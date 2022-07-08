«Запчасти вместо истребителей». Зачем нужны Киеву словацкие МиГ-29

Словакия заявляет о готовности передать Украине истребители МиГ-29. ВВС страны располагают незначительным парком таких самолетов, но готовы пожертвовать ими в рамках помощи Киеву. «Газета.Ru» разбиралась – какова ценность словацких истребителей для ВСУ и возможна ли поставка в принципе.

Взамен переданного Украине в апреле этого года дивизиона единственного в Словакии зенитного ракетного комплекса С-300ПМУ, Братислава запросила у США ЗРК Patriot. Представитель Пентагона Джон Кирби заявил тогда, что этот комплекс будет передан Словакии временно, не уточнив, правда, сроки возврата. Сейчас Братислава согласилась передать Киеву стоящие на вооружении ВВС страны истребители МиГ-29АС, но тоже с определенными условиями.

Одно из них заключается в том, что в случае такой поставки Чехия должна пообещать защищать воздушное пространство Словакии своими истребителями JAS-39C Gripen.

Также в прикрытии словацкого неба должны быть задействованы истребители F-16C польских ВВС. Речь о передаче Братиславе боевых самолетов стран-соседей не идет, возможно лишь их временное базирование на словацкой территории.

«Распрощавшись со своими МиГ-29АС, Словакия ничего особого не потеряет – истребителей всего 9, еще 2 учебно-боевых. При этом реально боеспособными можно считать только половину. На их содержание уходит 70% бюджета ВВС страны. Эти истребители можно назвать советско-российскими – в 2004 году Братислава подписала контракт с РСК «МиГ» на их модернизацию. Сейчас российская компания, конечно, словацкие истребители не обслуживает. При этом речь, скорее всего, идет о передаче Украины не всех истребителей, а лишь части из них. И, по всей видимости, не самой лучшей части», – рассказал «Газете.Ru» генерал-майор ВВС в отставке Валерий Федоров.

Военный эксперт Владислав Шурыгин в свою очередь считает, что у Словакии есть «четкий корыстный интерес с претензией к американцам».

«Это очень хитрый ход Братиславы. Она не просто избавится от выработавших ресурс истребителей, а тем самым дополнительно «продавит» свою заявку на приобретение 14 американских F-16. Согласие на такую поставку уже получено. А вот сроки – под вопросом. После того, как Братислава лишится МиГ-29, она начнет «уламывать» Вашингтон ускорить поставки F-16. Ровно по той же самой схеме, по которой вместо С-300ПМУ словаки получили ЗРК Patriot. Это идеально удобный случай, чтобы ускорить процесс. Аналогичные замыслы есть у Польши, которая ждет от США истребители пятого поколения F-35», – уверен Шурыгин.

Доставить самолеты по воздух не получится – небо над Украиной, по данным Минобороны РФ, в значительной степени контролирует российская авиация, но теоретически истребители из Словакии могут попасть на Украину наземным транспортом.

Словацко-украинская граница протяженностью в 97 км оборудована двумя автомобильными и двумя железнодорожными пунктами пересечения. Подобный маршрут из Словакии и обратно, судя по сообщениям словацких СМИ, уже отработан для поставок вооружений Украине. В частности, так были переданы четыре вертолета Ми-17 и один Ми-2. Этот же коридор используется для доставки на Украину различных боеприпасов.

Самолеты МиГ-29 переправят в разобранном виде, а после соберут на украинских военных авиапредприятиях, которые еще не попали под удары российских ракет.

«Собрать разобранные самолеты вполне возможно, даже не на авиазаводе. В каждом авиационном полку есть ТЭЧ – технико-эксплуатационная часть, которая проводит плановые регламентные и ремонтные работы. Инженеры и техники этой службы способны самостоятельно разобрать самолет в профилактических целях, а затем собрать его. Для этого требуется грамотная маркировка и техническая документация, главное, чтобы машина была не в поврежденном виде. Большое количество единиц на технической базе авиаполка собрать будет сложно, там нет соответствующего оборудования, а вот с тремя-пятью истребителями украинские механики могут справиться. Тем более, что у них есть опыт работы именно с МиГ-29», – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, полковник запаса Владимир Таланов.

При этом генерал-майор ВВС в отставке Валерий Федоров считает, что словацкие истребители «не сделают погоды в небе Украины».

«Если такие поставки состоятся, то будет поставка запасных деталей и узлов. Эти самолеты будут использовать, как запасной набор к тем истребителям, что уже есть у ВСУ. Это будет поставка запчастей вместо истребителей», – считает генерал.