«Работают для соцсетей». В Совфеде объяснили появление беспилотников ВСУ над Крымом

Штаб Черноморского флота в субботу подвергся атаке с применением беспилотника, жертв нет. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что сейчас подходы и подъезды к штабу флота перекрыты полицией. За последние двое суток ВСУ безуспешно пытались атаковать районы Евпатории, Керчи и Севастополя.

Развожаев рассказал, что беспилотник обрушился на крышу штаба. Он попросил жителей города оставаться дома в ближайшие часы.

«Нахожусь в штабе Черноморского флота. 25 минут назад в крышу прилетел беспилотник. К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Жертв нет <…>, Все службы на месте, работаем. Сохраняйте спокойствие и по возможности в ближайший час находитесь дома»,

– написал губернатор в своем Telegram-канале.

Позже он уточнил, что БПЛА «был отработан ПВН, (пост воздушной обороны флота). Сбили БПЛА прямо над штабом. Упал на кровлю и загорелся».

Вечером 19 августа Развожаев также сообщил о сбитом беспилотнике над городом.

ВСУ безуспешно пытались атаковать районы Евпатории, Керчи и Севастополя. Очевидцы сообщают о работе сил ПВО по воздушному объекту над Бахчисарайским районом. Системы противовоздушной обороны поразили все цели, жертв нет и разрушений нет. 18 августа был атакован аэропорт Бельбек близ Севастополя, там также сбили украинский БПЛА.

Работу ПВО над Евпаторией 19 августа в своем Telegram-канале подтвердил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. Днем ранее он подтвердил работу ПВО над Керчью. По его словам, повреждений в городе нет, никто не пострадал.

«В Евпатории, предположительно, сработала система ПВО. Крым под надежной защитой», — написал Крючков.

Позже он сказал, что беспилотники ВСУ не несут большие боезаряды и не могут нанести серьезный урон инфраструктуре полуострова.

«Продолжаются атаки мелких беспилотников. Цель невоенная, психологическая, заряд минимален и нанести им большой ущерб невозможно. Лучший способ помочь армии и флоту — сохранять спокойствие, а обо всех подозрительных людях, фактах, находках — сообщать в соответствующие органы», - написал Крючков.

Очевидец рассказал ТАСС, что в небо над Евпаторией запустили минимум две ракеты. «Я видел со своего балкона две темные полоски и вспышки в небе», — сказал собеседник агентства.

Информацию о попытках атаки на западе полуострова подтвердил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Он рассказал, что утром 20 августа российская система ПВО сбила «цель» на западе региона. Он подчеркнул, что российские военнослужащие «четко, профессионально и эффективно выполняют свои задачи». В связи с инцидентом Аксенов призвал жителей сохранять спокойствие и не доверять другой информации, кроме официальной.

«В Западном Крыму сработала система ПВО. Цель поражена. Пострадавших и повреждений нет», — написал политик.

«Ничего у них не получится»

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала провокации ВСУ в небе над Крымом, отметив, что киевские власти восемь лет бомбили Донбасс и теперь решили сменит стратегию.

«Донбасс бомбили только за то, что они называют себя русскими и хотят в Россию. Теперь они решили подобную методику осуществить в отношении Крыма <…> Мы прекрасно понимаем, что они очень системно работают и в социальных сетях, пытаются настроить людей, чтобы покачнуть Россию изнутри. Ничего у них не получится, твердо могу это сказать», — сказала она.

Сенатор Сергей Цеков в интервью «Ленте.ру» заявил, что ВСУ пытаются атаковать Крым с БПЛА чтобы, поднять боевой дух личного состава.

«Они (киевские власти) не могут похвастаться какими-то контратаками, освобождением каких-то территорий, поэтому они сконцентрировали свои усилия на совершении диверсий. Диверсии требуют малых затрат — и человеческих затрат, и затрат вооруженных сил», — сказал Цеков, отметив, что эти провокации никак не повлияют на ход специальной военной операции.

Для недопущения новых диверсий сенатор предложил усиливать защиту граничащих с Украиной регионов России.

«Беспокоиться надо в целом по ситуации с атаками на нашу территорию — на Курскую область, на Белгородскую область, на Брянскую область. Беспокоиться надо об артиллерийских атаках на Луганскую и Донецкую народные республики, где каждый день гибнут мирные люди», — добавил Цеков.

Рука Вашингтона

20 августа РИА «Новости» со ссылкой на слова представителя Пентагона сообщили, что США начнут поставки барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost на Украину позднее в августе. Ранее Белый дом сообщал, что США передадут Украине 580 беспилотников такого типа.

«Мы начнем поставлять системы Phoenix Ghost позднее в этом месяце», — сказал он, добавив, что поставки планируется осуществлять на регулярной основе.

Phoenix Ghost — оперативно-тактический разведывательный беспилотник. Он обладает малой визуальной, радиолокационной, инфракрасной и акустической заметностью и может использоваться для корректировки артиллерийского огня при использовании комплекса целеуказания BATES.

19 августа в Пентагоне сообщили, что США рассчитывают передать Украине передвижные зенитные ракетные комплексы NASAMS в течение двух или трех месяцев.

NASAMS станет первой современной западной системой ПВО среднего радиуса действия, которую получит Украина.

18 августа издание Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации сообщило, что Соединенные Штаты допускают возможность использования поставляемого Киеву оружия для проведения атак на Крым.

«Мы (США) не выбираем целей, конечно, все, что мы поставили - для самообороны. Любая цель, которая будет выбрана на территории Украины, по определению является самообороной. Крым — это Украина», — цитирует издание заявление собеседника.

17 августа украинский министр обороны Алексей Резников заявил о возможности применения оружия, поставленного США, для нападения на Крым.