности) боевые части зенитной управляемой ракеты (ЗУР) были подорваны, и обломки (примерно несколько сотен килограмм) упали на землю.

При этом была повреждена польская зерносушилка и трактор, погибли два польских гражданина.

При подрыве боевой части ЗУР полного атомного распада ракеты не происходит. Остаются довольно значительные фрагменты изделия, по которым легко определяются бортовые номера самой ракеты (серия, партия, номер, год выпуска, предприятие-изготовитель) и номера ее агрегатов.

Вероятно, все технологические надписи на обнаруженных обломках ракет были сделаны на украинском языке. Ведь изготовлены-то зенитные управляемые ракеты для 540-го полка на заводе в Вишневом близ Киева уже в годы независимости Украины.

Главный вопрос — какими могут оказаться военно-политические последствия происшествия в поселке Пшеводув. Не приходится сомневаться, что Польша и другие восточно-европейские страны НАТО призовут к резкому увеличению военных расходов и возрастанию боевых возможностей национальных систем противовоздушной обороны.

Ближайшими же последствиями инцидента в Пшеводуве станет увеличение поставок вооружения и военной техники Украине в рамках седьмого заседания Контактной группы по Украине (Рамштайн-7), начавшегося 16 ноября в Вашингтоне.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.



Биография автора:



Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).