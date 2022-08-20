ВСУ Украины в ходе спецоперации продолжают использовать реактивные системы HIMARS. При этом украинские военные утверждают, что российские системы ПРО не могут им противостоять. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объясняет, почему это не так.

В ходе специальной военной операции значение систем радиолокационной разведки и зенитного ракетного прикрытия оказалось исключительно большим. Помимо борьбы с пилотируемой авиацией и БЛА, перед зенитными ракетными системами и комплексами стоит задача поражения снарядов реактивных систем залпового огня.

При этом официальные лица ВСУ утверждают, что реактивный снаряд американской системы HIMARS летит гораздо быстрее тактической баллистической ракеты, и поэтому поразить его с помощью ЗРС С-300/400 невозможно. «Российские С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф» могут поражать только ракеты, а не снаряды. Поэтому представляют собой не средство зенитного ракетного прикрытия, а груду бесполезного металлолома», – заявили в пресс-службе ВСУ.

Разберемся по порядку. Для радиолокатора наведения ЗРС С-300 и многофункциональной РЛС ЗРС С-400 абсолютно никакой разницы между тактической ракетой и реактивным снарядом нет.

Для «Триумфа» и «Фаворита» – это воздушные объекты, характеризуемые, в первую очередь, эффективной отражающей поверхностью (или эффективной поверхностью рассеивания). Другие характеристики цели (скорость, высота полета, маневренные возможности) для современных ЗРК/ЗРС не столь критичны. Поэтому как объект поражения реактивные снаряды HIMARS (а также и ракеты типа ATACMS) для С-300 и С-400 ничего особенного собой не представляют.

Теперь конкретно про скорость. Утверждения специалистов от ВСУ о том, что реактивный снаряд HIMARS летит быстрее зенитной ракеты, мягко скажем, неверное. Снаряд от РСЗО летит со скоростью 700-800 м/сек. Скорость зенитной управляемой ракеты ЗРС С-300 типа 5В55 – почти 2000 м/сек. У С-400 – более 2500 м/сек.

Технически снаряды HIMARS – легкая цель для С-300 и С-400.

Трудности борьбы зенитных ракетных систем со снарядами HIMARS заключаются совершенно в другом. Дело в том, что огневые позиции HIMARS при боевой стрельбе находятся на удалении 70-80 км. от объекта поражения. То есть практически с момента старта снаряды американской РСЗО уже находятся в зоне пуска зенитной ракетной системы. Необходимо сразу после обнаружения и захвата на сопровождение этих целей ЗРС С-300/400 надо открывать огонь.

Но для этого зенитная ракетная система должна быть включена, электропитание должно осуществляться от штатных средств, ЗРС проверена на функционирование, на рабочих местах должен находиться полный боевой расчет, радиолокаторы подсвета и наведения (многофункциональные РЛС С-400) развернуты в сторону огневых позиций РСЗО HIMARS и работать на излучение, зенитные управляемые ракеты пройти необходимый цикл подготовки.

То есть ЗРС С-300/400 должна находиться в готовности к немедленному открытию огня.

Совершенно очевидно, что в таком состоянии зенитное ракетное вооружение находиться в течение длительного промежутка времени не может. А РСЗО HIMARS – высокомобильная система, и где в конкретном месте будут развернуты боевые машины временами сказать (без точных разведданных) достаточно сложно. То есть к разведке вообще и к системе радиолокационной разведки в этом случае выдвигаются самые высокие требования.

Помимо всего прочего, если противником будет запущена серия реактивных снарядов, то отдельно взятым ЗРК/ЗРС могут быть сбиты первые цели, а все остальные за время выполнения боевой стрельбы попросту выйдут из зоны поражения. В этом случае надо усиливать группировку зенитных ракетных войск на ключевых направлениях, чтобы вести боевые стрельбы с большим сосредоточением огня.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).