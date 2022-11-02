«Под ударом окажутся союзники России»: Шойгу заявил, что конфронтация с НАТО усиливается

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что численность группировки НАТО в центре и на востоке Европы выросла в 2,5 раза. По его словам, новые многонациональные батальонные тактические группы создаются в Болгарии и других странах. Он добавил, что конфронтация между Россией и НАТО усиливается. Также Шойгу снова напомнил о «грязной бомбе».

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выступил на заседании совместной коллегии с белорусским министерством обороны. Об этом сообщает ТАСС.

Российский министр заявил, что численность группировки НАТО в восточной и центральной части Европы выросла в 2,5 раза, составляя теперь более 30 тыс. человек.

«В Восточной и Центральной Европе, а также в странах Балтии развернуты формирования вооруженных сил внерегиональных государств НАТО. Создаются новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии», — сказал Шойгу.

Он добавил, что после увеличения группировки Североатлантического альянса «под ударом окажутся союзники России, прежде всего братская Республика Беларусь». НАТО намерено создать систему коллективной обороны на своем восточном фланге вблизи границ России, сказал глава МО РФ.

В связи с этим Минобороны РФ считает обеспечение военной безопасности Союзного государства «приоритетной задачей».

Шойгу также заявил, что Москва знает о попытках Киева создать «грязную бомбу» и разместить у себя ядерное оружие стран НАТО.

«Знаем о попытках Киева создать «грязную» ядерную бомбу, а также о готовности разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО», — заявил он в ходе коллегии.

«Сложившаяся ситуация выгодна в первую очередь США», — добавил российский министр. По его словам, Вашингтон стремится использовать ситуацию «для сохранения глобального лидерства и максимального ослабления других стран», в том числе и европейских союзников.

По словам Сергея Шойгу, конфронтация между РФ и Западом в последнее время усиливается.

«В мире стремительно нарастает напряженность, разрушаются основы стратегической стабильности, снижается роль международных институтов и усиливается конфронтация между Западом и Россией», — сказал российский министр, указывая на статус Белоруссии как «ближайшего соседа, верного союзника и надежного партнера».

При этом, добавил Шойгу, «коллективный Запад» преследует в первую очередь уничтожение экономики, военного потенциала Российской Федерации и лишение ее «возможности проводить независимую внешнюю политику».

Кроме того, он обвинил западные страны в «поощрении эскалации» конфликта на Украине.

«Киевский режим прибегает к запрещенным методам противоборства, включая теракты, заказные убийства, обстрелы тяжелым вооружением мирных жителей, использование их в качестве живого щита – но страны Запада стараются этого не замечать», — сказал российский военный чиновник.

РФ и РБ проводят на территории Белоруссии мероприятия боевого слаживания соединений, добавил Шойгу. По его словам, Россия и Белоруссия продолжают формировать единое оборонное пространство.

В рамках Союзного государства, отметил министр, Москва и Минск ведут совместное военное планирование, приняли общую военную доктрину и ввели единую систему ПВО.

«Основное внимание уделяем подготовке войск и повышению их боевых возможностей. Регулярно проводим совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки, в том числе в рамках международных организаций ОДКБ, СНГ и ШОС», — подытожил Шойгу.