Крупный калибр. Как подбить БМП из снайперской винтовки

Снайпер спецназа, работающего в зоне проведения специальной военной операции на Украине, рассказал, как ему удалось подбить украинскую БМП из снайперской крупнокалиберной винтовки. Случай не уникальный — снайперы в ходе спецоперации работают не только по живой силе, но и по бронетехнике противника. Однако в силу специфики снайперской профессии, о них мало что известно, так же, как и об оружии, которое они применяют. «Газета.Ru» — о снайперских винтовках, применяемых в ходе спецоперации.

«Боевая машина пехоты вторая (БМП-2. – «Газета.Ru») выехала, начала работать по нашей группе, которая собственно наступала, благодаря крупнокалиберной винтовке смогли ее «отработать» — заклинили ей башню, она укатилась. Больше она на этом направлении не показывалась», — рассказал РИА Новости снайпер с позывным Рубик.

БМП-2 обладает противопульной и противоосколочной броней — лоб корпуса 23 мм, а вот борт уже 9 мм, но они выдерживают попадание пуль калибра 7,62-мм и 5,45-мм и поражение ими бронемашины возможно лишь при попадании по оптическим приборам.

В данном случае речь может идти об использовании именно крупнокалиберной снайперской винтовки калибра 12,7-мм, и с учетом поражения наименее защищенных мест БМП-2.

«В снайперском противоборстве, которое идет между российской армией и ВСУ, особое значение имеют именно крупнокалиберные винтовки, обладающие большой дальностью стрельбы и мощным патроном. Эта тенденция проявилась еще с 2014 года, когда у ополченцев на Донбассе были лишь СВД 7,62-мм, бьющие на 600-800 м, а украинская армия уже получала американские «Барреты» (Barret M82. — «Газета.Ru») калибром 12,7-мм и дальностью стрельбы свыше 1800 м. Потом ситуация стала исправляться, частично за счет трофеев, частично умудрялись провозить более мощные экземпляры винтовок добровольцы. Сейчас поставки идут по линии Минобороны РФ и в них есть в том числе и крупнокалиберные винтовки», — рассказал «Газете.Ru» военный эксперт полковник запаса Геннадий Алехин.

На вооружении ВСУ есть и достаточно большое количество снайперских винтовок, поставленных западными странами, не все их можно назвать современными и крупнокалиберными. Помимо Barret M82, можно отметить Snipex N-Re, имеющую калибр 14,5-мм и обладающую дальностью от 2 до 7 км.

Высоко ценится и винтовка Savage 110, калибр которой в зависимости от модификации может быть 7,62 или 8,6-мм, она более легкая и обладает дальностью стрельбы в 1,5 км. Есть у ВСУ и винтовка собственного производства Fort-301, которая выпускается с 2009 года, дальность ее стрельбы составляет 1 км. Еще одна украинская снайперская винтовка под названием UKROP UAR-10, изначально является американской AR-10. США поставили на Украину ее комплектующие и помогли наладить производство. По своим боевым качествам она сопоставима с российской СВД и обладает рабочей дистанцией в 800 м.

В российской армии практически нет снайперских винтовок иностранного производства, за исключением австрийских карабинов системы Mannlicher. Эти австрийские снайперские винтовки поступили на вооружение спецподразделений в 2012 году и сейчас успешно используются бойцами Сил специальных операций РФ (ССО). После 2014 года их поставки прекратились. «Маннлихеров» заменили винтовки Т-5000 «Точность» российского оружейного предприятия Orsis, и они с 2017 года поступают на вооружение ФСО, ФСБ и Росгвардии.

Собственных снайперских винтовок в России порядка 25 разных типов, некоторые из них имеют имена собственные, как, например, «Винторез», «Выхлоп», «Сумрак», «Уголек». Остальные узнают по аббревиатурам, среди которых самый известный — СВД, которая является самой массовой снайперской винтовкой в российской армии.

Она стоит также на вооружении более 30 стран мира и известна не менее, чем легендарный автомат Калашникова. Более того, СВД до сих пор выпускается в ограниченном количестве Ижевским машиностроительным заводом, который входит в группу компаний «Калашников».

Над новой снайперской винтовкой для армии (не для спецподразделений) работали многие российские оружейники — в Ижевске, Туле, Кирове и других городах. В большей степени продвинулись в этом направлении конструкторы группы компаний «Калашников». В 2016 году была принята на вооружение их винтовка СВК-2016 (снайперская винтовка Калашникова, основанная на системе, предложенной в 1959 году самим Михаилом Тимофеевичем), которая стала вытеснять имеющуюся в армии СВД. Дальнейшим продолжением этой серии, ее глубокой модернизации стала СВЧ (конструктор Чукавин), которую впервые показали на форуме «Армия-2017» и сейчас она уже поступает на вооружении. Применяется и в ходе СВО — гораздо чаще «Сумрака».

«Говорить о создании отечественной снайперской винтовки калибра 14,5-мм нет никакого смысла, — рассказал «Газете.Ru» оружейный эксперт редактор журнала «Калашников» Михаил Дегтярев. — Она тяжелая, громоздкая и не соответствует целям снайперской винтовки, предназначенной, в первую очередь, для поражения живой силы противника, легкой бронетехники, укрепленных позиций. Для уничтожения БМП и танков есть противотанковые комплексы, снайперы охотиться за танками не должны».

Эксперт добавляет, если говорить о винтовках калибра 12,7-мм, то на вооружении российских военных стоит винтовка «Крот». «Одно время она была незаслуженно забыта, но не по техническим качествам, а в силу того, что в армии «перетряхивалось» само место снайперских подразделений — то в спецназ, то в обычные части. Основной же снайперской винтовкой по-прежнему является все та же СВД и ее модернизации. В скорой перспективе, и это вопрос уже решенный, на вооружении будет стоять винтовка Чукавина — СВЧ, которая обладает отличными характеристиками. При калибре в 7,62-мм она обладает большей кучностью, чем предшественницы и дальностью поражения свыше километра», — говорит Дегтярев.