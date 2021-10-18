«Краповые береты» рассказали о снятии родственника Кадырова с марш-броска

Родственник главы Чеченской республики Рамзана Кадырова вновь был снят с соревнований за право получения крапового берета — отличительного знака наиболее подготовленных спецназовцев Росгвардии. Ранее в СМИ появилась информация, что представители Чечни нарушили правила выполнения задания, но все равно получили береты. В ассоциации «Витязь» уверили, что «никаких поблажек не было».

После квалификационных испытаний на право носить краповый берет спецназа Росгвардии в сети разразился скандал. Аттестация проходила с 11 по 15 октября на базе учебного центра «Тамбукан» (Ставропольский край).

В испытаниях, в частности, приняли участие представители Чеченской Республики, среди которых был и родственник главы региона Рамзана Кадырова Абдул-Керим. По данным Readovka, это двоюродный брат Кадырова, в то же время военный журналист Семен Пегов утверждает, что он приходится племянником главе региона.

Абдул-Керим был среди тех, кого сняли с испытаний — и уже не в первый раз. Как написал Семен Пегов для Telegram-канала RT, мужчина не прошел и два предыдущих экзамена, которые проходили в Грозном.

В понедельник, 18 октября, в различных изданиях и Telegram-каналах появилась информация, что участники из Чечни якобы повели себя нечестно, выполняя 12-километровый марш-бросок по пересеченной местности: они проехали часть пути на автомобиле. Их отстранили, но им все равно якобы вручили краповые береты.

Сообщалось также, что после этого бойцы спецназа «Витязь» решили не надевать с понедельника свои краповые береты в знак протеста. Кроме того, отмечалось, что во время соревнований завязалась потасовка.

В Росгвардии эти сообщения восприняли с удивлением. Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин заметил в разговоре с РИА «Новости», что эти соревнования, как и любые другие — «это всегда эмоции». «К этому надо относиться так, как это происходит на любом состязании. И в данном случае не происходило каких-либо драк, а уж тем более выяснения отношений. <...> Отмечу, что краповые береты — это символ доблести и чести. Наши специальные подразделения его не снимали даже перед врагом — и тем более в знак несогласия с исходом соревнований», — добавил он.

В свою очередь глава Ассоциации подразделений специального назначения «Братство краповых беретов «Витязь» Сергей Лысюк подтвердил, что никто не протестовал. Вместе с тем в комментарии RT он подчеркнул, что краповый берет может получить любой гражданин России, вне зависимости от национальности. Главное — «нормально и четко» сдать все испытания.

«Никаких поблажек никому не было. На совете «краповых беретов» мы не нашли каких-то злоупотреблений, все это больше было раздуто СМИ», — подчеркнул он.

Telegram-канал WarGonzo военного корреспондента Семена Пегова также опубликовал видео-интервью с представителями краповых беретов, в том числе и с Лысюком.

Военные отметили, что потасовки не было, а звуки стрельбы, которые слышны на опубликованных в СМИ видео, это не перестрелка. Дело в том, что у участников, которые сходят с дистанции забирают оружие и разоружают его.

В беседе с News.ru Лысюк рассказал, что родственника Кадырова сняли с дистанции из-за того, что тот «сошел на марш-броске». «Драки не было, все испытания прошли как положено. Никто никогда никого не подвозит. Кто там даст подвезти? Испытания принимают те, кто сам сдавал на берет, они никому на халяву получить берет не дадут. Это дело чести», — подчеркнул Лысюк.

Чтобы получить этот отличительный знак, нужно пройти многокилометровый марш в боевой экипировке, преодолев водные преграды и затяжные подъемы, а затем продержаться несколько минут в поединке против военнослужащего, уже имеющего право носить вышеуказанный предмет экипировки.

При этом глава Чечни в 2019 году объявил, что за получение крапового берета можно получить премию в 1 млн рублей.