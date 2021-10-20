На Украине запретили термин «Великая Отечественная война»

Совет нацбезопасности и обороны Украины создал глоссарий, в котором прописал 64 наименования, которые являются «неправильными». По мнению Киева, их стоит заменить на более верные. Например, теперь рекомендуется говорить и писать «в Украине», а не «на Украине». Великую Отечественную войны предлагается заменять на «советско-немецкую» или обобщенно «Вторую мировую» войну. О том, какие еще слова киевские власти намерены искоренить — в материале «Газеты.Ru».

На Украине разработали специальный «антиоккупационный глоссарий» для борьбы с «деструктивным информационным влиянием, манипуляциями общественным мнением», которые якобы внедряют «российские спецслужбы для легитимации псевдогосударственных образований на востоке Украины, попытки аннексии Крыма, продвижения пропагандистских стратегий». Так считают в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Ведомство рекомендовало использовать этот словарь всем органам госвласти, органам местного самоуправления, представителям Украины за рубежом, СМИ и общественным организациям.

«Глоссарий содержит перечень названий, терминов и словосочетаний, которые рекомендованы для использования <...> в связи с временной оккупацией Российской Федерацией Автономной Республики Крым, города Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей», — говорится в сообщении СНБО.

В глоссарии есть три колонки: в первой указаны неверные слова, словосочетания, термины, во второй и третьей — правильные варианты произношения. В частности, украинские власти считают, что нужно отказаться от термина Великая Отечественная война, заменив его на Вторую мировую войну или на «советско-немецкую войну». Этот пункт содержится в разделе «Терминология, связанная с пропагандой и политикой исторической памяти». Сам термин относится к графе «фейк/клише».

В России к мнению СНБО отнеслись негативно. По словам первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, это сродни предательству памяти отцов, дедов, прадедов. Он считает, что оценку происходящим на Украине событиям должно дать международное сообщество, а не украинский народ, который «власти запугали».

Водолацкий отметил, что власти страны любыми путями пытаются «оторвать Украину от своей исторической памяти». «Они просто не понимают одного: когда страна, народ теряет свою историческую память, он подвергает себя разрушению, уничтожению. Отрезая этот корень, естественно, дерево украинского народа начинает засыхать. Такие действия, которые происходят последние годы, — они уничтожают все доброе, хорошее, которое было на Украине», — заключил депутат.

Помимо пункта про ВОВ, в глоссарии есть еще 63 нежелательных словосочетаний. В частности, в документе есть рекомендации о том, что лучше говорить и писать «в Украине», а не «на».

Вступление Крыма в состав России в 2014 году рекомендовано называть «временной оккупацией (Россией) АРК Крым», «российским вторжением в Крым» и «захватом Россией Крыма», а внутриукраинский конфликт в Донбассе — «вооруженной агрессией России против Украины», «российско-украинской войной». Хотя российские власти неоднократно заявляли, что не являются стороной этого конфликта.

Кроме того, украинские власти требуют называть Абхазию «оккупированной Россией грузинской территорией», а Республику Южная Осетия — «оккупированной Россией территорией Цхинвальского района Грузии».

Российский депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет объяснил появление составленного СНБО Украины словаря «близкой зимой».

«Сплошное сумасшествие, бред и маразм. Эти националистические словари сгодятся лишь на топку. Напечатав тираж словарей огромным количеством, аппарат СНБО сможет прекрасно пережить непростую зиму, отапливая ими свои помещения и жилища. Зима уже близко, вот, видимо, они и суетятся», — сказал он в комментарии РИА «Новости». Депутат считает, что никто не станет воспринимать всерьез такие методички Киева.

При этом идея переименования украинскими властями части используемых в обиходе терминов — не новость. В начале августа эту тему поднимала украинская писательница Лариса Ницой. В эфире телеканала «Украина 24» она заявила, что русский язык должен называться «московским». «Призываю всех называть Россию Московией, их историческим названием, так как русский язык — это наше название, у нас стырено», — уверена она.

Чуть позже — в сентябре — советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил переименовать Украину в «Русь-Украина». «Надо у них отобрать бренд «русские», в конце концов... Русь — это мы... Русы, русины, как нас еще называли... Я бы сменил название государства. Назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы», — сказал он.