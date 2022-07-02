Ракеты вместо пушек. Как изменили конструкцию зенитного комплекса «Панцирь-СМ»

На форуме «Инженеры будущего» в Туле провели презентацию нового варианта российского зенитного комплекса «Панцирь-СМ». От предшествующих модификаций его отличает увеличенное количество ракет. «Газета.Ru» разбиралась в особенностях новой версии «Панциря».

В самом названии «Панциря-С1» и последующей модификации «Панцирь-СМ» присутствует аббревиатура ЗРПК, что означает «зенитно-ракетный пушечный комплекс», то есть эта система способна вести огонь по воздушным целям как высокоманевренными ракетами 57Э6Е (дальность поражения до 20 км), так и двумя спаренными 30-мм зенитными орудиями 2А38М со скорострельностью до 2500 выстрелов в минуту.

В обновленном варианте зенитного комплекса «Панциря-СМ» предусмотрено размещение 24 ракет вместо прежних 12, чего конструкторам АО «Конструкторское бюро приборостроения» (КБП, входит в корпорацию «Ростех») удалось добиться за счет отказа от пушечной компоненты. Также новая версия комплекса получила приставку «ТБМ» (транспортно-боевая машина), что подразумевает автономную транспортировку боеприпасов и их мобильную перезагрузку.

Кроме того, обновленный «Панцирь» получил новую многофункциональную станцию наведения на воздушные цели, которая создана на базе бесплатформенной инерциальной навигационной системы (БИНС), позволяющей обнаруживать их на дальности до 75 км. Ракетная установка стала комбинированной: она может оснащаться ракетами, как для уничтожения высокоскоростных целей, так и для более тихоходных – вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.

«Новая разработка «Панциря» с увеличением количества ракет была создана по пожеланию Минобороны, – рассказал «Газете.Ru» источник в госкорпорации «Ростех». – Эти рекомендации были получены по результатам боевого применения комплекса в ходе военной операции российской армии в Сирии. Опыт показал, что в большей степени эффективности используются именно зенитные ракеты. Эти пожелания были учтены в новой разработке».

Представитель «Ростеха» также сообщил, что новые «Панцири» не будут полностью заменять уже имеющиеся комплексы, которые стоят на вооружении и доказали свою эффективность. При этом во всех вариантах выпускаемых «Панцирей» будут использоваться новые наработки, как например радар с активной фазированной антенной и ракеты с увеличенной скоростью.

Новый «Панцирь» в реальных боевых действиях еще не испытывался, но собеседник «Газеты.Ru» в «Ростехе» утверждает, что этот комплекс поступит на вооружение российской армии уже в текущем году.



Принятый на вооружение армии РФ еще в 2008 году, ЗРПК «Панцирь» прошел множество модернизаций и существует сейчас в разных модификациях. Есть комплексы на колесной базе, есть на гусеничной, в морском варианте это «Панцирь-М», который предназначен для малых ракетных кораблей.

Первое успешное применение зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» произошло в Сирии. Всего Россия поставила правительству Башара Асада порядка сорока комплексов (без учета тех, которые находятся на российских базах в Хмеймиме и Тартусе).

«ЗРПК «Панцирь» прошел в Сирии боевые испытания, которые позволили провести в этом комплексе ряд существенных изменений, – рассказал «Газете.Ru» бывший военный советник ВС РФ в сирийской армии, полковник запаса Анатолий Матвейчук. – Это реальный опыт с боевым применением, на полигонах с учебными целями такой получить сложно. Выяснилось, что комплекс должен противодействовать целому ряду воздушных целей, от малоразмерных беспилотников, до высокоскоростных ракет. И с этой задачей, как видно по отчетам, достаточно успешно справились. Не случайно сейчас сделан аспект именно на усиление ракетной составляющей, часть из которых ориентирована на противоракетную оборону, а часть – на беспилотники».

Отдельно полковник Матвейчук подчеркнул, что «Панцири» всех модификаций продемонстрировали «чрезвычайную эффективность» во время спецоперации на Украине.