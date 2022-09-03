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Армия

Ребенок случайно выстрелил из гранатомета: в Чернигове на выставке оружия пострадали пять человек

В Чернигове от взрыва РПГ на выставке оружия пострадали четверо детей и женщина

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Максим Чуб/Суспльне Чернгв
Четыре ребенка и один взрослый пострадали в Чернигове на выставке оружия из-за случайного выстрела из гранатомета. Ранения получили дети в возрасте от двух до 12 лет. На выставке в центре украинского города демонстрировали разное оружие и боеприпасы. По предварительной версии, гранатомет мог случайно привести в боевое состояние один из детей. Горсовет Чернигова утверждает, что выставку не согласовывал. Подобные экспозиции проходят и в других городах Украины.

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало расследование по факту ранения четверых детей на выставке оружия в Чернигове. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Вследствие инцидента были ранены пять человек, в частности четверо детей в возрасте от двух до 12 лет», — заявляют украинские силовики.

По данным следователей, на выставке под открытым небом черниговцам демонстрировали различное оружие и боеприпасы.

По одной версии, кто-то из организаторов привел гранатомет в боевое состояние и произвел выстрел. Взрывом и столбом пламени были ранены стоявшие рядом дети. По другой версии, оружие в состояние боеготовности привел один из детей.

Сейчас решается вопрос о задержании причастных к инциденту и предъявлении организаторам обвинения по подозрению в нарушении правил обращения с оружием.

Глава областной администрации Вячеслав Чаус также сообщил об инциденте в своих соцсетях.

«Не могу не отреагировать на произошедшую сегодня в историческом центре города трагедию. На мероприятии, предусматривавшем интерактив для детей, почему-то была и экспозиция с боевым оружием, которое сработало. Трое детей пострадали», — написал сначала чиновник.

«Двухлетний мальчик находится в тяжелом состоянии», — добавил Чаус.

По информации украинского телеканала «Общественное», взрыв произошел, когда 10-летний мальчик взял со стенда заряженный противотанковый гранатомет – РПГ — и по неосторожности произвел выстрел, нажав на спуск. Ребенка оглушило. Он, а также его мать и 12-летний брат доставлены в травмпункт. Еще один ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Черниговский горсовет сообщил, что сдетонировавший снаряд «попал в крышу одного из частных домов, новостройку, в этом микрорайоне».

В горсовете подчеркнули, что никаких официальных разрешений на проведение этого мероприятия власти не предоставляли, а также не получали уведомлений о его проведении.

Подобная выставка трофейной российской бронетехники была открыта и в Киеве – на Крещатике. На центральной улице украинской столицы выставили на всеобщее обозрение несколько уничтоженных танков и самоходных артиллерийских установок.

В 2002 году еще одна трагедия произошла на выставке вооружений под Львовом. Тогда во время авиашоу разбился Су-27УБ украинских ВВС. Истребитель упал прямо на толпу зрителей, убив 77 человек (из них 28 детей). Ранения получили 543 человека. Катастрофа стала крупнейшей в истории авиашоу по числу жертв.

Через год суд приговорил двух пилотов Су-27 к 14 и 8 годам лишения свободы, а также к крупным штрафам. Вместе с экипажем к тюремному заключению были приговорены еще трое военных.

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