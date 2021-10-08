Атомная подлодка США столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море

Американская подлодка USS Connecticut, на которую в 2003 году напал белый медведь, столкнулась в Южно-Китайском море с неизвестным объектом. Травмы легкой и средней степени тяжести в результате инцидента получили 11 членов экипажа. Субмарина не стала подавать сигнал SOS и отправилась на военно-морскую базу на Гуаме.

В пресс-релизе ВМС говорится, что инцидент произошел еще 2 октября – во время погружения.

Объект, с которым столкнулась подлодка, «не был зафиксирован средствами контроля». По-прежнему неясны ни размеры, ни глубина нахождения этого объекта.

Сейчас субмарина «стабильна и в безопасности», но во время столкновения пострадали 11 подводников. Они получили травмы средней и легкой степени тяжести. При аварии не был поврежден ядерный реактор подлодки.

Statement regarding #USSConnecticut (SSN 22):



The #USNavy Seawolf-class fast-attack submarine struck an object while submerged on Oct. 2, while operating in international waters in the Indo-Pacific region. There are no life threatening injuries.



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«Безопасность экипажа остается главным приоритетом военно-морского флота», — заявил источник в ВМС США изданию USNI News.

Происшествие будет расследовано. После столкновения подлодка не стала подавать сигнал бедствия, отправившись на военно-морскую базу на острове Гуам, куда должна была прибыть 8 октября.

По мнению военного эксперта, историка Ивана Коновалова, причиной столкновения стала ошибка экипажа и непрофессионализм моряков американских ВМС. Он отметил, что в Пентагоне неоднократно поднимался вопрос квалификации американских подводников.

«Было очень много столкновений с гражданскими судами различными военно-морских судов США, в том числе и подводных лодок. Причем это влекло и жертвы тоже», — сказал эксперт «Известиям».

Телеканал CNN сообщает, что столкновение в Южно-Китайском море произошло на фоне ухудшения отношений США и КНР. Журналисты отметили, что подлодка участвовала в операции по «демонстрации силы» американского флота – масштабных учениях. В них также принимали участие корабли из Японии, Австралии, Канады, Великобритании и Нидерландов.

За день до инцидента, 1 октября, 39 китайских военных самолетов вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон обеспокоен «провокационной военной деятельностью» КНР. Тайвань расположен на северо-западе Южно-Китайского моря, где произошло столкновение.

Подлодка USS Connecticut уже привлекала внимание прессы: в 2003 году она всплыла в Арктике, пробив льды возле американской исследовательской станции. На льдине находился в этот момент белый медведь, который сначала полчаса изучал руль, торчащий из льда. После хищник атаковал подлодку.

USS Connecticut's collision today was not the first time the sub unexpectedly came into contact with something. After the Connecticut had surfaced in an ice pack in 2003, a polar bear approached and began to lick the rudder before deciding he did not want a sub and wandered off. pic.twitter.com/xUmJt92enN — U.S. Naval Institute (@NavalInstitute) October 7, 2021

Ударная подлодка «Коннектикут» относится к семейству проекта Sea Wolf II. Субмарину заложили на судоверфи города Гротон в 1992 году, на воду она была спущена в декабре 1998 года. Ее назвали в честь штата Коннектикут на восточном побережье США, где лодка была построена.