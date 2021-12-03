Почему США не разместят ядерное оружие вблизи российских границ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил возможность перемещения ядерного оружия США на восток Европы, если Германия откажется от его размещения у себя. «Газета.Ru» разбиралась, есть ли смысл в этих заявлениях.

«Германия, безусловно, вправе решить, будет ли ядерное оружие размещено на ее территории. Но должен отметить, что альтернатива — это размещение оружия в других странах Европы, в том числе к востоку от Германии», – заявил генсек НАТО Йенс Столтеберг на конференции NATO Talk 2021.

Глава МИДа России Сергей Лавров отреагировал жестко: «Что еще надо объяснять нашим западным коллегам, чтобы подобного рода, как бы помягче сказать, безрассудство все-таки остановилось?»

Слова Столтенберга прозвучали на фоне формирования коалиционного кабинета министров в Германии в конце ноября и дискуссии о военных обязательствах в рамках военно-политического блока НАТО. В правительство, наряду со «Свободными демократами» и социал-демократами, вошли «Зеленые».

На протяжении многих лет партия защитников окружающей среды борется против официальной цели НАТО, согласно которой государства-члены должны тратить 2% своего ВВП на оборону. Тем не менее новое коалиционное соглашение декларирует, что Германия желает соответствовать ранее взятым на себя обязательства. Это касается и вопросов ядерного сдерживания, констатирует немецкое издание Spiegel.

При этом немецкие СМИ опубликовали комментарии неназванных отдельных членов нового правительства ФРГ, где они «выступали за включение в программу правительства требование вывода ядерного оружия с территории страны».

«Заявление Столтенберга, в первую очередь, связано с оказанием давления на внутринемецкие дебаты вокруг этой проблемы, там достаточно сильные противоречия, и есть лобби как в сторону продолжения «ядерного обмена», обновления парка самолетов, и так далее, так и в сторону его прекращения с выводом ядерного оружия из Германии», – рассказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

По его словам, даже оппоненты размещения американского тактического-ядерного оружия хорошо отдают себе отчет в том, что его перемещение в условную Польшу будет «гораздо хуже для всех».

«Перемещение ядерного оружия восточнее приведет к окончательному подрыву всей архитектуры безопасности в Европе, в том числе и все еще действующего «Основополагающего акта Россия-НАТО». При этом особого военного смысла в этом нет, но политические последствия окажутся катастрофическими», – добавил эксперт.

«Основополагающий акт Россия-НАТО» был подписан в 1997 году в Париже. В преамбуле документа утверждается, что Россия и НАТО «не рассматривают друг друга как врагов». Четвертый пункт гарантирует, что блок не разместит ядерное оружие на территории новых членов и не будет строить места его хранения.

«Генсек НАТО Столтенберг – это болтун, говорящая голова, которая не всегда понимает, о чем говорит. Подчеркну, что НАТО, как организация, не располагает своим ядерным оружием. Оно есть только у стран, входящих в Альянс. Соответственно, в данном случае ядерное оружие, о котором говорит Столтенберг, принадлежит США. Вашингтон будет решать выводить или не выводить, перемещать или не перемещать его с территории Германии», – убежден военный эксперт Виктор Литовкин.

По его словам, никогда германская сторона официально не обращалась с соответствующей просьбой или требованием к США.

«Но даже если представить практически невозможное: такое решение было бы чрезвычайно недальновидным в военно-стратегическом плане. Ведь тогда оружие станет объектом удара не только ракет, но и артиллерии, систем залпового огня. Расстояние ведь короткое от границы. Поэтому ни один нормальный военный на такое не пойдет»,

– пояснил эксперт.

Дмитрий Стефанович также считает такое перемещение «крайне сомнительным».

«Размещать столь ценные «активы» ближе к противнику очень опасно, потому что они будут наиболее приоритетной целью для упреждающего удара, в случае любого конфликта. А при известном «ядерном табу», которое действует между сторонами такое развертывание станет лишним раздражителем, и скорее повысит угрозу войны», – резюмировал Стефанович.