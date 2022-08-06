Politico: китайские военные не отвечают на звонки из Пентагона

Высшие китайские чиновники на этой неделе игнорируют все попытки американских коллег связаться с ними, сообщает Politico. Официальные лица США опасаются, что это приведет к несчастным случаям и просчетам в тайваньском регионе, которые могут перерасти в полномасштабный конфликт. После визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси Китай запустил крупномасштабные учения — сразу в нескольких зонах вокруг Тайваня.

Угроза «полномасштабного конфликта»

Призывы руководителей Пентагона к Китаю остаются без ответа на фоне тайваньского кризиса, сообщает Politico. Официальные лица и эксперты, опрошенные изданием, считают, что молчание Пекина – «опасный шаг».

«На этой неделе высшие китайские военные чиновники не ответили на многочисленные звонки своих американских коллег, поскольку в Тихоокеанском регионе разразился кризис из-за визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань», — говорится в статье со ссылкой на источники.

Авторы отметили, что, «прячась» от министра обороны Ллойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли, Китай «продолжает запускать ракеты и размещать военные корабли и самолеты в ходе беспрецедентных военных учений вокруг Тайваня». Официальные лица и эксперты сказали Politico, что молчание Китая — «недальновидный и безрассудный шаг, повышающий риск эскалации и без того напряженной ситуации».

«Военные руководители США стремятся поддерживать открытые линии связи даже с такими потенциальными противниками, как Китай, чтобы предотвратить несчастные случаи и другие просчеты, которые могут перерасти в полномасштабный конфликт», — говорится в статье.

«Избежать инцидентов»

Как сообщили изданию в Пентагоне, последний разговор Милли с китайским коллегой, начальником Объединенного штаба генералом Ли Цзочэном, состоялся 7 июля. По видеосвязи они поговорили «о необходимости поддерживать открытые линии связи, а также о снижении риска эскалации». А Остин лично встретился с министром обороны Китая генералом Вэй Фэнхэ в июне в Сингапуре.

«Госсекретарь неоднократно подчеркивал важность полностью открытых линий связи с руководителями оборонных ведомств Китая, чтобы мы могли избежать любых просчетов», — сообщил редакции в электронном письме исполняющий обязанности пресс-секретаря Пентагона Тодд Брессейл.

Авторы статьи напомнили, что накануне Китай объявил, что прекращает определенные официальные диалоги с высокопоставленными военными командирами США, в том числе региональными, а также переговоры о безопасности на море. Но Остин и Милли заявили, что они по-прежнему открыты для общения.

Представитель Белого дома Джон Кирби сказал, что, хотя это объявление КНР «не полностью исключает возможность общения высокопоставленных военнослужащих», оно увеличивает «риск эскалации».

Несмотря на протесты Пекина, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси посетила в начале августа Тайвань, который КНР считает своей территорией. В ответ Китай начал масштабные военные учения вокруг острова.

США, которые официально не признают независимость Тайваня, но поставляют острову оружие, хотят избежать эскалации, отмечает Politico. Штаты также хотят избежать повторения ситуации 2001 года, когда столкнулись самолет радиотехнической разведки ВМС США EP-3 и китайский истребитель J-8, что вызвало международный скандал.

Опрошенные изданием эксперты считают, что теперь риск такого инцидента «становится все более высоким».

Позиция Китая

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил на пресс-конференции во время визита на саммит АСЕАН и Камбодже, что ответные действия КНР на визит Пелоси «законны и оправданы», а военные учения возле Тайваня «прозрачны и профессиональны».

Комментируя информацию о том, что США наращивают военное присутствие в регионе, дипломат сказал, что надеется на то, что «все стороны будут сохранять повышенную бдительность».

«Обычный метод США — сначала создать проблемы, а потом использовать их для достижения своих целей, но с Китаем такой подход не сработает. Мы хотим предупредить Соединенные Штаты, чтобы они не действовали опрометчиво и не усугубляли кризис», — сказал Ван И.

Он также подчеркнул, что «если принцип невмешательства во внутренние дела будет проигнорирован и отброшен, мир вернется к закону джунглей, а США будут более бесцеремонно относиться к другим странам с позиции силы и помыкать ими, особенно многочисленными малыми и средними странами».

Ван И уверен, что именно Вашингтон нарушил статус-кво в Тайваньском проливе.