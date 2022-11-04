Южная Корея подняла в воздух 80 истребителей против 180 военных самолетов КНДР

Любая попытка КНДР привести в действие против США или их союзников ядерного оружия приведет к прекращению правления Ким Чен Ына, заявили в Пентагоне в ответ на обострение ситуации на Корейском полуострове. Сегодня, 4 ноября, Северная Корея, как сообщили в Сеуле, «привела в движение» более 100 истребителей. Подробности ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Южная Корея выявила «приведение в движение» более 180 северокорейских военных самолетов и подняла в воздух свои примерно 80 истребителей-невидимок, передает агентство Ренхап.

Один из основных союзников Южной Кореи – США – уже заявили, что любая попытка КНДР атаковать США или их союзника при помощи ядерного оружия, в том числе нестратегического ядерного управления, приведет к концу режима лидера Ким Чен Ына. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Он отметил, что любая ядерная атака против Соединенных Штатов или их союзников и партнеров, в том числе, с использованием нестратегического ядерного оружия, является недопустимой и закончится концом режима Кима », — указано в сообщении.

Ранее Остин также высказывал опасения о том, что попытки КНДР создать ядерные и баллистические ракеты угрожают всему миру и представляют собой «растущую серьезную угрозу безопасности и стабильности в регионе и мире».

Шеф Пентагона подчеркнул, что Вашингтон готов поставит Сеулу «полный перечень оборонных возможностей США, включая ядерные, конвенциональные и ракетные, а также продвинутые противоядерные мощности».

США не будут размещать на постоянной основе новое стратегическое вооружение на территории Корейского полуострова. Тем не менее Пентагон продолжит ротацию уже находящегося там оружия.

«В настоящее время у нас нет в планах вносить изменения в наше постоянное позиционирование или размещение вооружений на полуострове», – подчеркнул министр обороны Соединенных Штатов.

Учения США и Южной Кореи

С 31 октября проходят совместные учения ВВС США и Южной Кореи под названием Vigilant Storm. Они должны были окончиться 4 ноября, но 2 ноября КНДР пустила в сторону Желтого и Японского морей 23 разнотипных ракеты. Одна из них, по данным Сеула, упала на юге от разграничительной линии с КНДР (NLL) вблизи территориальных вод Южной Кореи. Кроме того, Северная Корея 100 раз выстрелила из артиллерии в буферной зоне возле границы с Южной Кореей в Японском море.

В ответ на это Южная Корея запустила три ракеты класса «воздух-земля» с самолетов F-15K и KF-16 в Японском море.

Они упали на таком же расстоянии от разграничительной линии, что и ракеты Северной Кореи, но к северу от NLL

«Эта точная стрельба наших военных показывает готовность Южной Кореи решительно реагировать на любую провокацию, в том числе пуски баллистических ракет малой дальности, а также способность и готовность нанести точный удар по врагу», – подчеркнули в Объединенном комитете начальников штабов.

В связи с обострением ситуации США и Южная Корея решили продлить учения на неопределенный срок.

Стороны ранее заявили, что альянс «остается прочным, как скала». Представители американской и южнокорейской сторон призвали КНДР «свернуть со своего разрушительного пути».

После объявления о продолжении военных учений Северная Корея выпустила еще две баллистические ракеты малой дальности и одну межконтинентальную баллистическую ракету, предположительно, «Хвасон-17». Это уже 30 день за год, когда Пхеньян испытывает свои ракеты.

В Японии беспокоятся, что Северная Корея может осуществить и «другие провокации».

«Мы знаем, что Северная Корея высказывает возмущение военными учениями США и Южной Кореи. Правительство Японии считает, что Северная Корея может пойти и на другие провокации, включая проведение испытаний ядерного оружия», – передает РИА Новости слова генсека японского кабмина Хирокадзу Мацуно.

Он заявил, что власти страны будут следить за ситуацией и предпринимать меры по защите своих граждан.

В России считают, что странам пора проанализировать предложение Москвы и Пекина о помощи в решении конфликта на Корейском полуострове. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что вопросы, «связанные с корейской ядерной программой», нужно решать при участии всех стран Совбеза ООН и тех, кто в это вовлечен – РФ и КНР.

«У нас есть свои предложения об этом участии, мы считаем, что настало время к ним подойти максимально серьезно», – сказал дипломат.

Вашингтон надеется, что Москва и Пекин смогут убедить Пхеньян не возобновлять ядерные испытания, пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

«Китай и Россия уже давно выступают против ядерной программы КНДР. Поэтому <...> мы считаем и, конечно, ожидаем, что они будут использовать свое влияние, чтобы заставить КНДР не проводить ядерные испытания», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в США обладают «высокой степенью уверенности» в том, что КНДР уже провела подготовительную работу для этого.