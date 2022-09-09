Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Наина Ельцина рассказала о символическом жесте Елизаветы II для России 19:22
Агент Мелкадзе подтвердил, что футболист раздумывает над сменой спортивного... 19:21
В Москве прошла презентация комикса по мотивам фильма «Брат» 19:21
Bloomberg: ЕЦБ оценит готовность банков к банкротствам фирм из-за энергетического... 19:19
«Русская весна»: в боях за Балаклею ВС России уничтожили группу спецназа ВСУ... 19:10
СМИ: поставщику кокаина для украинской элиты Чернецкому избрали меру пресечения 19:08
Дочь инсценировала собственное похищение, требуя от матери $50 тысяч 19:06
Корги Елизаветы II могут переехать к обвиненному в изнасиловании принцу Эндрю 19:06
Мюллер: Польша не намерена вводить принудительные меры экономии газа 19:03
Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве школьницы... 19:00
Армия

Стягивание «Ураганов» и жестокие бои: как ВС России удерживают линию обороны под Харьковом

Глава Харьковской области заявил, что союзные силы пытаются выбить ВСУ из пригородов Балаклеи

На Харьковском направлении идут тяжелые бои. Местные власти сообщают, что сложная обстановка сохраняется под Балаклеей, Купянском и под Шевченково. Российская армия стягивает к линии фронта военную технику, в том числе реактивные системы «Ураган». Подробности ситуации под Харьковом — в материале «Газеты.Ru».

Минобороны РФ сообщает

ВС России перебрасывают бронетехнику и личный состав на харьковское направление. Это следует из видео, опубликованного Минобороны РФ.

На кадрах передвижения военной колонны можно заметить БТР-82А и буксируемые гаубицы Д-20. Перебрасываются и реактивные системы «Ураган».

В Telegram-канале 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный яр» опубликован пост о том, что ВСУ «потери несут тяжелые». «Под Купянском идет замес, страшнее Балаклейского. Противник аэромобильным способом перебрасывает кучу резервов», — говорится в записи.

Большие потери

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев считает, что Киев хочет лишь показать западным партнерам «картинку» населенных пунктов, которые удалось «завоевать», используя их оружие.

«Главное – везде успеть отснять, показать, что они поднимают над каким-то населенным пунктом украинский флаг, что потом происходит с солдатами, никто не говорит. Там большие потери», – прокомментировал Ганчев видео, которое накануне опубликовал президент Украины Владимир Зеленский с подписью: «Все на своих местах». На кадрах украинские военные демонстрируют украинский флаг, поднятый якобы над Балаклеей – городом в Харьковской области.

Постпред России при ООН Василий Небензя при этом заявил, что «ни о каком прорыве и близко нет речи». По его словам, «взято несколько периферийных деревень».

Небензя обвинил киевские власти в том, что, отправляя солдат в контрнаступление, они обрекли несколько тысяч военных на гибель.

«Против этого безумия <…> выступало даже руководство ВСУ, однако глава Украины, пообщавшись с британскими и американскими коллегами, был непреклонен. В результате поля под Николаевым и Запорожьем и леса под Харьковом усеяны тысячами трупов украинских солдат», – подчеркнул российский постпред при ООН.

Сложная обстановка

По словам главы администрации Харьковской области Виталия Ганчева, в Балаклее «сложная гуманитарная обстановка» – «идут ожесточенные бои».

«Балаклея нами, по сути, не контролируется. Там предпринимаются попытки выбить украинские силы, но там ожесточенные бои и наши войска сдерживают на подступах», – сказал чиновник в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что под Шевченково украинские войска «точно так же пытаются прорвать оборону». «Сейчас там подтянуты резервы со стороны России, наши войска дают отпор», – сказал Ганчев.

Эвакуация

Из-за очередных массированных обстрелов со стороны ВСУ, жителей подконтрольной ВС РФ части Харьковской области эвакуируют в Россию и ЛНР. Об этом сообщил глава администрации Купянского района Максим Губин.

Он сообщил, что в Купянском районе сохраняется сложная ситуация. Но военные России, ДНР и ЛНР удерживают позиции, заверил Губин.

«Мы сейчас пытаемся максимально эвакуировать граждан для того, чтобы обеспечить безопасность жителей. <…> Мы организовываем транспорт, автобусы, с помощью которых жители вывозятся в Луганскую Народную Республику, в район Сватово, на территорию России», – приводит его слова ТАСС.

Ганчев уточнил в эфире «Соловьев – Live», что эвакуация также проходит и из города Изюм. По его словам, украинские войска уже ведут артобстрел и населенного пункта Великий Бурлук, что находится почти в 50 км от Купянска.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть