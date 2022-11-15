От ракет до теплого белья: что может получить Украина после заседания «Рамштайн-7»

Солдаты армии США подготавливают для отправки боеприпасы, оружие и другое оборудование, предназначенное для Украины, 2022 год

16 ноября государственный секретарь США Энтони Блинкен проведет седьмое заседание Контактной группы по Украине (Рамштайн-7). Эта встреча пройдет в онлайн-формате в Пентагоне. Форум позволит министрам обороны почти 50 стран обсудить дальнейшие усилия по обеспечению ВС Украины вооружением, военной и специальной техникой.

Предыдущая встреча в формате «Рамштайн» состоялась 12 октября. Тогда министр обороны США Ллойд Остин заявил, что украинские войска при поддержке предоставленного Западом вооружения «изменили динамику конфликта».

На предыдущей неделе пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх не стала вдаваться в детали по запланированной передаче Украине нового вооружения, но отметила, что «мы говорим о разном снаряжении по мере изменения поля боя».

Пока в этом плане можно только предположить, какое вооружение, военную и специальную технику (ВВСТ) государства-участники Контактной группы собираются передавать Украине. Сейчас однозначно можно сказать только о том, что Киев не получит в ближайшее время. В первую очередь это относится к основным боевым танкам (типа M1 Abrams и Leopard 2A5), истребителям типа F-15E Strike Eagle, F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Hornet, беспилотным летательным аппаратам классов MALE (и HALE) типа MQ-1C Grey Eagle.

Что касается того ВВСТ, которое будет передано Украине после Рамштайна-7, то Соединенные Штаты, на ближайшее время скорее всего ограничатся недавним пакетом военной помощи Украине на $400 млн. В него, как известно, вошли 250 бронетранспортеров M1117, 40 бронекатеров, более тысячи дронов Phoenix Ghost, а также 90 танков Т-72. Хотя, и это вполне возможно, после Рамштайна-7 этот пакет будет пересмотрен в сторону увеличения.

Возникает вопрос: 90 танков Т-72 — это много или мало? В данном случае речь идет о танковом полке. В танковой роте 10 машин (три взвода по три танка плюс машина командира роты. В батальоне – 31 танк (три роты по 10 танков плюс машина командира батальона). В полку – 94 танка (три батальона по 31 танк плюс танк командира полка). Иногда успех операции решает последний батальон, брошенный в бой. А танковый полк – это и не очень много, но в то же время и немало.

Главная интрига в поставках ВВСТ из США заключается в следующем – будут ли переданы Украине ракеты к высокомобильной артиллерийской ракетной системе HIMARS с дальностью стрельбы в 220 км, о чем недавно обмолвился президент США Джо Байден.

В этом случае предположительно речь идет о ракете ATACMS Block IIA. Но пока нет никаких достоверных подтверждений о возможных поставках на Украину средств поражения такого типа. Если это произойдет, ситуация на линии боевого соприкосновения и в оперативной зоне обороны российских войск изменится, без преувеличения, кардинально. По сути, тыла как такового у ВС РФ после передачи Украине ракет ATACMS Block IIA не будет.

На обстановку на поле боя и в ближнем тылу ВС России значительно повлияют и беспилотные летательные аппараты (точнее, барражирующие боеприпасы) типа Phoenix Ghost. Причем они передаются сейчас в таком количестве, которое может оказать влияние даже на успех действий войск оперативного масштаба.

Украина 16 ноября на встрече в онлайн-формате в Пентагоне озвучит свои потребности в вооружении и военной технике. Нет причин сомневаться, что члены Контактной группы самым внимательным образом прислушаются к украинским запросам, но вряд ли удовлетворят их в том объеме, на который изначально рассчитывает Киев.

Европейские страны-участницы НАТО, по всей видимости, продолжат поставки вооруженным силам Украины современных зенитных ракетных систем и комплексов, радиолокационного вооружения, комплексов средств автоматизации. Приоритетная цель для Североатлантического альянса на сегодня – создать на Украине интегрированную систему противовоздушной обороны. Задача в этом плане остается прежней – эффективная борьба с крылатыми ракетами различных видов базирования и барражирующими боеприпасами ВС РФ.

Украина по-прежнему будет просить от стран-участниц Контактной группы увеличить, причем резко увеличить

поставки всех видов самоходной и буксируемой артиллерии (в частности, САУ CAESAR, PzH 2000, AHS Krab и пр.) и в разы увеличить поставки снарядов калибра 152-мм (это касается восточно-европейских стран НАТО) и 155-мм. Можно не сомневаться, что речь пойдет об объемах в сотни тысяч боеприпасов этого типа.

Кроме того, ожидаемо, что Киев попросит расширить поставки стрелкового оружия и патронов к нему. Потребности в патронах сегодня исчисляются в десятках миллионах штук.

Также есть все основания полагать, что украинские запросы предполагают и резкое увеличение поставок корректируемых боеприпасов типа M982 Excalibur, боевое применение которых показало очень высокую эффективность.

Киев традиционно заинтересован в поставках европейских систем залпового огня типа MARS II, радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, средств разведки тактического звена, всех средств связи и приборов ночного видения. Вероятно эта техника будет предоставлена в объемах украинских запросов.



И, наконец, надо обязательно сказать о планируемых в рамках Рамштайн-7 поставках вооруженным силам Украины имущества по службам тыла, которое обычно не попадает в аналитические обзоры о характере и объемах военной помощи Украине. Но и эффективно воевать без этого категорически нельзя.

В данном случае речь идет об обмундировании (особенно теплом, причем оно, возможно, будет передаваться сотнями тысяч комплектов), снаряжении (в частности, стальных шлемах и бронежилетах), зимних палатках, средствах отопления и освещения, многочисленного медицинского имущества (перевязочного материала, препаратов, оборудования для полевых госпиталей и пр.).

Если вооружение, военную и специальную технику Украине поставляют далеко не все члены Контактной группы, то имущество по службам тыла Киеву готовы передавать практически все государства-участники, включая Израиль.

Не приходится сомневаться, что планируемые поставки ВВСТ в рамках Рамштайна-7 не предполагают какой-либо приостановки в боевых действиях в наступающей зимней кампании.

Позицию Соединенных Штатов по вопросам военной помощи Украине предельно ясно сформулировал 15 ноября 2022 года высокопоставленный представитель Пентагона. Он заявил: «Мы продолжим работать с ними вместе с нашими международными союзниками и партнерами, чтобы гарантировать, что у них есть все, что нужно для успеха на поле боя».

«Мы будем поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется», — ранее утверждал президент США Джо Байден.