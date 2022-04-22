«Большой танковый обман». Как немецкие Т-72 попадут на Украину

Правительство Германии поставит Словении боевые машины пехоты Marder и бронетранспортеры Fuchs, а та взамен отправит Украине советские танки Т-72. Об этом сообщило немецкое информационное агентство DPA cо ссылкой на свои источники. Немецкие СМИ назвали эту схему «круговым обменом». «Газета.Ru» разбиралась, что с ней не так.

Механизм «кругового обмена», на первый взгляд, выглядит довольно просто. Словения направляет 54 своих танка Киеву, а взамен получает бронетехнику из Германии. Берлин, в свою очередь, заказывает у промышленников новую технику для бундесвера.

«Общественное мнение [в ФРГ] не однозначно по поводу военных поставок на Украину. В целом Германия поддерживает Киев в этой ситуации, но вопрос о том, должны ли немцы поставлять оружие, и тем более оружие тяжелое, является спорным и для обычных немецких граждан, и для политиков. Схема «кругового обмена» может стать выходом для Германии. Правительство само оружие не поставляет, но помогает таким поставкам со стороны других стран», – отметил в эфире телеканала ZDF немецкий политический обозреватель Янис Рихтер.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что у армии Германии закончилось оружие для Украины.

«ФРГ и Украина изучают список оружия, которое может быть поставлено. После одобрения поставки будут немедленно оплачены Берлином. НАТО не будет напрямую вмешиваться в конфликт на Украине. Однако возможности бундесвера в поставках оружия Украине практически исчерпаны. Дальнейшие поставки обеспечит военно-промышленный комплекс», – отметил канцлер.

В свою очередь, генеральный инспектор бундесвера Маркус Лаубенталь заявил, что Германия «не может поставлять Украине тяжелое вооружение».

Лаубенталь в частности отметил, что боевые машины пехоты Marder, запрошенные Киевом, требуются самой немецкой армии для выполнения своих обязанностей. «В случае поставок у бундесвера ничего бы не осталось для соответствующей переброски дополнительного контингента, если Силам быстрого реагирования НАТО потребуется поддержка», – сообщил он.

Словении взамен своих танков, которые отправятся на Украину, обещаны немецкие боевые машины пехоты Marder и бронетранспортеры Fuchs. В Любляне, сообщило DPA, дополнительно запросили также танки Leopard 2 и бронетранспортеры Boxer.

«Есть ряд тонких обстоятельств в этой сделке. Главное из них заключается в отсутствии у Любляны танков Т-72. В армии Словении на вооружении имеются основные боевые танки М-84 и средние Т-55. М-84 действительно был создан на базе советского танка Т-72М и выпускался в модернизированном виде бывшей Югославией. После ее распада Словении досталось около 50 таких боевых машин, но большая часть из них, как минимум 30 единиц, была впоследствии продана. Таким образом, в боеспособном состоянии находятся около 15-20 танков М-84. То есть чисто физически набрать озвученное количество для Украины невозможно. Танки Т-54/Т-55, которые были разработаны еще в 1946 году, в расчет брать не стоит», – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, полковник запаса Анатолий Матвейчук, ранее занимавший должность военного советника России в Сирии.

Военный политолог Валерий Волков сообщил, что выпуск различных модификаций танков на базе Т-72 в 1970-80-е годы осуществлялся нескольким странами, в том числе Чехословакией, Югославией и ГДР, а после 1991 года самый большой парк такой бронетехники, в том числе и современных на тот момент танков Т-72 и Т-80, достался Германии.

«Схему с «круговым обменом» техники правильнее будет назвать большим танковым обманом. У Словении нужного числа танков нет. Что делать? Можно предположить, что Германия передаст Любляне свои Т-72, а та их направит на Украину уже как словенские. Это поможет Берлину избежать пробелам с общественным мнением, но одновременно выполнить просьбы Украины и «насолить» России.

Толку от Т-72 для Берлина нет. Они только тратят деньги при хранении. Второй шаг заключается в том, чтобы образцы типа Marder передать Словении уже открыто, а затем заказать у промышленников новые образцы техники для себя», – считает Волков.