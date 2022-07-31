Зерновой король, «кошелек» Порошенко. В Николаеве погиб герой Украины Вадатурский

В результате ракетного удара, в Николаеве погибли генеральный директор агрокомпании «Нибулон» Алексей Вадатурский и его супруга. Власти Украины обвинили в атаке Россию. МО РФ пока не комментировало эту ситуацию. Украинские СМИ также предположили, что в дом бизнесмена могла попасть украинская зенитная ракета от ЗРК С-300. В 2020 году «Forbes Украина» оценил состояние предпринимателя в $450 млн.

При обстреле Николаева погиб владелец крупнейшей зерноторговой компании «Нибулон» Алексей Вадатурский, передает издание «Страна.ua» со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Предпринимателю было 74 года. Отмечается, что снаряд попал в дом бизнесмена. Предприниматель входил в список 100 крупнейших украинских бизнесменов по версии Forbes, в 2020 году его состояние оценивалось в $450 млн. В 2007 году ему было присуждено звание Героя Украины.

«Ночью в результате обстрела города Николаев трагически погибли Герой Украины, гендиректор компании «Нибулон» Алексей Вадатурский и его супруга Раиса», — сообщил Ермак.

По некоторым данным, в дом предпринимателя могла попасть часть ракеты от украинского зенитного ракетного комплекса С-300 «Фаворит» при попытке сбить российские ракеты.

Неслучайная смерть

Российские СМИ и Telegram-каналы предполагают, что Вадатурского могли убить киевские власти. Высказываются предположения, что бизнесмен попал под «зачистку» политического поля от конкурентов президента Украины Владимира Зеленского. Причиной могли послужить связи предпринимателя с экс-президентом Петром Порошенко и членство сына Андрея в партии «Батькивщина», входившей во властную коалицию.

Украинская сторона, в свою очередь, утверждает о причастности российских военных к гибели предпринимателя. Так, советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Вадатурский был конкретной целью для уничтожения.

«Вадатурский был одним из самых крупных аграриев страны, ключевым человеком в регионе и крупным работодателем. Точное попадание ракеты не просто в дом, а в конкретное крыло — спальню — не оставляет сомнений в наведении и корректировке удара. Еще раз: Вадатурского сделали конкретной целью».

Зерновой король, «кошелек Порошенко»

С 1991 года Вадатурский был бессменным гендиректором агропредприятия «Нибулон», которое занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и развитием животноводства. Среди стран Центральной и Восточной Европы компания занимала 301-ю позицию, согласно рейтингу аудиторов «Делойт». В 2017 году по доходности заняла седьмое место среди всех холдингов Украины и третье — среди аграрных компаний. За 2018—2019 год, по версии журнала НВ и инвесткомпании Dragon Capital, вошла в топ-10 агроэкспортеров Украины.

В состав предприятия также входит одноименный судостроительный комплекс, соучредителем которого выступает сын бизнесмена Андрей. Численность судов предприятия достигает 81 единицу. В 2020 году завод получил контракт на строительство пяти французских сторожевых катеров проекта FPB 98 Mk I для Госпогранслужбы Украины. К 2022 году ВМС Украины и Морская служба не имели в составе данных судов.

По данным украинских СМИ, после начала спецоперации российских военных на Украине, большая часть сотрудников сельхозпредприятия были «выкинуты на улицу без какой-либо помощи». Утверждалось, что сам бизнесмен сбежал за границу, однако в июне вернулся на Украину, чтобы «вывезти бизнес в Европу».

По информации украинского «Николаевского вестника», деятельность «Нибулона» в течение многих лет уничтожала экосистему Николаевской области, в частности, компанию обвиняли в разливах нефти в николаевском порту.

Также руководство компании обвиняли в манипуляциях закупочными ценами на зерно, что приводило к продаже зерна высшего сорта за границу, а уже из худших производили продукцию для жителей Украины.

Самого Вадатурского украинские СМИ обвиняли во взяточничестве, махинациях с НДС и неуплате налогов. На сайте организации, в свою очередь, представлена информация о высоких экологических стандартах компании, налоговых отчислениях и выделении крупных сумм на благотворительность, строительство и ремонт автомобильных дорог.

Также, по сообщениям украинских СМИ, Вадатурский был «кошельком» Порошенко и активно спонсировал карательные отряды, участвовавшие в АТО («Антитеррористическая операция на юго-востоке Украины», проводившаяся с 2014 по 2017 год против Донецкой и Луганской народных республик).