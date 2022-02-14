«Талибы* могут настучать России чужими руками»

Движение «Талибан» * отправляет мощную и хорошо вооруженную техникой США группировку на север Афганистана – к границам Таджикистана и Узбекистана. «Газета.Ru» разбиралась, чем грозит Центральной Азии и России такая активность вооруженных формирований талибов.

О том, что контролирующее Афганистан движение «Талибан» (организация запрещена в России) направляет в приграничные с Таджикистаном и Узбекистаном районы 10 тыс. своих вооруженных сторонников, сообщил начальник Генштаба вооруженных сил талибов Кари Фасихуддин Фитрат. Эти подразделения оснащены современной техникой США, которую Пентагон оставил в стране.

Север Афганистана – это граничащие с Таджикистаном и Узбекистаном провинции Балх, Кундуз, Тахар и Бадахшан. Представитель талибов не говорит о территориальных претензиях к соседним странам, но факт переброски таких отрядов при возможной поддержке боевых самолетов, доставшихся от бывшего правительства Афганистана, у многих наблюдателей вызывает серьезные опасения. За развитием ситуации внимательно следят как в Ташкенте и Душанбе, так и в Москве.

«Акция талибов, вероятнее всего, связана с внутриполитической ситуацией в самом Афганистане, – рассказал «Газете.Ru» генерал-полковник Борис Громов, командовавший во время советско-афганской войны 40-й армией. – Извне этой стране сейчас никто не угрожает, в том числе и со стороны Таджикистана и Узбекистана. Не думаю, что талибы решатся на агрессию. Недавняя оперативная реакция ОДКБ в Казахстане показала эффективность совместных действий вооруженных сил, входящих в эту организацию, в первую очередь России. Талибам в нынешней ситуации конфликтовать с Москвой совсем не с руки».

В ОДКБ сейчас угрозы со стороны Афганистана оценивают достаточно сдержанно. При этом отмечают, что одним из наиболее серьезных вызовов коллективной безопасности остается именно ситуация в этой стране.

«Мы видим, что в настоящее время прямой угрозы военной экспансии со стороны талибов в сопредельные государства, в том числе на территорию государства-члена ОДКБ Таджикистан, нет. Вместе с тем актуальность таких угроз, как терроризм и наркотрафик, сохраняется.

В условиях социально-экономического кризиса и гуманитарной катастрофы в Афганистане актуальность этих угроз возрастает, так как активизируются бандформирования, террористические организации и наркоторговля как один из источников выживания людей. Конечно, мы учитываем это обстоятельство и намерены по-прежнему уделять максимальное внимание укреплению таджикско-афганской границы», – заявил недавно генсек ОДКБ Станислав Зась на конференции форума «Валдай».

Официальный представитель ОДКБ Владимир Зайнетдинов рассказал «Газете.Ru», что «ситуация на границе с Афганистаном оценивается в организации как напряженная, но контролируемая».

«Планово пройдут учения «Рубеж – 2022» на территории Таджикистана, точно так же как и другие учения. Начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров озвучил их список. В их числе «Поиск», «Эшелон», «Взаимодействие», которые пройдут на казахстанских полигонах. Командно-штабные учения «Нерушимое братство – 2022» пройдут на территории Киргизии», – сообщил он.

«Талибам стало тесно в Кабуле, где они захватили власть. Для полного контроля над всем Афганистаном им нужно утвердиться над оппозиционным севером страны, – объяснил «Газете.Ru» военный эксперт, участник войны в Афганистане, полковник запаса Геннадий Шорохов. – Талибы после ухода из страны американского воинского контингента и их союзников стремительно взяли власть в свои руки и заявили о полном контроле над Афганистаном. Но им не удалось сломить высокогорный Панджшер – северную провинцию, которая никому и никогда не подчинялась».

Эксперт отметил, что в основном Панджшер населен таджиками, в то время как центр страны – пуштунами.

«Это причина многолетних противостояний провинции с другими регионами страны. Талибам удалось захватить административный центр провинции город Базарак, а также мавзолей Ахмад Шаха Масуда, отца нынешнего лидера ополченцев Ахмада Масуда, лидера Фронта национального сопротивления. Масуд – таджик по происхождению, большинство его сторонников тоже таджики, однако талибам сейчас нужен не Таджикистан, а лишь та часть Афганистана, которую в горных районах контролирует Масуд. Боевые действия будут вестись сейчас именно с его отрядами. Главная опасность – это не талибы, а беженцы, которые с оружием в руках могут оказаться на территории соседних Таджикистана и Узбекистана, откуда могут просочиться и в Россию», – добавил Шорохов.

С этой позицией согласен Андрей Макаров, в конце 1980-х годов работавший в Афганистане в представительстве МВД СССР.

«Талибы могут настучать России чужими руками через Таджикистан. Не потому что хотят зла, а потому что попытка установить контроль над Панджшером неминуемо приведет к росту потока беженцев. Это потенциально спровоцирует кризис в Таджикистане, где уже была гражданская война с исламистами. А кризис в Таджикистане может затронуть и Россию»,

– считает Макаров.