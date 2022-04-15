СК заинтересовался наемниками на Украине

Военнослужащие на Украине во время учений, 2022 год

СК РФ изучит сообщения об участии иностранных наемников в боевых действиях на Украине. По словам представителя ведомства Светланы Петренко, будут расследованы сведения о бойцах французского иностранного легиона, вступивших в территориальную оборону Украины. СМИ регулярно сообщают о военных из третьих стран, направляющихся воевать в рядах украинских сил.

Следственный комитет изучит заявление Минобороны РФ об иностранных наемниках из Польши и Франции, принимающих участие в боевых действиях на украинской стороне. Об этом со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко сообщает ТАСС.

«Данные факты будут документированы и расследованы в рамках уголовного дела о вербовке и участии иностранных наемников при проведении российскими военнослужащими специальной военной операции по защите жителей Донбасса», — приводит ее слова агентство.

Ранее МО РФ сообщило, что ракетные войска РФ уничтожили отряд из 30 польских наемников в селе Изюмское Харьковской области Украины. Кроме того, военное ведомство сообщало о бойцах французского иностранного легиона, вступивших в территориальную оборону.

В начале марта в результате нанесения ракетного удара по Яворовскому полигону во Львовской области погибли десятки иностранных наемников, прибывших на Украину для участия в боевых действиях. После инцидента на Яворовском ВСУ приостановили набор и запись в «иностранный легион», сообщали СМИ. По украинским данным в результате удара погибли 35 человек, ранения получили 134 военных. По российским данным — убитых иностранных наемников было до 180 человек.

Однако иностранные солдаты продолжают прибывать на Украину. 16 марта сообщалось, что двое бельгийских военных самовольно отправились в страну для участия в боевых действиях. Один из бельгийских военнослужащих перед отъездом на Украину уволился из вооруженных сил. Второй самовольно уехал воевать, не уволившись из армии. Против него заведено дело за дезертирство.

1 апреля канадское издание National Post опубликовало статью о том, что Украина приостановила набор наемников в «интернациональный легион». По информации источника издания, это решение вызвано «множеством причин», среди них нехватка оружия.

Кроме того, по словам бывшего канадского депутата Бориса Вжесневского, который участвует в отборе кандидатов в легион, отклоняются заявки от претендентов, которые хотят попасть в пехоту, но недостаточно подготовлены. Между тем эти малоопытные добровольцы из Канады уже отправились на Украину, и они могут стать «скорее обузой, нежели подспорьем».

12 апреля хорватские журналисты выяснили, что на Украине якобы действуют порядка 200 наемников из Хорватии. По словам посла РФ в Загребе Андрея Нестеренко, хорватские наемники оказались в Мариуполе еще до 24 февраля. «Я могу оперировать не официальными данными, а той информацией, которая появлялась здесь в средствах массовой информации. Речь шла о двух сотнях наемников», — пояснил он.

Принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ также белорусские и грузинские добровольцы. Пресс-служба СК РФ сообщала, что ветеран боевых действий в Грузии Мамука Мамулашвили создал на Украине вооруженное формирование, выступил его лидером и вовлек в его деятельность и деятельность некоторых других украинских вооруженных формирований в качестве наемников 24 гражданина Грузии.

«На сегодняшний день следствием установлены личности 24 наемников», — сказано в сообщении.

Против Мамулашвили уже было заведено уголовное дело по следующим статьям УК РФ: «Вербовка наемников и их участие в вооруженном конфликте» и «Возбуждение ненависти в отношении социальной группы военнослужащих».

Кроме того, по словам президента «Белорусского дома» Алеся Зарембюка, через организацию уже прошло «более сотни молодых людей» из Белоруссии, направлявшихся на Украину. Он также добавил, что организация «иногда помогает» и гражданам других стран.

Зарембюк отметил, что ВСУ могут обучить людей без военного опыта. Те же, у кого такой опыт есть, присоединяются к батальону Кастуся Калиновского, названному в честь белорусского полководца, сражавшегося вместе с поляками против Российской Империи в 1863 году. Батальон входит в состав ВСУ.