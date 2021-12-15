Российский фрегат поразил цель ракетой новейшего комплекса в Японском море

Российский фрегат «Маршал Шапошников» успешно провел учебные стрельбы в Японском море. С борта корабля была запущена ракета новейшего комплекса «Ответ». Он предназначен для борьбы с субмаринами, ракетой может управлять оператор. В роли условного противника использовалась «морская цель, имитирующая вражеский корабль».

Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» вышел в Японское море и произвел успешный пуск новейшей ракеты «Ответ», поразив подводную цель. Заявление Минобороны РФ передает телеканал «Звезда».

«Боевая часть ракеты успешно поразила подводную цель», — говорится в сообщении.

The frigate of the Pacific Fleet Marshal Shaposhnikov in the waters of the Sea of Japan launched a missile of the newest anti-submarine complex Otvet at an underwater target https://t.co/36EaiDBVdW#MinistryOfDefence #MOD #PacificFleet pic.twitter.com/Awu5PX6TpW — Минобороны России (@mod_russia) December 15, 2021

Корабельный противолодочный ракетный комплекс «Ответ» предназначается для борьбы с подводными кораблями противника. Для запуска ракет используются универсальные пусковые установки ЗС-14, с помощью которых можно вести стрельбу гиперзвуковыми «Калибрами» и «Ониксами», добавили в Минобороны.

«В морском полигоне залива Петра Великого экипаж фрегата проведет комплекс тренировок по предназначению с отработкой подготовительных упражнений при проведении ракетной стрельбы. В роли условного противника будет использована морская цель, имитирующая вражеский корабль», — говорилось в сообщении газеты «Красная Звезда», опубликованном перед учениями.

После завершения стрельб фрегат вводится в состав сил постоянной готовности Тихоокеанского флота. 14 декабря экипаж «Шапошникова» вернулся «с моря после успешной проверки недавно установленных модернизированных систем», добавляется в материале.

ПРК «Ответ» позволяет поражать цели на расстоянии до 40 км (в варианте для надводных кораблей). В головной части ракеты расположена малогабаритная противолодочная торпеда, способная к самонаведению на цель. Ракета после пуска сбрасывает в воду торпеду с парашютом, которая ищет подлодку врага с помощью гидроакустики.

Подводная лодка «Краснодар» #ЧФ на фоне заката в акватории Черного моря pic.twitter.com/iJKCtuMAI5 — Минобороны России (@mod_russia) October 4, 2017

Большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников» заложен в 1983 году на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде. Спущен на воду был в январе 1985 года. Название получил в честь Бориса Шапошникова, бывшего царского подполковника, дослужившегося при Сталине до маршала СССР — он участвовал в сталинских репрессиях., сыграл большую роль при Обороне Москвы в 1941 году и битве за Ленинград, скончался в 1945 году, не дожив до капитуляции Германии 44 дня.

Корабль имеет богатый послужной список.

В 1991 году «Маршал Шапошников» нес боевую службу в зоне Персидского залива, выполняя функции корабля разведки и слежения за силами, участвующими в операции «Буря в пустыне». В 2003 году фрегат посетил американскую военно-морскую базу Перл-Харбор на Гавайях.

В 2010 году морские пехотинцы из экипажа фрегата «Маршал Шапошников» освободили танкер «Московский университет», захваченный сомалийскими пиратами.

Капитан взятого на абордаж судна сумел выйти на связь с российским кораблем. С его борта на разведку был направлен вертолет. Пираты стали стрелять в него, ответным огнем один из них был убит. С борта фрегата были спущены скоростные моторные шлюпки с морскими пехотинцами. После короткой перестрелки российские военнослужащие взяли судно под контроль и обезоружили пиратов. По официальной версии пираты были высажены в надувную лодку с небольшим запасом еды и воды, но без средств навигации. По данным «Эха Москвы», ни один пират до берега не добрался.