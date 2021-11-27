Иностранных экспертов озадачил неожиданный элемент защиты российских танков

Несколько иностранных порталов по оборонной тематике распространили фото и видео, на которых российские танки Т-72Б3 выдвигаются на маневры в Крыму с «защитными козырьками» на башнях. Они якобы были сделаны для борьбы с атаками ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Bayraktar TB2 и в качестве защиты от противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin. «Газета.Ru» разбиралась, что это за технология и как она появилась.

«Воспоминания о войне в Карабахе, в ходе которой турецкие дроны успешно уничтожали российскую бронетехнику, состоявшую на вооружении армянских ВС, заставили россиян придумать эти защитные конструкции. Они похожи на металлическую клетку», – отмечалось на турецком специализированном портале SavunmaSanayiST.com.

Украинское издание «Диалог.Ua» пишет, что пользователи сравнили ее с «решеткой для гриля», которая нужна для «поджаренного экипажа». Суть конструкции издание описывает так: заставить снаряд взорваться до попадания в броню танка и таким образом исключить «кумулятивный контакт».

«Такая защита нужна для борьбы с атаками на танки сверху: противокумулятивный экран должен защитить броню от ударов сверху со стороны ПТРК Javelin или БПЛА Bayraktar», – предполагает украинское издание. При этом самым уязвимым местом Т-72 называется башня, «где самая тонкая броня».

«Придуманное российскими военными решение направлено против боеприпаса семейства MAM, которые очень успешно себя зарекомендовали в качестве убийц танков и бронетехники в Карабахе, Сирии и Ливии», – подчеркивается в материале SavunmaSanayiST.com.

MАМ – семейство управляемых авиабомб производства турецкой компании Roketsan. Они были разработаны специально для беспилотников: у них высокая боевая эффективность и при этом малая масса.

«Не исключаю, что это «ноу-хау» было вдохновлено заметными потерями бронетехники в ходе карабахского конфликта. В любом случае это следует рассматривать как часть более широких мер по совершенствованию брони танков российских ВС», – убежден автор американского портала The Drive Томас Нэдвик.

Российские эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», всерьез эти заявления не воспринимают.

«Признаюсь, меня бы сильно удивило, если бы эти сообщения подтвердились, поскольку Россия располагает гораздо более эффективными средствами защиты, которые воплощены в танке Т-14 «Армата». Речь идет о комплексах активной защиты (КАЗ) «Афганит», – рассказал «Газете.Ru» директор Центра анализа и стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов.

Скептические настроен и другой российский эксперт – главный редактор журнала «Арсенал Отечества», члена экспертного совета при Военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский.

«Сомнительно. Едва ли кто-то всерьез может рассчитывать на защиту такого рода в условиях современной войны. Только развитая комплексная интегрированная и эшелонированная система ПВО, РЭБ, и всех видов боевого обеспечения способна создать полноценную защиту танков от БЛА. Это целый комплекс мероприятий и технических средств», – рассказал Мураховский «Газете.Ru».

По его словам, если говорить о защите именно танков, то наиболее эффективным средством останется скрытие танка аэрозолями и дымовыми завесами. В частности, эти задачи решают защитные боеприпасы 902Б «Туча». Причем это универсальное средство, способное успешно бороться далеко не только с Javelin, но и с любыми системами, использующими тепловизионные оптико-электронные головки самонаведения, включая радиолокационный диапазон.

Соответственно, если перекрыть аэрозольной завесой диапазон, в котором работает тепловизионная матрица Javelin – система ничего не увидит, резюмировал Мураховский.

«Это похоже на народное творчество в одном из подразделений. Массовый характер и распространение такие кустарные переделки в российской армии не имеют», – уточнил эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Александр Ермаков.

Кроме того, по его словам, турецкий БЛА Bayraktar TB2 в принципе не представляет угрозы для российских танков и при этом «для нормальной ПВО это медленная и заметная цель».

«Это на самом деле похоже на анекдот. При этом я не исключаю, что на каком-то отдельном танке отдельный прапорщик установил такую защиту. Может даже в шутку. А теперь это на полном серьезе обсуждается в экспертных украинских, турецких и даже американских изданиях», – заключил военный политолог, доцент РАНХиГС Валерий Волков.