Министр обороны Украины сообщил о поставке западных систем ПВО

Киев сообщает о новых поставках систем ПВО от западных союзников. По словам министра обороны Украины, ВСУ получили системы NASAMS и Aspide. Они предназначены для защиты стратегических объектов и защиты от маневрирующих летательных аппаратов. Ранее о поставках Украине систем ПВО сообщал мэр Киева.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что иностранные союзники поставили Киеву системы ПВО NASAMS и Aspide.

«Системы NASAMS и Aspide прибыли на Украину! Это оружие значительно укрепит украинскую армию и сделает наше небо более безопасным», — написал Резников в Twitter, не уточнив точное количество комплексов.

Он поблагодарил за поставки Норвегию, Испанию и США.

4 ноября помощник американского министра обороны Джон Палм сообщил, что Вашингтон отправил Киеву восемь ЗРК NASAMS. На тот момент они находились в пути.

Палм выразил мнение, что при внедрении противоракетных систем на своей территории Украина столкнется с серьезными проблемами.

«Очевидно, что для защиты нужны противоракетные системы. Я думаю, что одна из проблем, с которыми сталкивается Украина, заключается в том, что она не сможет обеспечить всестороннюю защиту», – сказал он.

Американский чиновник считает, что нельзя создать щит. «И если бы у вас было 10, или 20, или 30 систем, куда бы они пошли? Что вы будете защищать? Это проблема принятия решения в сфере обороны», – сказал он, отметив, что в мирное время решить «довольно трудно», «не говоря уже о конфликтах».

Предварительное обучение украинских военных

NASAMS – это зенитный ракетный комплекс (ЗРК), предназначенный для уничтожения маневрирующих летательных аппаратов на малых и средних высотах. Эта система ПВО действует в малом и среднем радиусе: поражает цель на расстоянии от 20 до 180 км и высоте до 21 км с максимальной скоростью 1000 м/c.

При помощи комплексов Aspide можно защищать стратегические объекты. Например, промышленные предприятия, аэродромы или морские порты. Эти комплексы могут работать в составе эшелонированной системы ПВО и обмениваться данными с ЗРК других типов. Оружие было создано итальянской компанией Selenia. В 1980-х их закупила Испания. Она интегрировала их в комплекс Skyguard, который стал называться Toledo или Spada.

Применению ЗРК NASAMS украинских военных обучали норвежские специалисты. Подготовка проходила в Германии.

1 ноября газета The New York Times сообщила, что инструкторы заканчивают обучение 100 служащих ВСУ. По данным издания, обучение продолжалось около двух недель и должно завершиться в ближайшие несколько дней. Отмечалось, что после окончания курса первые ЗРК отправятся на Украину.

В середине октября газета La Repubblica со ссылкой на источники в НАТО заявила, что Рим, вероятно, поставит Киеву ЗРК средней дальности Spada. Состояние этих устройств, которые находятся на консервации в Италии и Испании якобы стали уже проверять.

Газета также не исключила, что Италия и Испания могут поставить Украине зенитные управляемые ракеты малой дальности Aspide. Издание предположило, что эти ракеты могут стать временной заменой «более современного и мощного» вооружения.

При этом системами Aspide украинцы уже умеют пользоваться. В начале октября Минобороны Испании сообщило, что военнослужащих Украины обучают управлению этими ракетами.

Тогда 7-дневный курс подготовки проходили 19 служащих ВСУ на авиабазе в Сарагосе. В министерстве рассказали, что с ними проводят инструктаж об «использования зенитных систем, что позволит им [военным] действовать автономно в зоне боевых действий» на Украине.

«Система Aspide, на которой обучаются украинские военные, которая в настоящее время используется в ВВС [Испании], обеспечит украинской армии оперативную способность [реагировать], а также будет действовать как средство сдерживания», – добавили в ведомстве.

Ожидалось, что 1 ноября в Испанию прибудет большее количество представителей украинской армии, пишет ТАСС.

Системы ПВО на Украине и реакция России

О том, что Украине доставили системы ПВО сообщал и мэр Киева Виталий Кличко. 28 октября в эфире телеканала »Киев» он рассказал о системах, которые должны защитить столицу.

«Военные меня заверили, что сейчас новое оборудование ПВО поступило в столицу. Небо будет более защищено. Надеемся, что атак и провокаций с дронами камикадзе уже не будет происходить», – сказал он, не уточнив, о каком именно вооружении идет речь.

24 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у страны пока нет своего «железного купола». Но уже 5 ноября он анонсировал «хорошие новости» по поводу поставок ПВО и ПРО для ВСУ.

В Кремле отмечали, что поставки современных систем противовоздушной обороны только затянут конфликт и сделают его «больнее», но не изменят итоги спецоперации России на Украине.