Захарова рассказала о наступательных действиях ВСУ в Донбассе

В российском МИДе считают, что Киев выступает за силовое решение внутриукраинского конфликта в Донбассе. На это, по данным ведомства, указывают сообщения об использовании запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Ранее миссия ОБСЕ сообщала о многочисленных нарушениях прекращения огня на линии соприкосновения.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова подчеркнула, что Киев нагнетает напряженность в Донбассе. Она добавила, что ситуация в регионе вызывает серьезную тревогу.

«Горячие головы киевского режима, ощущая, видимо, полную безнаказанность, выступают за силовое решение внутриукраинского кризиса. Продолжает поступать информация об использовании запрещенных Минским комплексом мер вооружений, которые поставляются на Украину странами НАТО», — сказала представитель ведомства.

Захарова обратила внимание, что о наступательных действиях ВСУ свидетельствуют и данные Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Ранее спецпредставитель организации на Украине и в контактной группе Микко Киннунен констатировал, что на линии соприкосновения наблюдается нестабильная ситуация.

«Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщает о повреждениях жилых домов и объектов инфраструктуры, нанесенных тяжелым вооружением, по обе стороны от линии соприкосновения», — пояснил он.

По словам Киннунена, в среднем количество нарушений прекращения огня соответствует числу аналогичных нарушений до подписания соглашения в июле 2020 года.

Отмечается, что за 23 ноября миссия ОБСЕ насчитала 748 нарушений прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. Среди прочего фиксировались взрывы и разрывы снарядов.

«Тупиковая ситуация, связанная с предоставлением гарантий безопасности, стала серьезной проблемой для деятельности вдоль линии соприкосновения и усложняет жизнь гражданского населения», — констатировал спецпредставитель ОБСЕ.

Вместе с тем он заметил, что миссия играет важную роль, так как предоставляет контактной группе факты с места конфликта. Но инциденты, которые препятствуют свободе передвижения, затрудняют «установление миссией фактов и сообщение о них».

При этом 22 ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не собирается проводить наступательную операцию в Донбассе.

«РФ повысила интенсивность дезинформации, включая ложные обвинения Украины в якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. Официально: Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе. Мы привержены поиску политико-дипломатического разрешения конфликта», — написал министр на своей странице в Twitter.

По его словам, украинские политики работают над тем, чтобы оживить «нормандский формат» вместе с Германией и Францией как посредниками.

Тем не менее в России придерживаются иного мнения. Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов ранее подчеркнул, что Киев показывает деградацию своей позиции по решению конфликта. Киев, уверен Грызлов, не готов «предметно договариваться со второй стороной конфликта».

«Замечание Донецка и Луганска о нежелании Киева вести предписанный Комплексом мер с марта 2015 года диалог о параметрах особого статуса было проигнорировано. Наша рекомендация сторонам обсудить имеющиеся в проектах дорожных карт параметры будущего режима сосуществования Украины и Донбасса была поддержана Донецком и Луганском, но отвергнута Киевом», — пояснил он.

Политик подчеркнул, что нужно вернуть Украину «к выполнению своих обязательств по соблюдению перемирия».

«Украинская власть своими действиями перешла все разумные границы, продолжая обстрелы мирных жителей и объектов инфраструктуры Донбасса и одновременно бравируя в прессе применением запрещенных Минскими соглашениями и соглашением о перемирии боевых БПЛА», — добавил Грызлов.

23 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия обеспокоена действиями Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии соприкосновения в Донбассе.

«Мы глубоко обеспокоены именно провокационными действиями со стороны украинских вооруженных сил на линии соприкосновения и подготовкой к возможному силовому решению, попытке силового решения проблемы Донбасса», — подчеркнул представитель Кремля.

При этом самопровозглашенные республики Донбасса, по его словам, не провоцировали ситуацию на Украине.

В то же время руководитель украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев считает, что у Киева нет стратегии по возвращению Донбасса. Так он ответил на слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о том, что киевские власти в шаге от того, чтобы потерять неподконтрольные территории. И поэтому, по мнению бывшего министра, нужна новая стратегия.

»Климкин находится в оппозиции. Этим диктуется тональность его заявлений, что все плохо, все делают все не так. На самом деле, когда Климкин был министром иностранных дел, тогда и проводилась четкая линия на выталкивание Донбасса из Украины», — сказал РИА «Новости» эксперт.

Он подчеркнул, что «сейчас вся стратегия — это слова «мы не можем отказаться от минских соглашений, но и не можем их выполнить». Золотарев считает, что сегодняшняя ситуация по Донбассу может затянуться надолго.

«Украину поддерживают и Германия, и Франция, что минские соглашения — не догма, их можно переписать, но на это не согласна Россия. Поэтому можно смело говорить о том, что минский процесс умирает», — сказал он. Аналитик считает, что один из участников «нормандского формата» может выпасть, а «сама ситуация может остаться замороженной».