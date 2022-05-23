Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
ВМС Израиля получат два десантных корабля производства США 20:49
Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon 20:44
Дзюба может перейти в «Торпедо» 20:43
Западные страны договорились модернизировать армию Украины 20:41
Электрокар Tesla загорелся на перекрестке и попал на видео 20:40
Адвокат Калинов: забравший у Рудковской 31 млн рублей Гонтарь может полностью... 20:38
Экс-форвард «Зенита» Дзюба запустил подкаст о кино... 20:29
Пермяка будут судить за многолетнее сексуальное насилие над детьми знакомых 20:29
Пентагон: США не будут ставить Киеву задачи в боевых действиях 20:23
Wildberries установил штрафы за отказ от товара 20:20
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Армия

Российский «Гиацинт-С» против американских гаубиц М-777. Как проходит артиллерийская дуэль

Генерал Хрулев объяснил, почему российские САУ выигрывают у американских гаубиц на Украине

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
«Гиацинт-С» и М-777 (коллаж)

«Гиацинт-С» и М-777 (коллаж)

U.S.Marines
Миноброны России опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-мм самоходных орудий (САУ) «Гиацинт-С» во время специальной военной операции на Украине. По данным российского военного ведомства, САУ уничтожили подразделение 155-мм гаубиц М-777 производства США. «Газета.Ru» разбиралась в особенностях контрбатарейной борьбы.

«Гиацинт-С» – самоходная артиллерийская установка, разработанная еще в 1976 году, но с тех пор ее неоднократно модернизировали. Дальность стрельбы штатным снарядом составляет 30 км, осколочно-фугасным – 41 км. Также этот тип САУ использует корректируемые боеприпасы «Сантиметр» и «Краснополь», которые существенно повышают точность стрельбы.

М-777 – американские 155-мм гаубицы образца 2005 года. Это пушка британской разработки, но окончательная сборка осуществляется в США. Дальность стрельбы обычным снарядом составляет 25 км, специальным – около 40 км. Гаубица имеет высокоточную цифровую компьютерную систему управления огнем Towed Artillery Digitization, которая использует для наведения на цель GPS и данные, полученные с беспилотников.

«Выгодное преимущество «Гиацинта» состоит в том, что в отличие от буксируемой М-777, он имеет свою самоходную гусеничную базу, позволяющей САУ развивать скорость до 60 км/ч, что играет роль для оперативной смены позиций», – рассказал «Газете.Ru» член Коллегии военных экспертов Сергей Белоусов.

Экс-командующий 58-й армией генерал-лейтенант Анатолий Хрулев, в свою очередь, объяснил принцип так называемых артиллерийских дуэлей или контрбатарейной борьбы.

«Особенность контрбатарейной борьбы заключается в том, что артиллеристы противоборствующих сторон не видят друг друга, находясь на значительном удалении.

С подобным довелось столкнуться в ходе операции по принуждению Грузии к миру в 2008 году. Грузинские батареи вели огонь с закрытых позиций, не заходя на территорию Южной Осетии, то есть наши артиллеристы их не видели. Впрочем, они нас тоже визуально не наблюдали. Сыграла свою роль разведка, в том числе и звуковая, частично средства РЛС.

И артиллерийскую дуэль мы выиграли, накрывали грузинские позиции настолько точно, что они перестали себя обнаруживать и уже не стреляли», – рассказал Анатолий Хрулев.

В нынешней ситуации, во время дуэли российских «Гиацинтов-С» и американских гаубиц М-777, использовались уже новые методы, в первую очередь средства воздушной разведки – дронов.

«Можно предположить, что российским военным доступны также данные космической разведки, передаваемые со спутников координаты целей. При этом используется и стрельба «на звук», когда противник обнаруживает свою позиции и благодаря расчетам она быстро вычисляется. По крайней мере, судя по результатам контрбатарейной борьбы российские артиллеристы владеют этим искусством гораздо лучше», – добавил Сергей Белоусов.

Свою роль мог сыграть и тот фактор, что военнослужащие ВСУ могут не слишком хорошо знать особенность работы с М-777.

«Здесь есть и такой нюанс, что украинские артиллеристы получили в свое распоряжение совершенно неизвестное им вооружение, – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Борис Джерелиевский. – Сама по себе гаубица М-777 может и не такая сложная в эксплуатации, а вот с ее компьютерными системами наведения может справиться лишь хорошо подготовленный специалист. Это сложная схема, в которой задействованы многие компоненты, в том числе беспилотники, которые способны не просто наблюдать «картинку» на земле, но и цифровать ее до уровня точных координат».

Эксперт добавил, что для перемещения М-777 с одной позиции на другую, чтобы избежать ответного огня, необходимы транспортные средства.

«Эта гаубица, весом более четырех тонн и длинной в десять метров. Ее перемещение требует, как минимум, пятитонного грузовика или тягача для перемещения. Если батарея простоит на одном месте лишние десять минут, то неизбежно попадет в зону поражения. Как раз нужного числа тягачей у ВСУ, по всей видимости, не оказалось», – считает Джерелиевский

Белоусов добавил, что у Украины также были установки «Гиацинт-С», но ВСУ не смогли содержать их в состоянии боеготовности.

«На вооружении ВСУ после 1991 года также находились 18 САУ «Гиацинт-С», однако в пригодном состоянии их осталось не много. По крайней мере, упоминаний об их применении не поступало. Свою артиллерию Украина начала сокращать практически сразу после обретения независимости. Только в первый год было расформировано девять артиллерийских и ракетных бригад и один корпус. В последующие годы сократили еще 17 артиллерийских бригад и полков»,

– резюмировал Белоусов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть