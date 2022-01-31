«Кого попало добровольцем в Донбасс не пустят. Будет жесткий отбор»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают к границам непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) дополнительные силы. Как стало известно «Газете.Ru», общественная организация «Союз добровольцев Донбасса» уже сформировала отряды для отправки из России на линию противостояния в случае обострения ситуации.

К границам республик переброшены дополнительные силы ВСУ и националистических батальонов. Численность группировок «Восток» и «Север» здесь увеличилась до 112 тыс. человек. На их вооружении имеются танки Т-64 и Т-72, БМП-1, БМП-2, БТР-70, БТР-80 – общей численностью свыше 800 единиц бронетехники.

Артиллерия представлена самоходными установками 2С1 «Гвоздика», 2С3 «Акация», 2А36 «Гиацинт», «Мста-Б», буксируемыми гаубицами Д30, реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Град», противотанковыми пушками М-12 «Рапира». На вооружение недавно приняты американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Джавелин». Из средств ПВО эти группировки имеют зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 и «Бук-М1», к которым добавились комплексы «Стингер» производства США.

Вооруженные формирования непризнанных республик заметно уступают ВСУ по численности личного состава. В армии ДНР числятся около 20 800 военнослужащих, в ЛНР – примерно 14 730 действующих военных. Есть здесь и свои добровольцы-резервисты, которые проходят регулярные сборы на армейских полигонах и находятся в готовности в любой момент прибыть в воинские части, за которыми они закреплены.

Точное число и номенклатура вооружения, которое сейчас находится в распоряжении ДНР и ЛНР – неизвестны. По подсчетам украинских СМИ на конец 2018 года в распоряжении бойцов самопровозглашенных республик находилось не менее 400 боевых машин пехоты (БМП), 200 танков, 180 многоцелевых транспортеров (МТ-ЛБ), 140 самоходных артиллерийских установок (САУ), 500 артиллерийских орудий и 150 боевых машин РСЗО.

Переломить ситуацию в Донбассе в 2014–2015 годах при наступлении украинской армии и националистических батальонов на ДНР и ЛНР во многом помогли российские добровольцы. Эти люди не были направлены в зону конфликта российскими властями, а по разным причинам принимали самостоятельное решение поехать в Донбасс.

В последующие годы их присутствие и участие в боевых действиях способствовало организации так называемых котлов для подразделений ВСУ.

«Точное количество добровольцев, готовых отправиться в Донбасс, по понятным причинам назвать не могу, – рассказал «Газете.Ru» депутат Госдумы, председатель правления «Союз добровольцев Донбасса» и бывший председатель правительства ДНР Александр Бородай. – Отмечу лишь, что в организации состоит 16 тыс. человек. Многие из них являются уроженцами Донбасса, либо имеют там родственные связи и проживают в Ростовской области. Территориальные отделения действуют по всей России, и численность добровольцев может быть значительно увеличена в случае обострения ситуации в Донбассе».

При этом Бородай особо подчеркнул, что «Союз добровольцев Донбасса» – это не государственная структура, а межрегиональная общественная организация.

«Мы способны в короткие сроки провести мобилизацию своих членов для отправки в Донбасс. В 2014 году все прошло без всяких согласований, то же происходит и сейчас. К отправке уже готовы сформированные отряды добровольцев, места их сосредоточения держатся в секрете. Все бойцы имеют опыт боевых действий, в том числе и командиры, многие из которых это бывшие российские офицеры. Есть и самоучки, научившиеся командовать на войне. В случае наступления ВСУ все они готовы немедленно вступить в бой», – добавил Бородай.

Наличие 16 тыс. добровольцев представляет собой внушительную силу – это по численности как четыре мотострелковые бригады (структура бригады по штату мирного времени составляет до четырех тыс. человек). Их нужно вооружить стрелковым оружием, противотанковыми средствами, обеспечить бронетехникой, средствами связи.

«Добровольцев вооружат уже на территории Донбасса за счет арсеналов вооруженных формирований ДНР и ЛНР. Многие из этих арсеналов пополнились за счет трофейного украинского оружия. Оружия, техники – достаточно. Другое дело, что она сильно устаревшая, – рассказал «Газете.Ru» Алексей Коптев, воевавший в Донбассе в качестве добровольца в 2016–2019 годах и проходивший службу в звании старшего лейтенанта 4-го разведывательно-штурмового батальона специального назначения (РШБ СпН) армии ДНР. – Впрочем, я считаю, скоро у республик появится новое оружие, которое Украине поставляют американцы и другие страны НАТО. Его даже не надо будет отбивать. Украинские военные продают оружие».

Военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что хотя процесс отправки добровольцев и носит инициативный и независимый от официальных российских властей характер, он будет самым тщательным образом контролироваться самими добровольческими организациями и руководством республик.



«Поток российских добровольцев в Донбасс будет контролироваться. По опыту прошлых лет известно, что среди добровольцев попадались разные люди, которые приехали на войну не всегда с чистыми помыслами и идейными убеждениями. Сейчас там больше порядка и воинской дисциплины, которым все обязаны подчиняться, в том числе добровольцы. Кого попало добровольцем в Донбасс не пустят через границу. Будет жесткий отбор»,

– рассказал «Газете.Ru» Шурыгин.

Эксперт считает, что наличие российских добровольцев в зоне боевых действий «значительно повысит моральный дух защитников Донбасса». «Здесь дело даже не в их численности. Нынешние армии ДНР и ЛНР ведут в последнее время большей частью позиционные бои, а добровольцы, прошедшие Дебальцево и другие места ожесточенных боев, имеют опыт наступательных действий, активного маневрирования. Их присутствие окажет большую поддержку местным бойцам», – уверен Шурыгин.