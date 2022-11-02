Новые российские ракеты Х-32 обошли ПВО Украины

Среди ракет, используемых ВКС РФ для поражения военных объектов на Украине, были отмечены новые Х-32. По сообщениям СМИ, ни одна из этих ракет не была сбита средствами ПВО противника. Пуски осуществлялись с воздушной платформы — бомбардировщиков Ту-22М3 с большой дальности, а скорость этой ракеты не позволяет предотвратить ее атаку ни одной из существующих западных противозенитных систем. «Газета.Ru» разбиралась в особенностях новой ракеты и ее применением в ходе СВО.

В ходе спецоперации на Украине российские дальние бомбардировщики наносят высокоточные удары по военным объектам Украины новыми крылатыми ракетами Х-32, которые иногда называют «убийцами авианосцев», передает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Х-32 и ранее неоднократно наносили высокоточные удары по военным объектам. В частности, ими уничтожены арсеналы с иностранным оружием в Кременчуге, наносились удары по инфраструктуре ВСУ в Киевской, Черниговской, Сумской областях. При этом, как отмечает агентство, все цели были поражены.

Киев тогда утверждал, что ВКС РФ использовали противокорабельные ракеты воздушного базирования большой дальности Х-22 «Буря», по классификации НАТО AS-4 Kitchen («Кухня»). В целом, спутать эти два вида ракет возможно из-за внешней схожести, однако Х-32 обладает гораздо большими возможностями.

Ракета Х-32 класса «воздух-земля» (известная как изделие 9-А-2362), была принята на вооружение ВС РФ в 2016 году, и является точной копией ракеты Х-22, но это только внешнее сходство. Ее в 2010 году включили в гособоронзаказ под стратегический бомбардировщик Ту-22М3, чуть позднее — под Ту-22М3М. После серии пусков на учебном полигоне Минобороны заказали партию Х-22 для последующей замены их на Х-32.

Новая ракета получила модернизированный двигатель с повышенной тягой, позволяющий разгонять новую «Бурю» практически до 5 Махов (свыше — уже гиперзвук), поднимать ее в полете до 40 км и получать дальность применения в 1000 км.

Плюс Х-32 имеет новое цифровое радиоэлектронное оборудование, в которое входит бортовой цифровой вычислительный комплекс, помехозащищенную активно-пассивную радиолокационную станцию и собственные системы радиоэлектронного противодействия. Эта ракета способна атаковать цель в крутом пикировании, что исключает ее перехват средствами ПРО и делает невидимой для РЛС противника.

«Несмотря на то что ракета Х-22, как и последующая Х-32, являются по определению противокорабельными, они являются универсальными ракетными комплексами, способными с одинаковой эффективностью поражать как надводные, так и наземные цели. При весе боевой части в 500 кг и высокой точности попадания эти ракеты наносят максимальный урон поражаемой цели не за счет осколков или ударной волны, а точечным фугасным действием, способным вывести из строя как корабль, так и малоразмерную защищенную цель на суше», — рассказал «Газете.Ru» военный эксперт капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.

При этом, отмечает эксперт, унифицированность свойственна и другим новейшим российским ракетным системам. В частности, «Калибры» могут работать по различным целям как на море, так и на суше, в том числе подвижным, говорит Дандыкин.

«Гиперзвуковые «Цирконы», тоже представленные как противокорабельные ракеты, способны наводиться на наземные объекты с гарантированным эффектом поражения. Плюс, в отличии от Х-22, носителем которой является стратегический бомбардировщик Ту-22М3, для «Цирконов» предусмотрена и наземная платформа базирования», — говорит собеседник «Газеты.Ru».

Габариты Х-32 примерно такие же, как и у Х-22. Это длина около 11,5 м и размах крыла в 3 м. Скорость практически гиперзвуковая — 5 600 км/ч, вдвое превышающая максимально допустимую скорость для перехвата американской противоракетой SM-6, которая разгоняется до 3,5 Махов и по высоте работает до 33 км.

У Х-32 есть особенность — она может подниматься после отделения от самолета-носителя на высоту до 40 км и после отвесно пикировать на цель, лишая возможности американские корабельные системы ПРО ее уничтожить. Многочастотная РЛС этой ракеты обладает повышенной устойчивостью ко всем современным средствам РЭБ. Обладает новая ракета и рекордной дальностью среди всех противокорабельных ракет в 1000 км.

«Настоящим «трудягой» военной спецоперации на Украине из семейства высокоточных российских ракетных вооружений стал комплекс «Искандер-М», — рассказал «Газете.Ru» военный эксперт полковник запаса Геннадий Алёхин. — Их применяют наиболее часто, что видно и по видеосюжетам Минобороны, эффективно используются, судя по отчетам, и ракеты «Калибр», запускаемые с кораблей в Черном море. А вот об использовании «Кинжалов» и таких ракет как Х-32, можно услышать гораздо реже.

Это «штучный» товар, применяемый по особой необходимости.

Цена в затратной части на производство, к слову, здесь тоже имеет значение. Не умаляя достоинств «Искандеров» и «Калибров», которые выше всех похвал по всем показателям, дозированное применение «Кинжалов» и Х-32 вполне оправданно. Во-первых, из-за их недавнего поступления на вооружение, таких ракет произведено не так много, а во-вторых, из пушки по воробьям не стреляют. Эти же бьют белке в глаз».