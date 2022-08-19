«Из Калининградской области «Кинжал» может достать до Лондона»

В Калининградскую область были переброшены три российских истребителя-перехватчика МиГ-31, оснащенные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Они способны поразить цели на дальности до 2 тыс. км. со скоростью, которая делает невозможной их перехват современными средствами ПРО. «Газета.Ru» разбиралась, с какой целью это было сделано.

«Три истребителя МиГ-31 приземлились на аэродроме Чкаловск под Калининградом. Переброска боевых самолетов осуществлена в рамках дополнительных мероприятий стратегического сдерживания. Заступившие на круглосуточное боевое дежурство МиГи несут на себе новейшие российские гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал». Она летит в 10 раз быстрее скорости звука и незаметна для систем ПРО», – заявили в российском военном ведомстве.

В свою очередь, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что перебазирование российских истребителей МиГ-31 с ракетами «Кинжал» не отразится на военном балансе в Прибалтике и не станет угрозой для западных стран.

«Они не поменяют ситуацию, поскольку военный потенциал Калининграда в настоящее время значительно снизился», – сказал Анушаускас.

С другой стороны, польская Gazeta Wyborcza выпустила редакционную статью, где рассказала об «обеспокоенности правительства Польши переброской истребителей». Издание ссылалось на «несколько высокопоставленных источников».

Ракеты «Кинжал» доказали свою боевую эффективность в ходе спецоперации на Украине. Они применялись при нанесении высокоточных ударов по складам боеприпасов ВСУ на территории Ивано-Франковской и Одесской областей, а также уничтожили объекты военной инфраструктуры украинской армии на территории Винницкой области.

«Переброска гиперзвуковых «Кинжалов» в Калининградскую область носит скорее демонстрационный характер, – рассказал «Газете.Ru» генерал-майор ВВС в отставке Владимир Попов. – Это всего лишь три ракеты, истребитель МиГ-31 поднимает лишь одну, после пуска которой вынужден возвращаться на аэродром для пополнения боезаряда. Здесь нужно понимать, что в небе будут находиться не только МиГ-31, но и все авиакрыло Калининградской группировки, каждая группа из которых будет решать свои воздушные задачи как на ближних, так и на дальних подступах. Для «Кинжалов» цели могут быть обозначены на удаленных дистанциях от Калининграда, в том числе по недружественным России столицам европейских государств».

Одна из особенностей «Кинжала» – запуск с высоты в 12-15 тыс. км, подчеркнул генерал.

«Образно говоря, это такая рогатка, дающая изначально высокую скорость ракете при пуске, а дальше уже она сама, как спринтер, набирает необходимый темп, в десять раз преодолевает сверхзвук. Идеальным решением было использование истребителя МиГ-31, который способен разгоняться на малой высоте до 1500 км/ч, а на большой – до 3400 км/ч. Минус использования этого высотного истребителя – возможность поднятия одной ракеты с массой боевой части в 500 кг. Из Калининградской области «Кинжал» может достать до Лондона, там менее 1500 км. Как и до Варшавы, не говоря уже о Хельсинки или Стокгольме», – добавил Попов.

Политолог и военный эксперт Александр Зимовский отметил, что операция по переброске произошла «очень стремительно».

«Теперь ясно, что сигнал от МО РФ послан на Запад совершенно понятный. При необходимости эти ракеты могут быть оснащены ядерными боезарядами, мощность которых не раскрывается. А сбить гиперзвуковые ракеты страны НАТО сейчас не могут», – подчеркнул Зимовский.

С этой позицией согласен военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.

Эксперт считает, что передислокация стала ответом на недавнее заявление министра обороны Эстонии Ханно Певкур, который в интервью финскому изданию IItalehti заявил о планах сделать Балтийское море «внутренним морем НАТО».

«В Калининградской области три истребителя МиГ-31 с такими ракетами на борту будут мощным сдерживающим фактором для кораблей НАТО, которые все более настойчиво обозначают свое присутствие в Балтийском море. МиГ-31 также несут службу на Севере, контролируют побережье Ледовитого океана. Сейчас с калининградского аэродрома все цели станут ближе, вплоть до Ла-Манша и до окраины Атлантического океана. Таким образом, с помощью «Кинжала» можно контролировать ситуацию в Балтийском море и держать в прицеле хоть эсминцы, хоть авианосные ударные группы», – заключил Дандыкин.