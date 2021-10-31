Чавушоглу заявил, что беспилотники Bayraktar после покупки принадлежат Украине

После того как оружие куплено, оно принадлежит той стране, которая его приобрела, уверен глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Поэтому, по его мнению, Анкара не виновата в том, что Киев применил турецкие ударные беспилотники в Донбассе.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал страны, приобретающие оружие у других государств, не упоминать производителя.

«Когда страна приобретает любое оборонительное вооружение у нас или у любой другой страны, оно перестает быть турецким, русским или украинским. То есть, как только они купили у нас вооружение, оно перестало быть турецким. Хотя оно и произведено в Турции, теперь оно принадлежит Украине», — подчеркнул глава ведомства в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Он подчеркнул, что Киев должен прекратить упоминать Турцию в вопросах, которые касаются беспилотных летательных аппаратов.

«Турцию не за что винить в этой ситуации. В нашей борьбе с терроризмом в разных странах мы сталкивались с разным оружием, произведенном в разных странах, в том числе и в России, но мы никогда не обвиняли в этом Россию», — подчеркнул Чавушоглу в ответ на вопрос об использовании Украиной турецких дронов.

Bayraktar — это ударный беспилотник, радиус его действия достигает 150 км, а скорость — 130 км/ч. Этот БПЛА оснащен системой автоматического взлета и посадки. О том, что Украина заключила с Турцией договор на поставки корветов и ударных беспилотников, стало известно в конце прошлого года. Еще в 2019 году украинская армия провела испытания беспилотников Bayraktar, которые планируется оснащать высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой компании Roketsan.

Согласно неофициальным данным, сумма контракта составила $69 млн. По словам главы украинского Минобороны, турецкий производитель беспилотников построит на украинской территории сервисный и учебный центр для обслуживания БПЛА.

26 октября украинская армия впервые применила ударный беспилотник в Донбассе. Командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев отметил, что аппараты Bayraktar поднимаются в воздух с боевым комплектом. По его словам, их применяют там, «где необходимо усиление». После этого в мировом сообществе разгорелся скандал.

Российская сторона считает, что такие действия ВСУ не идут на пользу урегулированию конфликта. Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что видел доклады о БПЛА, «один из которых нанес удар по артиллерийским позициям ополчения». «Я считаю, что украинцы ведут очень опасную игру», — сказал он.

Он напомнил, что использование такой военной техники противоречит минским соглашениям. По мнению Небензи, применение ударного беспилотника «может иметь последствия, которые украинская сторона себе даже не представляет». Обеспокоенность сообщениями о применении ВСУ беспилотника выразили и дипломаты Германии и Франции.

Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в свою очередь настаивает на том, что никаких нарушений не было.

«Мы придерживаемся необходимых процедур коммуникации через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон и ОБСЕ, чтобы использовать право на самозащиту», — аргументировал он свою позицию.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявлял, что ВСУ «используют имеющееся у них вооружение только для защиты суверенитета и территориальной целостности государства и только в ответ на нарушение режима тишины в Донбассе со стороны противника». При этом ответная реакция, как отметил Зеленский, происходит «согласно договоренностям о режиме прекращения огня».

В Госдуме считают, что самопровозглашенные республики сумеют нейтрализовать турецкие беспилотники.

«В настоящее время ДНР и ЛНР уже накоплен определенный опыт в борьбе с беспилотниками. По опыту боевых действий в других регионах мира, есть соответствующие средства, способные существенно снизить либо свести на нет возможности этого аппарата. Уверен, что ополченцы что-то уже придумали», — отметил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.