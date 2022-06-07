«97 процентов»: Шойгу заявил о почти полном контроле России над территорией ЛНР

Министр обороны России Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил. Он рассказал о ходе военной спецоперации на Украине, количестве сдавшихся в плен военнослужащих ВСУ и налаживании мирной жизни на Донбассе. Главные заявления Шойгу – в материале «Газеты.Ru».

97 процентов ЛНР

Сергей Шойгу сообщил о взятии под контроль Святогорска и других крупных населенных пунктов, в числе которых — Студенок, Яровая, Кировск, Ямполь и Дробышево.

«Освобождена значительная часть Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца, в том числе города Красный Лиман и Святогорск, а также 15 других населенных пунктов», — сказал Шойгу.

По его словам, российские войска установили контроль над жилыми кварталами Северодонецка, стремятся занять промзону и ближайшие населенные пункты.

«Развивается наступление на попасненском направлении. <...> В целом на сегодняшний день освобождено 97 процентов территории Луганской Народной Республики», — заявил глава оборонного ведомства.

Министр рассказал, что за минувшие 10 дней на Украине была уничтожена 51 единица боевой техники ВСУ, поступившей из-за рубежа. В том числе 12 бронированных машин, 21 155-миллиметровая гаубица, две РСЗО и 16 беспилотных летательных аппаратов.

«За пять дней в плен сдались 126 военнослужащих Вооруженных сил Украины, их общее количество составляет 6489 человек», — отметил Шойгу.

Он добавил, что продолжаются работы по разминированию. Всего проверено «около трех тысяч гектаров, обезврежено почти пятнадцать тысяч взрывоопасных предметов».

«От мин полностью очищена территория завода «Азовсталь», в том числе его подземные сооружения», — сказал министр.

«Налаживание мирной жизни»

Шойгу также подчеркнул, что Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме.

«В штатном режиме функционирует самая крупная в Европе Запорожская атомная электростанция, которая способна вырабатывать до половины всех мощностей атомной генерации Украины», — сообщил он.

Министр добавил, что «продолжается бесперебойная работа тридцати трех угольных шахт, двух нефтяных и четырнадцати газовых месторождений, перешедших под контроль Луганской и Донецкой народных республик». Согласно его информации, на занятых территориях «сосредоточено 57 процентов мощностей металлургической промышленности Украины».

Он отметил, что при отступлении ВСУ «стремятся нанести максимальный ущерб данным отраслям экономики». А когда объекты промышленности удается взять под контроль российским военным, они берут их под защиту, «сохраняя тем самым потенциал развития экономики региона».

«Завершено разминирование мариупольского морского порта. Он функционирует в штатном режиме и принял первые грузовые суда», — рассказал Шойгу.

По его словам, на занятых территориях Донбасса, «продолжаются мероприятия по налаживанию мирной жизни». Например, в Мариуполе «поэтапно восстанавливается водо- и электроснабжение жилых кварталов, расчищаются улицы, начали функционировать первые социальные объекты».

«Также приступил к работе морской порт Бердянска. По поручению Верховного главнокомандующего готовы к погрузке зерна в этих портах (Бердянска и Мариуполя — «Газета.Ru»)», - добавил министр обороны.

Согласно данным Шойгу, Минобороны совместно с РЖД восстановило 1200 километров железнодорожных магистралей для возобновления полноценного движения между Россией, Донбассом и Украиной с Крымом на шести железнодорожных участках.

«Приступили к доставке грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон. Открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части в Крым. Возобновлена беспрепятственная подача воды по Северо-крымскому каналу на Крымский полуостров», — рассказал министр.

Он подчеркнул, что восстановление транспортной инфраструктуры и подачи воды «создает благоприятные условия для развития агропромышленного комплекса». Глава оборонного ведомства уточнил, что «его потенциал в среднем составляет 10 млн. тонн зерновых культур в год, а по овощным культурам — 1,4 млн. тонн». Он также отметил, что мирным жителям передали более двадцати семи тысяч тонн грузов. Среди них — продукты питания, предметы первой необходимости и медикаменты. Глава Минобороны заключил, что ведомство продолжит «восстанавливать социальные объекты и налаживать мирную жизнь на подконтрольных территориях».

«Умышленный поджог»

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил на брифинге, что свидетельства местных жителей и монахов в Святогорске «подтверждают факт умышленного поджога 5 июня» деревянного скита Всех Святых Земли Русской украинскими военными.

По его словам, они использовали постройки Лавры в качестве «щита», «зная, что российские военнослужащие не обстреливают храмовые сооружения и культурные памятники».

Местные жители рассказали, что, отступая, украинские военные подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской «из установленного на бронеавтомобиле крупнокалиберного пулемета очередью зажигательных боеприпасов».