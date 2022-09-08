Российские силы сорвали попытку окружения Балаклеи в Харьковской области

Военные Украины продолжают вести контрнаступление в Харьковской области в районе Балаклеи, Изюма и Купянска. ВСУ пытались взять в кольцо Балаклею, но ВС России, а также подразделения ДНР и ЛНР отбросили их. Город по-прежнему под контролем российских военнослужащих. На фоне регулярных обстрелов Купянского района власти региона объявили эвакуацию женщин, детей и всех желающих. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Бои под Балаклеей

Украинские военные попытались взять в кольцо город Балаклея, но в итоге были отброшены. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Он уточнил, что у ВСУ получилось «только по части территории прогнуть немного линию обороны», но они были «снова отброшены». Таким образом, Балаклея остается под контролем ВС России.

«В городе все в порядке, город живет, но находится под постоянным обстрелом, как и другие населенные пункты, которые находятся рядом», – заверил Ганчев.

«Ночь была очень тяжелой, утром боевые действия продолжились», – пишет в своем Telegram-канале шеф-редактор русской службы RT Юлия Мартовалиева со ссылкой на свои источники.

Она подчеркнула, что «Изюм готов к боевым действиям при любом исходе». По ее словам, этот город «никто не собирается оставлять». При этом, источники сообщили Мартовалиевой, что «в районе «шервудского леса» [вблизи Изюма – «Газета.Ru»] замечено стягивание живой силы и техники ВСУ».

Telegram-канал » Политика Страны» обращает внимание, что Киев официально ничего не комментирует. Только накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о «хороших новостях из Харьковской области».

«Политика Страны» также пишет, что ВСУ якобы «пытаются пробиться к стратегически важной развязке у села Кунье к востоку от Балаклеи и к северу от Изюма».

Американский аналитический центр «Институт по изучению войны» утром 8 сентября сообщал, что украинские военные якобы продвинулись на 20 км вглубь позиций ВС РФ, заняв 400 кв. км территории. Центр называет контрнаступление к северо-западу от Изюма «очень эффективным».

Эксперты института заявили также, что ВСУ использовали тактику внезапности. Хотя российские военкоры еще несколько недель назад сообщали об угрозе атак на Балаклею.

Тем временем Telegram-канал «Военкоры русской весны» публикуют видео использования российской армией «Солнцепеков». Подчеркивается, что «тяжелые огнеметные системы вступили в бой на Балаклейском направлении».

Предположительно, группировка войск украинской армии, направленная в сторону Балаклеи, насчитывает 9 тыс. военных, часть из которых прошла обучение НАТО. Туда входят как тероборона, так и кадровые военные и силы специальных операций.

Накануне в Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщал о том, что ночью с 6 на 7 августа «по тревоге были подняты наши товарищи, которых направили на отражение наступления врага (украинских военных) у Балаклеи».

«Наши войска уже наносят встречный удар на Шевченковском направлении, куда рвётся враг. Резервы дошли и сразу вступают в бой. Балаклея блокирована врагом, который обошёл ее и углубился в нашу территорию», – отмечается в посте.

Купянск

7 сентября проект WarGonzo сообщил, что по Купянску в Харьковской области ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS, прилетело шесть ракет. Отмечалось также, что украинские военные пытаются развить наступление в сторону Шевченково. По данным Telegram-канала «Политика Страны» там бои продолжаются до сих пор.

Власти Харьковской области заявили об эвакуации женщин, детей и всех желающих из-за обстрела со стороны украинских военных. Их будут отправлять на территорию России, пишет РИА «Новости».

«На сегодняшний день в Купянске складывается такая ситуация, что мы вынуждены обеспечить эвакуацию населения, по крайней мере детей, женщин, из-за того, что город постоянно находится под террором, постоянные ракетные атаки со стороны вооруженных формирований Украины, которые не оставляют попыток разрушить инфраструктуру города. Это касается не только Купянска, но и всего Купянского района», – сказал глава администрации региона Виталий Ганчев.

При этом централизованная эвакуация всего населения Купянского района не объявлена.

Под контролем ВС РФ

Во время спецоперации России на Украине российские военные взяли под свой контроль, помимо прочего, часть Харьковской области. В регионе были созданы четыре районные администрации в Волчанске, Изюме, Купянске и Казачьей Лопани. Население, проживающее на этих территориях, составляет примерно 230 тыс. человек.

Жителям региона выплачивают пособия и пенсии, бюджетники стали получать зарплату. При этом наравне с украинской гривной используется и российский рубль.