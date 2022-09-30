День за десять: заключенных предложили отправлять на спецоперацию

Парламент Башкирии внес на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому заключенные смогут принимать участие в военной спецоперации на Украине. О своем желании отправиться на СВО уже заявили несколько человек, осужденных на пожизненный срок, среди которых — лидер Ореховской ОПГ Сергей Буторин.

Один день за 10

Госсобрание Башкирии внесло в Госдуму законопроект о привлечении осужденных к участию в специальной военной операции на Украине, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу башкирского курултая. Авторы инициативы предложили давать отсрочку отбывания наказания для участия в военных действиях, а также учитывать это при смягчении приговора.

Один день участия в военной спецоперации предлагается засчитывать как 10 дней срока в колонии. В случае, если осужденный будет ранен, суд будет решать вопрос о дальнейшем отбывании наказания и его смягчении.

Согласно документу, отсрочку от отбывания наказания предлагается предоставлять осужденным, которые отбывают наказание в дисциплинарной воинской части, находятся на принудительных работах или получили срок в колонии. При этом заключенные должны дать добровольное согласие на участие в военных действиях.

Однако отсрочку предложили не распространять на осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних до 14 лет и ряд других тяжких уголовных правонарушений.

«Своим участием в военных действиях в защиту интересов Российской Федерации осужденный сможет искупить свою вину перед обществом и достичь таким образом целей уголовного наказания», — приводит пресс-служба слова председателя регионального парламента Константина Толкачева.

Осужденные на пожизненный срок

27 сентября в ОНК Москвы рассказали телеканалу RT, что содержащиеся в московском СИЗО «Бутырка», осужденные на пожизненный срок, заявили о желании принять участие в СВО.

«В десяти из 12 камер блока для осужденных к пожизненному лишению свободы заключенные интересовались, как они могут попасть в войска для участия в специальной военной операции, куда направлять заявления», — рассказал член комиссии.

Согласно информации источника телеканала, среди добровольцев был и осужденный глава Ореховской организованной преступной группировки Сергей Буторин (Ося). В сентябре 2011 года Московский городской суд признал его виновным в организации 38 убийств, руководстве преступным сообществом и приговорил к пожизненному заключению. С 2017 года Буторин находится в московском СИЗО «Бутырка», где с ним проводятся следственные действия.

«Буторин сказал, что у него военно-учетная специальность — «командир мотострелкового взвода», он готов отправиться воевать», — пояснил член ОНК.

При этом сотрудники СИЗО рассказали членам ОНК, что отправиться на Украину хотят не только осужденные на пожизненный срок, но и другие заключенные, которые «раньше служили в спецназе или были офицерами».

Агитация в тюрьмах

В первой половине сентября в интернете появилось видео, на котором человек, очень похожий на российского предпринимателя и владельца компании «Конкорд» Евгения Пригожина, вербует заключенных одной из колоний для участия в военной операции на Украине в составе «ЧВК Вагнера».

15 сентября в пресс-служба «Конкорда» разместила на своей странице «Вконтакте» сообщение, в котором подтвердила, что «человек на видео чудовищно похож на Евгения Викторовича».

«Судя по его риторике, он каким-то образом занимается вопросами реализации задач Спецоперации, и, похоже, у него это успешно получается. Кроме этого <…> у человека на видео очень хорошо поставлена речь, так же, как и у Евгения Викторовича. И человек, похожий на Евгения Викторовича, очень доходчиво объясняет простому народу простые понятные вещи», — говорится в сообщении.

В тот же день пресс-служба «Конкорда» опубликовала заявление самого Пригожина. Он признался, что «если бы был заключенным», то «мечтал бы влиться» в ряды войск на СВО, «чтобы иметь возможность не только искупить долг перед Родиной, но и отдать его с лихвой».

«Те, кто не хотят, чтобы воевали ЧВК, заключенные, кто рассуждает на эту тему, кто ничего не хочет делать и в принципе кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети – решайте сами», — заключил предприниматель.

26 сентября он также признался, что основал «ЧВК Вагнера». Пригожин рассказал, что в 2014 году он, «как и многие другие бизнесмены, ездил на полигоны, где собирались «казачки», и пытался сорить деньгами, для того чтобы набрать группу, которая поедет и защитит русских» на Украине. В итоге он решил полететь на один из полигонов и «занялся этим сам».

«Сам почистил старое оружие, сам разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые смогли мне в этом помочь. С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая впоследствии приобрела название БТГ «Вагнер», — привела его слова пресс-служба «Конкорда».

Лидер ОПГ на СВО

23 сентября «Лента» со ссылкой на издание «Бизнес Онлайн» сообщила, что лидер ОПГ «Кусковские» Игорь Куск, отбывавший 23-летний срок в колонии строгого режима по обвинению в убийствах, погиб в Донбассе.

Вдова преступника Ирина рассказала, что Куск отправился на военную спецоперацию 25 июля.

«Мы писали Кадырову (просили забрать на Куска на СВО – «Газета.Ru»). Потом по его письму приехала частная военная компания. В 55 лет у него здоровье было не фонтан, но я знаю, что он и там был в первых рядах, никого не боялся», — сказала женщина.

Согласно ее данным, Куск служил в рядах ЧВК Вагнера в районе Артемовска (Бахмута). А погиб он 6 сентября от осколка, попавшего в голову.

В статье также говорится, что осужденный отсидел лишь девять лет из своего срока. А после гибели его тело похоронили на кладбище на алее славы, гроб сопровождал кортеж из сотни автомобилей. Во время церемонии люди в военной форме произвели три залпа в воздух из автоматов.