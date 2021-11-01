Почему в перемещении российских войск к границам Украины с полигонов нет смысла

США и страны Европы выражают «обеспокоенность» в связи с якобы «наращиванием» российских войск на границе с Украиной. Одновременно говорится, что российские подразделения ПВО для борьбы с Bayraktar могут переместить к украинским границам — прямо с учебных полигонов. В ситуации разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Американская газета The Washington Post со ссылками на неназванные источники утверждает, что Кремль якобы «занял более жесткую позицию по отношению к Украине», а конфликт в Донбассе «вступает в новую стадию», и в этой связи «происходит стягивание российских войск к украинским границам», что вызывает «обеспокоенность официальных лица США и стран Европы».

До этого Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил применение турецкого беспилотника Bayraktar в Донбассе. В свою очередь генеральный конструктор компании «Алмаз-Антей» Павел Созинов, разрабатывающий и выпускающий вооружение для противовоздушной и противоракетной оборон, заявил, что сбить Bayraktar не представляет особой сложности для современных ракетных комплексов.

«Bayraktar — типовая цель для ракетного комплекса. Это большая цель, фактически самолет массой 650 килограммов. Весьма уязвимый, так как он летает достаточно медленно», – заявил Созинов в интервью РИА «Новости».

На этом фоне в разных СМИ несколько раз высказывалось предположение о том, что личный состав, вооружение и военную технику противовоздушной обороны (ПВО) для борьбы с беспилотными летательными аппаратами типа Bayraktar могут передислоцировать к границам ДНР и ЛНР в рамках учений с применением новейших зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) в Астраханской области.

В случае дальнейшего обострения ситуации в Донбассе именно эту российскую группировку войск противовоздушной обороны, созданную на полигоне Капустин Яр, «перебросят» к границам непризнанных республик. На первый взгляд, это звучит достаточно убедительно. Однако разберемся с этим предположением — по пунктам.

Действительно, в последнее время на полигоне Капустин Яр проводились учения частей и соединений войсковой ПВО, оснащенных зенитными ракетными системами и комплексами С-300В4, «Бук-М3» и «Тор-М2».

Минобороны РФ опубликовало видео масштабных стрельб, в ходе которых было сбито более 40 воздушных целей условного противника. На учениях отрабатывалась эшелонированная система ПВО против массированного применения средств воздушно-космического нападения. В ходе учений российские зенитчики, в частности, тренировались отражать совместный налет пилотируемой и беспилотной авиации условного противника.

Казалось бы: взять да и «перебросить». Но не все так просто.

Во-первых, для начала следует отметить, что группировки войск не «перебрасываются». Группировки могут разве что создаваться на направлениях главных и других ударов. Перебрасываться (передислоцироваться, выдвигаться) могут только подразделения, части, соединения и объединения.

Во-вторых, на полигоны (если точнее, в учебные центры боевой подготовки – УЦ БП) части и соединения зенитных ракетных войск выводятся далеко не в полном составе. Как правило, в УЦ БП самолетами военно-транспортной авиации перебрасываются только те военнослужащие боевых расчетов, которые необходимы для выполнения боевых стрельб. Бывают, конечно, случаи, когда на полигон выводятся части в полном боевом составе и со своей техникой, но это не носит массового характера. Все мероприятия боевой подготовки имеют свою цену. А подобные учения – самые дорогие из всех возможных.

В-третьих, вооружение и военная техника, как правило, уже присутствует на полигоне на так называемых «площадках». С мест постоянной дислокации ничего из боевой техники, как правило, не привозится.

Причем ЗРК на этих площадках развернуты, как правило, в неполном виде – присутствуют только те образцы вооружения и военной техники, которые необходимы для выполнения стрельбы. В частности, штатное количество пусковых установок (ПУ) для зенитного ракетного дивизиона С-300ПМ – 12 единиц. Однако для выполнения учебных пусков такого количества ПУ, разумеется, не требуется.

В-четвертых, все зенитные управляемые ракеты (ЗУР), необходимые для выполнения боевых стрельб, части и соединения зенитно-ракетных войск привозят на полигон с собой: в весьма ограниченных количествах. Причем ровно столько, сколько конкретно требуется для учебных стрельб.

Части и соединения ЗРВ в районы гипотетических боевых действий выводятся с двумя боекомплектами зенитных управляемых ракет. Для одного зенитного ракетного дивизиона С-300ПМ это число ЗУР составляет 96 единиц. Разумеется, никто в мирное время не выводит подразделения в учебные центры боевой подготовки с подобным количеством ЗУР.

Таким образом, вроде бы логичное на первый взгляд предположение, что части и соединения ПВО непосредственно с полигонов (центров боевой подготовки) могут выводится в районы гипотетических боевых действий на самом деле смысла не имеет.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок – военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).