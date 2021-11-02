Старейший в России ветеран ВОВ скончался на 106-м году жизни

В Северной Осетии умер старейший в России ветеран Великой Отечественной войны — 105-летний Тимофей Марзоев. Глава республики Сергей Меняйло сообщил, что весной ветерану выдали сертификат Книги рекордов России. А три года назад Марзоеву вновь вручили когда-то украденные у него награды.

Самый пожилой из остающихся в живых в России ветеранов Великой Отечественной войны скончался на 106-м году жизни. О смерти Тимофея Марзоева сообщил в своем Facebook глава республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло.

«Сегодня ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Марзоев. <…> Тяжело, когда уходят наши старшие. Это большая утрата для всех нас. Светлая память Тимофею Георгиевичу», — говорится в сообщении главы.

Меняйло добавил, что весной 2021 года поздравлял Марзоева со 105-летием. Тогда ветерану вручили Книги рекордов России — как старейшему ветерану страны.

Тимофей Марзоев родился в 1916 году. Он прошел боевой путь от Кавказа до Австрии, воевал на Украине, в Молдавии, Румынии, Болгарии и Югославии.

«Его, инструктора Райкома Партии, работника свинцово-цинкового комбината поселка городского типа Мизур, РСО-Алания, призвали на фронт в августе 1942 года, когда уже было понятно, что происходящее на боевых фронтах затянется надолго. <…> Ему было… 26 лет. Удивительно. Пытаюсь представить кого-либо из своих друзей-ровесников, которых бы сейчас внезапно могли (не дай Бог) призвать на войну. Не могу. В масштабах войны это совсем дети. Хотя перед лицом страшной войны все дети и по-детски беспомощны», — пишет на сайте «Бессмертного полка» внучка ветерана.

Сержант Марзоев был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».

В 2002 году у ветерана украли его награды, сообщал сайт ГТРК «Алания». Однако в 2019 году тогдашний глава Северной Осетии Вячеслав Битаров распорядился восстановить ордена и медали.

«Искали мои награды. И вот совсем недавно мне сообщили из милиции, что награды восстановили. Всех подробностей я не знаю, но хочу поблагодарить всех, кто к этому причастен», — говорил сам 103-летний тогда ветеран.

Сын Тимофея Марзоева Маирбек рассказал журналистам о личности своего отца.

«Никогда он не откровенничал с нами [про войну]. Пару слов скажет, например, про политзанятия. Но особенно детям он не рассказывал. Ну, наверно, у фронтовиков одна болезнь. Я когда по телевизору смотрю ветеранов, все говорят, что не любили», — сказал он.

По поводу своего долголетия Тимофей Марзоев шутил, что оно передалось ему от дедушки «по наследству». Его прадед прожил более 100 лет — по разным сведениям, от 116 до 120 лет. Он добавил, что отец его также прожил больше ста лет, сестрам его — за 90.

«Мой дедушка — самый смелый, самый отважный, честный, добрый дедушка на свете. Он воевал на войне и победил. И сделал так, чтобы мы теперь жили в мире и не знали горя», — так закончила свой рассказ на сайте «Бессмертного полка» внучка Тимофея Марзоева.