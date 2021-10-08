Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Эд Ширан рассказал, как его жена испортила момент предложения руки и сердца 10:19
Жительница Новой Москвы зарегистрировала в своей квартире свыше 500 приезжих 10:05
Цена на газ в Европе превысила $1200 за тысячу кубов 10:05
На Украине поймали японского шпиона 10:03
Немов оценил шансы Авериных выступить на Олимпиаде-2024 09:58
Раскрыты характеристики нового ноутбука Apple 09:46
Стоимость билетов в кино обновила шестилетний рекорд 09:45
В Евросоюзе предупредили о риске для репутации России из-за цен на газ 09:39
Захарова раскритиковала обложку Time с Цукербергом 09:34
Судья в США рекомендовал отклонить иск против обвиняемого в изнасиловании... 09:23
Армия

Столкновение с неизвестностью. Что известно об инциденте с американской подлодкой

Атомная подлодка США столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море

close
100%
Reuters
Американская подлодка USS Connecticut, на которую в 2003 году напал белый медведь, столкнулась в Южно-Китайском море с неизвестным объектом. Травмы легкой и средней степени тяжести в результате инцидента получили 11 членов экипажа. Субмарина не стала подавать сигнал SOS и отправилась на военно-морскую базу на Гуаме.

В пресс-релизе ВМС говорится, что инцидент произошел еще 2 октября – во время погружения.

Объект, с которым столкнулась подлодка, «не был зафиксирован средствами контроля». По-прежнему неясны ни размеры, ни глубина нахождения этого объекта.

Сейчас субмарина «стабильна и в безопасности», но во время столкновения пострадали 11 подводников. Они получили травмы средней и легкой степени тяжести. При аварии не был поврежден ядерный реактор подлодки.

«Безопасность экипажа остается главным приоритетом военно-морского флота», — заявил источник в ВМС США изданию USNI News.

Происшествие будет расследовано. После столкновения подлодка не стала подавать сигнал бедствия, отправившись на военно-морскую базу на острове Гуам, куда должна была прибыть 8 октября.

По мнению военного эксперта, историка Ивана Коновалова, причиной столкновения стала ошибка экипажа и непрофессионализм моряков американских ВМС. Он отметил, что в Пентагоне неоднократно поднимался вопрос квалификации американских подводников.

«Было очень много столкновений с гражданскими судами различными военно-морских судов США, в том числе и подводных лодок. Причем это влекло и жертвы тоже», — сказал эксперт «Известиям».

Телеканал CNN сообщает, что столкновение в Южно-Китайском море произошло на фоне ухудшения отношений США и КНР. Журналисты отметили, что подлодка участвовала в операции по «демонстрации силы» американского флота – масштабных учениях. В них также принимали участие корабли из Японии, Австралии, Канады, Великобритании и Нидерландов.

За день до инцидента, 1 октября, 39 китайских военных самолетов вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон обеспокоен «провокационной военной деятельностью» КНР. Тайвань расположен на северо-западе Южно-Китайского моря, где произошло столкновение.

Подлодка USS Connecticut уже привлекала внимание прессы: в 2003 году она всплыла в Арктике, пробив льды возле американской исследовательской станции. На льдине находился в этот момент белый медведь, который сначала полчаса изучал руль, торчащий из льда. После хищник атаковал подлодку.

Ударная подлодка «Коннектикут» относится к семейству проекта Sea Wolf II. Субмарину заложили на судоверфи города Гротон в 1992 году, на воду она была спущена в декабре 1998 года. Ее назвали в честь штата Коннектикут на восточном побережье США, где лодка была построена.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
В Евросоюзе предупредили о риске для репутации России из-за цен на газ
Бомба для бункера: как США совершенствуют ядерное оружие
В МИД РФ обвинили США в тайной модернизации ядерного оружия в Европе
«Лишает белорусский народ права определять свое будущее»
Европарламент впервые открыто осудил интеграцию России и Белоруссии
Исключенный из партии «Слуга народа» депутат Рады найден мертвым в такси
Захарова раскритиковала обложку Time с Цукербергом
Задержаны трое подозреваемых в нелегальном сбыте алкоголя в Оренбургской области
Цена на газ в Европе превысила $1200 за тысячу кубов
Новости и материалы
Эд Ширан рассказал, как его жена испортила момент предложения руки и сердца
Жительница Новой Москвы зарегистрировала в своей квартире свыше 500 приезжих
На Украине поймали японского шпиона
Немов оценил шансы Авериных выступить на Олимпиаде-2024
Раскрыты характеристики нового ноутбука Apple
Стоимость билетов в кино обновила шестилетний рекорд
Судья в США рекомендовал отклонить иск против обвиняемого в изнасиловании Роналду
Школы и детсады Екатеринбурга проверяют после сообщений об угрозах нападения
Приставы начали принудительное взыскание с Twitter почти 9 млн руб штрафов
МВД и СК попросили проверить песни девяти музыкантов
ЦБ отозвал лицензию у «Орбанка»
В Госдуме назвали средний возраст депутатов
Аршавин назвал бессмысленным решение Карпина запретить в сборной мучное и сладкое
Адель рассказала, как сбросила почти 50 кг
Премьер Японии подтвердил нацеленность на заключение мирного договора с Россией
В Минэкономразвития назвали товары, которые больше всего подорожают к концу года
РУСАДА дисквалифицировало трех российских тяжелоатлетов за допинг
Названы вакансии в Москве с самыми высокими зарплатами
Все новости
«Это достойный и выверенный ответ»
Россия ответила на запрос ОЗХО по делу об отравлении Навального
Мазут и уголь: сможет ли Россия предложить Европе альтернативу газу
Argus: Европе нечем заместить газ, несмотря на заоблачные цены
«Индустриальные кварталы» помогут городской экономике
Бывшие промзоны Москвы преобразуют в рамках КРТ
Пустая трата денег. Дорогие опции оказались бесполезными для водителей
Почему автовладельцы не пользуются электронными помощниками
«В секонд-хенд надо приходить с азартом»
Как найти в секонд-хенде брендовую вещь
«Все поменялось за полтора года». Как живет Белоруссия после протестов
Жители Белоруссии рассказали о расколе в гражданском обществе страны на два лагеря
15 лет со дня убийства Анны Политковской
И восхитительный кешбэк. Почему внутренний туризм в России бьет рекорды
В АТОР ожидают, что турпоток внутри страны по итогам года достигнет максимума
«Никто не знал, что с 12 сентября включат отопление»
«Газпром» объяснил нежелание торговать газом на бирже началом отопительного сезона
«Такой выручки, как в пандемию, мы больше не увидим»
Эксперты рассказали о влиянии ресторанных премий на гастротуризм в России
«Как нам сражаться с русскими»: Пентагон разработает новые методы войны
В каких вооружениях армия США отстает от ВС России
«Недостаточно сильно ругает Россию»
Почему Улицкой опять не дали Нобелевскую премию по литературе
«Консервативная аудитория». Почему россияне не пользуются функциями iPhone
60% владельцев iPhone из России довольствуются предустановленными приложениями
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях