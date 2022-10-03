«Я не шучу»: Рамзан Кадыров решил послать своих сыновей-подростков на Украину

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что намерен отправить на военную спецоперацию на Украине своих несовершеннолетних сыновей. Он также пообещал, что три мальчика «будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения». Однако в Госдуме Кадырову указали, что призывать в армию детей категорически запрещено.

Три мальчика

Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что возраст младше 18 лет не должен мешать обучать мужчин военному делу. Глава Чечни уточнил, что у него есть три сына – Ахмат, Эли и Адам — 16, 15 и 14 лет соответственно.

При этом он уточнил, что военная подготовка мальчиков началась «давно, чуть ли не с малых лет». По словам Кадырова, недостаточно «просто уметь стрелять», поэтому детей обучают «обращению с различным оружием, применению его на любых дистанциях, теоретическим основам».

«Свои навыки Ахмат, Эли и Адам готовы применить в зоне СВО. И я не шучу. Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения», — написал Кадыров.

Он отметил, что всегда считал главной целью любого отца — привить сыновьям «богобоязненность и научить их защите семьи, народа, Отечества».

«Хочешь мира — готовься к войне!» — подчеркнул глава Чечни.

Он также обратился к «пустословам», которые упрекали его в том, что в боевых действиях не принимают участия его родственники.

«В ближайшее время у вас будет возможность выйти на позиции к парням и лично убедиться, что АХМАТ — это СИЛА! Покажите на месте свой дух, свою идейность, и что вы из себя вообще представляете. Докажите, что вы хотя бы немного мужчины», — призвал Кадыров.

Кроме того, он обратился к «критикующим» «диванным чеченоговорящим воинам», «сидящим перед компьютерами в Европе».

«Давайте, выдвигайтесь на Украину, убедите нас, что вы не носите юбки и не прячетесь за ними. Мы убеждены, что даже несовершеннолетние дети сумеют разгромить вас в пух и прах, поскольку у вас нет ни духа, ни чести, ни достоинства. Ждите!» — заключил глава Чечни.

К своему сообщению он прикрепил видеозапись военных учений своих сыновей. На кадрах мальчики учатся стрелять из автоматов, пулеметов, ручных гранатометов и из боевой машины пехоты.

«Категорически не подлежат призыву»

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил изданию «Подъем», что дети категорически не подлежат призыву.

«Кадыров, конечно, боевой генерал, руководитель. Чеченцы хорошо у нас воюют, хорошо относятся к подготовке резервистов. Но дети категорически не подлежат призыву по закону, закон с 18 лет, а мобилизуются сейчас вообще те, кто служили, имеют военно-учетную специальность. Они же не служили. Пусть дети учатся, готовятся, а то, что чеченцы – боевые ребята, хорошо служат, это однозначно, я многих знаю», — пояснил депутат.

По словам парламентария, лучше подготовить резервистов и устранить ошибки военкоматов, чем отправлять в зону спецоперации детей.

«Молодым людям, как генерал говорю, меньше трусить и убегать куда-то там, в Казахстан и другие страны. Кому положено призваться, нужно призваться и выполнить свой долг перед Родиной. России угрожает серьезный опасный враг, и мы должны защитить нашу Родину», — уверен Заварзин.

254%

С самого начала спецоперации Кадыров неоднократно сообщал об отправке чеченских спецподразделений в зону боевых действий на Украину.

В частности, 7 сентября он сообщил об отправке из Грозного в зону военной спецоперации бойцов из двух элитных специальных подразделений — полка «Север» и батальона «Юг».

15 сентября, еще до начала частичной мобилизации, в своем Telegram-канале глава Чечни призвал начать «самомобилизацию» и предложил каждому главе российских регионов подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев.

«Для отдельно взятого субъекта это не такое уж большое количество, я бы даже сказал, что это — минимум, который субъекты должны выполнить для начала. Зато в масштабах государства это внушительный военный контингент в 85 тыс. человек — почти армия», — подчеркнул он.

17 сентября Кадыров рассказал, что военнослужащие чеченских батальонов «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» присоединились к союзным войскам на Украине. В тот же день он сообщил об образовании на территории Чечни нового спецподразделения ОМОН «Ахмат-1».

23 сентября Кадыров объявил в своем Telegram-канале, что план призыва в республике «перевыполнен на 254%», таких показателей удалось достичь за счет формирования новых подразделений Минобороны.

«Все кандидаты на службу прошли через военный комиссариат. Мы проработали этот механизм с самого начала, еще до объявления частичной мобилизации», — заявил чеченский лидер.

Он уточнил, что в Чечне также остался резерв «из тысяч добровольцев», «которые при необходимости смогут пополнить ряды защитников Отечества».