Россия может купить у КНР «младшего брата» «Адмирала Кузнецова»

Как сообщает английская газета для экспатриантов и посольств Beijing Today, редакция которой находится в Пекине, Китай в последние годы уделяет много внимания развитию своего ВМФ, который пополняется новыми кораблями. И в этой связи возникает вопрос, что делать со старыми кораблями, в том числе авианосцем «Ляонин».
«На сегодняшний день «Ляонин» является важным активом китайского флота, но рано или поздно он будет отправлен в отставку. Россия может решиться на покупку китайского авианосца. По характеристикам «Ляонин» подойдет и для индийских военно-морских сил», – пишет издание.
«Вероятно, Россия могла бы модернизировать «Ляонин» и перепродать его другим странам, российский судостроительный комплекс может на этом заработать.
Но России нужны свои авианосцы, новые с нуля, обязательно соответствующие современным требованиям. Мы говорим об океане: на фрегатах и корветах там делать нечего, надо иметь группировки, а группировки нужно строить вокруг авианосцев, потому что господство в воздухе – основа маневрирования и выполнения задач в океане», – сказал «Газете.Ru» бывший командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов.
Авианосец «Ляонин» был заложен на верфи Черноморского судостроительного завода в середине 1980-х годов под названием «Рига». Он моложе российского тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», но построен по тому же проекту с минимальными изменениями.
В 1990-е годы авианосец переименовали в «Варяг», предполагалось, что он должен быть сдан флоту в 1993-1994 годах, но этого не произошло.
После распада СССР он остался на Украине, в 1998 году его продали Китаю и достроили именно как авианосец.
Сейчас в составе ВМФ России один тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», который с 2018 года находится на ремонте и в 2022 году должен вернуться в строй. В составе ВМФ Китая – авианосцы «Ляонин» и «Шаньдун», у Индии – авианосцы «Викрант» и «Викрамадитья».
Негде базировать, не с чем применять
«Можно предполагать, что механизмы «Ляонина» находятся в лучшем состоянии, чем «Адмирала Кузнецова», так же как на китайских эсминцах проекта 965, у которых аналогичные энергоустановки. Китайские эсминцы этого проекта участвуют в учениях, прошли модернизацию, в то время как одноклассники советско-российской постройки уже давно в основном списаны.
России было бы неплохо получить второй авианосец в пару к «Адмиралу Кузнецову. Но для этого сам «Кузнецов» должен быть в хорошем состоянии – неизвестно, каким он вернется из ремонта, какие у него будут возможности», – рассказал «Газете.Ru» научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник.
Эксперт отметил, что один из основных вопросов в случае приобретения авианосца – место его базирования.
«Если приобретенный авианосец базировать на Северном флоте, то должно быть серьезное расширение возможностей базирования в Североморске, пока этого не наблюдается. Есть расширение ремонтных возможностей – строится док в Мурманске, через год-два он, вероятно, будет готов, но новая инфраструктура базирования тоже нужна. На Тихом океане сейчас вовсе отсутствует возможность держать авианесущий корабль, хотя там он был бы России нужен», – подчеркнул Крамник.
По его словам, продажа и покупка авианосца – дело не мгновенное, с учетом необходимых переделок корабля это займет несколько лет, за это время может многое произойти.
Эксперт добавил, что вопрос приобретения Россией китайских кораблей действительно рассматривается, но речь идет не об авианосце, а фрегатах и эсминцах.
«Не факт, что это будет реализовано, но возможность приобретения кораблей у Китая рассматривается в связи с тем, что в России достаточно медленные темпы строительства боевых кораблей. Но для подобной сделки нужно серьезное изменение отношений Китая и России в сторону более плотного союзничества»,
– обратил внимание Крамник.
Покупка авианосца сопряжена с необходимостью оснащения его авиатехникой, а современного палубного самолета в России нет, продолжил он.
«Миг-29К, который сейчас есть, нельзя назвать современным, это модернизация платформы сорокалетней давности МиГ-29, вкладываться в него с перспективой на несколько десятков лет службы смысла нет. Су-33 очень старый, и возобновлять его серийное производство не планируется. О разработке перспективного палубного самолета было много слухов, но реального подтверждения нет. Если Россия будет приобретать китайский авианосец, то его придется брать и с самолетами. Готова ли Россия на это – большой вопрос», – подытожил Крамник.
Третий не лишний
В Индии по поводу необходимости третьего авианосца идут большие дискуссии. Сейчас в стране происходит пересмотр оборонного бюджета, в приоритете – строительство флота с упором на подлодки.
«У Индии есть планы по строительству еще одного авианосца. Но его строительство откладывается на десятилетия: сначала думали начать строительство в начале 2010-х годов, отложили на 2020-е годы, теперь думают отодвинуть на 2030-е годы. Не факт, что вообще будут строить», — отметил Крамник.
«Если Китай действительно передаст «Ляонин» Индии, это будет совершенно фантастическая история и удивительный прецедент. Напрямую они этого не сделают, потому что индийский флот строится с расчетом на противодействие китайскому», – пояснил «Газете.Ru» кандидат исторических наук, руководитель группы «Южная Азия и регион Индийского океана», сотрудник Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.
Он подчеркнул, что возможность продажи или передачи «Ляонина» под большим вопросом.
«Третий авианосец нужен Индии, если его подарят сейчас, индийцы с большой вероятностью его примут с благодарностью, через 10 лет это будет не так актуально. В ближайшие 10 лет индийцы планируют довести флот до 170 боевых вымпелов и развить свою кораблестроительную промышленность», – резюмировал Куприянов.