Новый Ми-171А3 сможет безопасно работать в арктической зоне

Совершил первый полет Ми-171А3 — первый российский специализированный вертолет для обслуживания морских буровых платформ и, по совместительству, новый этап развития семейства Ми-8/Ми-17. Подробнее — в авторской колонке военного обозревателя, эксперта Российского совета по международным делам (РСМД) Александра Ермакова специально для «Газеты.Ru».

16 декабря впервые поднялся в воздух и выполнил пробный 15-ти минутный полет Ми-171А3. Согласно пресс-релизу экипаж в составе старшего летчика-испытателя Александра Климова и летчика-испытателя Владимира Кутанина выполнил серию коротких вертикальных маневров, а также развороты и перемещение вертолета во все стороны на различных скоростях.

Это не просто очередной вертолет в семействе Ми-8/Ми-17 (их мягко говоря немало, в их индексах легко запутаться), а этапная для развития семейства и российского вертолетостроения машина. Впервые создан офшорный вертолет, соответствующий мировым стандартам. Офшорными называют аппараты, предназначенные для полетов на большие расстояния над морем, в первую очередь для обслуживания морских буровых платформ.

Это первый отечественный вертолет, который был создан для разработки нефтяниками арктического шельфа, где работа налагает высокие требования к безопасности полетов и системам спасения.

В данном случае это не фигура речи — существует Международная ассоциация производителей нефти и газа (IOGP), которая занимается выработкой общих стандартов работы, в том числе в сфере безопасности, в том числе касаясь офшорных вертолетов.

Без соответствия этим стандартам со страховкой будет труднее, а в проекте с международным участием (а таких у нас на севере много) партнеры могут просто отказаться летать и потребуют закупить стандартизированную технику. По этим причинам наши гиганты нефтегазовой сферы вынуждены закупать западную технику — своя под требования IOGP не подходила. Это неудивительно, так как требования запредельны, наиболее высоки в авиации, и им невозможно соответствовать не закладываясь под них специально.

Непосредственное проектирование новой модификации Ми-17 было начато холдингом «Вертолеты России» в 2018 году, в 2020-м был подписан контракт с Минпромторгом России.

По словам Министра промышленности и торговли Дениса Мантурова общий объем господдержки проекта составляет 1 млрд рублей, плюс стартовыми заказчиками выступят госкорпорации добывающего сектора. Летом 2021 года машина была впервые публично представлена на авиасалоне МАКС в подмосковном Жуковском и стала главной новинкой вертолетной части выставки.

Вернемся подробнее к стандартам IOGP. Вот только часть требований и доработок которые пришлось внести в конструкцию, создавая вертолет почти заново:

— устойчивость к жестким посадкам на сушу с перегрузками не менее 20g (почти вдвое больше, чем обычно).

Потребовалось перепроектировать фюзеляж, чтобы он обеспечивал сохранение жизненного пространства при таком ударе, установить специальные амортизирующие кресла (принцип похожий на устанавливаемые в современную минозащищенную бронетехнику), переместить топливную систему из обтекателей с шасси в пол под фюзеляжем, конструкция была позаимствована от Ми-38 (на первый взгляд может казаться неочевидным, но это наиболее безопасное размещение топлива, на обычных Ми-8/17 при ударе стойки шасси могли пробить бак и вызвать возгорание), весь багаж размещается в отдельном отсеке за стеной;

— готовность к аварийной посадке на воду.

Установлены автоматически надуваемые баллонеты, которые обеспечивают длительное удерживание машины на воде при волнении моря до 5 баллов. С обеих сторон есть надуваемые плоты, каждый из которых вмещает больше, чем максимальная вместимость вертолета (по 27 человек, вертолет может нести до 24 пассажиров и двух членов экипажа);

— каждый крупный прямоугольный иллюминатор может служить аварийным выходом для взрослого мужчины в спасательном костюме — в общей сложности аварийных выходов 16 (по стандартам IOGP надо иметь по крайней мере один на двоих).

— средства предотвращения попадания в аварию.

Установлены новые модификации двигателей ВК-2500ПС-03 с цифровым управлением (а это самодиагностика — часть требований) и чрезвычайным режимом работы — IOGP требует чтобы на одном двигателе из двух вертолет мог продолжать набор высоты и длительный горизонтальный полет. Новое кабинное оборудование обеспечивающее пилотирование в сложных метеоусловиях, четырехосевой автопилот с автоматизацией захода на посадку.

Внося столь кардинальные изменения в конструкцию, авторы решили ими не ограничиваться и провести модернизацию Ми-17 и в других областях. Были заменены несущие и хвостовые винты (новые композитные лопасти, хвостовой — Х-образный), полностью переделана носовая часть — улучшена аэродинамика и обзор из кабины.

Благодаря этим мерам улучшены летные характеристики: максимальная/крейсерская скорость достигли 280/250 км/ч, дальность с нагрузкой 2 тонны достигла 820 км.

В перспективе эти решения, вероятно, перейдут и на новое поколение «обычных» Ми-17, таким образом Ми-171А3 становится зачинателем нового этапа развития семейства.

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