«Способна уничтожить Черноморский флот России». Что известно о ракете НАТО Harpoon

В новый пакет военной помощи США для Украины войдут противокорабельные ракеты Harpoon («Гарпун») – в количестве двух комплексов. Президент Джо Байден назвал их «передовыми ракетными системами». «Газета.Ru» разбиралась, в чем состоит опасность «Гарпуна» и каковы шансы наращивания поставок этого оружия Киеву.

«Анонсированные Байденом поставки Украине береговых ракетных комплексов «Гарпун» уже вызвали немало иронии именно из-за их количества – два комплекса, это разговор ни о чем. Подобными средствами невозможно противостоять Черноморскому флоту ВМФ РФ, который сейчас контролирует акваторию у украинских морских границ. Но проблема, на самом деле, сложнее», – рассказал «Газете.Ru» член Коллегии военных экспертов Сергей Белоусов.

Береговой вариант противокорабельного комплекса «Гарпун» RGM-84 оснащен боевой частью массой в 225 кг. Дальность поражения, в зависимости от носителя, составляет от 90 до 220 километров. При этом ракета является дозвуковой.

Ранее сообщалась, что комплексы «Гарпун» ВСУ намерена поставить Дания. Глава Министерства обороны США Ллойд Остин поблагодарил власти Дании за это решение, при этом информация о количестве и сроках поставке ракет обнародована не была. Американское издание The Drive сообщало, что Копенгаген мог передать Киеву «Гарпуны», полученные от Вашингтона в 1990-х годах и снятые с вооружения в 2003 году.

«Американская ракета «Гарпун» стоит на вооружении ряда стран, помимо самих США, как в морском, так в наземном базировании, – отметил в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Сергей Громов. – Она давно известна и использовалась в военных конфликтах как самими американцами, так и иными операторами, в том числе теми, кто противостоял США, как тот же Иран. Ничего особенного выдающегося в этой крылатой ракете нет, и, скажем, советская, а позже российская Х-35 «Уран» ей ничуть не уступает».

Эксперт отметил, что поставки «Гарпунов» Украине в ограниченном количестве ход специальной военной операции не изменят.

«Сообщается, что украинские военные прошли подготовку и могут работать с этим комплексом. Но не известно на каком уровне. Скажем, чтобы подготовить командира расчета комплекса «Бал» или «Бастион», необходимо 2-3 года, а затем еще несколько лет войсковой практики. Как украинские военные будут управлять американскими «Гарпунами» с минимальной подготовкой, не совсем понятно»,

– считает Громов.

В Киеве утверждают, что американские противокорабельные ракеты «Гарпун» уже получены. Об этом рассказал представитель Одесской областной администрации Сергей Братчук. «Личный состав прошел обучение в их использовании и способен уничтожить весь Черноморский флот России при получении соответствующей команды», – утверждает Братчук.

Он также заявил, что ракеты «Гарпун» поступили на вооружение Национальной гвардии Украины. При этом не уточнил, как именно Нацгвардия разделила два комплекса с ВСУ.

«Долететь ракеты могут на 220 км, но легко подавляются средствами радиоэлектронной борьбы. Для них просто нет целей в Черном море – российский флот находится на удалении и не входит в зону поражения. От Одессы, где предполагается установить американские системы, до Севастополя – более 300 км, они туда точно не долетят. Будут искать цели в море? Для этого необходим целый комплекс оборудования, средств разведки и навигации, радиолокационные станции, плюс средства прикрытия, которых уже просто не существует. И в какую цель может попасть «Гарпун» совершенно непонятно», – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин.

В свою очередь, Сергей Белоусов подчеркнул, что недооценивать потенциал ракеты «Гарпун» не стоит.

«Это не уникальная ракета, но достаточно серьезное оружие. Преуменьшать ее угрозу не стоит. Для десантных кораблей, например, это очень большая опасность. Если, конечно, они будут без должного прикрытия. Я бы не стал также иронизировать над количеством. Два «Гарпуна» – только первый шаг. Сколько продлится военная кампания никто сегодня не знает, и если США начнут плотно насыщать ВСУ таким системами как «Гарпун» – это создаст реальную опасность для ВС РФ. Потенциально это могут быть десятки систем. Это уже серьезно. Такие поставки надо пресекать еще на границе, уничтожать при самой попытке поставки, а не испытывать их эффективность после», – считает Белоусов.